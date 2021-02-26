Monster Hunter Rise'ın PC versiyonu resmileşti: İşte çıkış tarihi

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Monster Hunter serisinin heyecanla beklenen yeni oyunu Monster Hunter: Rise'ın PC versiyonu resmileşti. Capcom, önümüzdeki ay Switch'e özel olarak çıkışını yapacak olan oyunun PC'ye de geleceğini resmen açıklandı. Monster Hunter: Rise'ın 2022'nin başlarında PC için yayınlanacağı belirtildi.

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IGN'ye konuşan Monster Hunter yapımcısı Ryozo Tsujimoto,"Monster Hunter Rise'ın PC versiyonu için epey bir talep almıştık. Proje henüz geliştirme aşamasında bulunduğu için detaylı bilgileri zamanı geldiğinde paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Monster Hunter Rise'ın PC versiyonu aslında daha önce Capcom sızıntılarında ortaya çıkmıştı. Oyunun kısa süre Switch'e özel kaldıktan sonra PC'ye geleceği belirtiliyordu. Bugün açıklanan 2022 yayın tarihi de buna işaret ediyor. Monster Hunter Rise, Switch çıkış tarihinden bir yıl sonra PC oyuncularının beğenisine sunulacak.

Bu yılın en heyecanla beklenen oyunlarından olan Monster Hunter Rise, 26 Mart'ta Switch için çıkış yapacak. Oyun seriye yeni bazı mekanikler ve elbette yeni canavarlar getiriyor. Serinin bir önceki oyunu Monster Hunter World 16,8 milyon kopya satarak müthiş bir başarı yakalamıştı. Monster Hunter Rise'ın da şimdi Switch platformunda ve daha sonra PC'de önemli satış rakamları elde etmesi bekleniyor.

https://www.eurogamer.net/articles/2021-02-26-monster-hunter-rise-confirmed-for-pc

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