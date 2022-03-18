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ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) ve biyoteknoloji şirketi Moderna, HIV'e karşı bağışıklık kazandırmak için tasarlanmış üç farklı mRNA aşı formülasyonunun Faz 1 klinik denemelerine ilk katılımcıya uygulanan aşıyla başladıklarını duyurdular.

Yaklaşık 1 yıl gözlem yapılacak

Faz 1(HVTN 302) çalışmaları kapsamında 18 ila 55 yaşları arasında değişen yaklaşık 100 HIV negatif yetişkini gruplara ayırarak her gruba farklı bir aşı uygulanacak. Aşılama ile birlikte klinik araştırmanın Temmuz 2023'e kadar tamamlanması bekleniyor. Bilim insanları, üç formülasyondan en az birinin güçlü bağışıklık tepkileri göstermesini ve Faz 2 denemelerinin başlayabilmesini umuyor.

NIAID direktörü Anthony S. Fauci: “Bir HIV aşısı bulmanın göz korkutucu bir bilimsel zorluk olduğu kanıtlandı. Güvenli ve son derece etkili COVID-19 aşılarının başarısıyla, mRNA teknolojisinin HIV enfeksiyonuna karşı benzer sonuçlar elde edip edemeyeceğini öğrenmek için heyecan verici bir fırsatımız var." dedi.

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Moderna'nın başkanı Stephen Hodge, geçmişte daha geleneksel aşı teknolojileri kullanarak HIV'e karşı bağışıklığı teşvik etmenin zor olduğunu ancak mRNA'nın etkili bir strateji olabileceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.

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Moderna, 3 farklı mRNA HIV aşısının Faz 1 denemelerine başladı