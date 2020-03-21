MOFT Z çok yönlü stand bağış rekoru kırıyor

Bugün akıllı telefon, tablet veya taşınabilir bilgisayar sistemleri için stand aksesuarları öne çıkmaya başladı. Oturduğunuz pozisyona göre cihazınızı farklı açılarda kullanmanızı sağlayan stand aksesuarları dikkat çekici projelere de ev sahipliği yapıyor.

MOFT Z özellikleri ve fiyatı

MOFT ekibi tarafından geliştirilen ve Kickstarter üzerinde rekor kıran MOFT Z stand projesi hem tablet hem de dizüstü bilgisayarlar için çeşitli pozisyonlara göre en iyi kullanım açısını sunmayı amaçlıyor.

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4 farklı açıda kullanılabilen stand bir origami esnekliğinde tasarlanmış. Standı kolayca katlanabiliyor ve farklı açılara dönüşebiliyor. Fiber cam malzemeden üretilen stand 10Kg ağırlığına kadar taşıyabiliyor. Kapandığında bir A4 kadar yer kaplıyor.

Kullanıcı ayakta olduğu zaman tablet ve dizüstü kullanabileceği tek bir açı bırakılmış. Stand küçük sehpa gibi düz bir alan oluşturuyor. Oturarak kullanım için ise 3 farklı açı mevcut. En alt kısımda sabit tutmak için küçük bir kanat yer alıyor.

MOFT Z çok yönlü stand 49$ bağış karşılığında hediye ediliyor ve 10 bin dolarlık toplam bağışta hayata geçecek. Bununla birlikte çok kısa sürede 450 bin dolar civarında bir bağış toplanmış. Standın Mayıs ayında dağıtıma başlaması bekleniyor. Satış fiyatı ise 69$ olacak.

https://www.kickstarter.com/projects/moft/moft-z-worlds-first-invisible-sit-stand-desk

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