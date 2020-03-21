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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MOFT Z çok yönlü stand bağış rekoru kırıyor

    MOFT Z çok yönlü stand hem oturma hem de ayakta durma pozisyonlarında mobil cihazlarınızı en uygun açılarda kullanabilmeniz için tasarlandı. Kickstarter üzerinde büyük ilgi var.
    22 sa.
    1,4b
    4
    4
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    MOFT Z çok yönlü stand bağış rekoru kırıyor

    Bugün akıllı telefon, tablet veya taşınabilir bilgisayar sistemleri için stand aksesuarları öne çıkmaya başladı. Oturduğunuz pozisyona göre cihazınızı farklı açılarda kullanmanızı sağlayan stand aksesuarları dikkat çekici projelere de ev sahipliği yapıyor.

    MOFT Z özellikleri ve fiyatı

    MOFT ekibi tarafından geliştirilen ve Kickstarter üzerinde rekor kıran MOFT Z stand projesi hem tablet hem de dizüstü bilgisayarlar için çeşitli pozisyonlara göre en iyi kullanım açısını sunmayı amaçlıyor.

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    4 farklı açıda kullanılabilen stand bir origami esnekliğinde tasarlanmış. Standı kolayca katlanabiliyor ve farklı açılara dönüşebiliyor. Fiber cam malzemeden üretilen stand 10Kg ağırlığına kadar taşıyabiliyor. Kapandığında bir A4 kadar yer kaplıyor.

    Kullanıcı ayakta olduğu zaman tablet ve dizüstü kullanabileceği tek bir açı bırakılmış. Stand küçük sehpa gibi düz bir alan oluşturuyor. Oturarak kullanım için ise 3 farklı açı mevcut. En alt kısımda sabit tutmak için küçük bir kanat yer alıyor.

    MOFT Z çok yönlü stand 49$ bağış karşılığında hediye ediliyor ve 10 bin dolarlık toplam bağışta hayata geçecek. Bununla birlikte çok kısa sürede 450 bin dolar civarında bir bağış toplanmış. Standın Mayıs ayında dağıtıma başlaması bekleniyor. Satış fiyatı ise 69$ olacak.



    https://www.kickstarter.com/projects/moft/moft-z-worlds-first-invisible-sit-stand-desk Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    nick bırakmamışsınız lan 21 sa. en beğenilen SEO19
    ahaha şakaysa komik ciddiyse daha komik
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 (EEEE 55555) 22 sa.
    kim öle, kim kala !
    siz daha neyin kafasında ve davasındasınız !
    C-19 her yerde !
    1 Yanıt Yanıtla +2
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