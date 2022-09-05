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    Mophie dörtlü kablosuz şarj aksesuarını duyurdu

    Mophie snap+ adındaki kablosuz şarj aksesuarı, Qi standardı ile uyumlu olan tüm iOS ve Android cihazlarınızı şarj edebilirken kablo ile de şarj mümkün oluyor.   
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    Mophie snap+

    Bugüne kadar tek bir cihazın şarj olmasına izin veren kablosuz şarj aksesuarları yavaş yavaş bu sayıyı yükseltmeye başladı. İki, üç derken artık 4 cihazı birden şarj edebileceğimiz aksesuarlar bulmak mümkün.

    Mophie snap+ özellikleri ve fiyatı

    Geçen yıl sonlarına doğru 3 cihaza kadar şarj edebilen bir aksesuar piyasaya süren Mophie bu kez sayıyı dörde çıkarıyor. Mophie snap+ adındaki şarj aksesuarı bir el çantası görünümünde ve açıldığı zaman 3 farklı plaka ortaya çıkıyor.

    Plakanın bir tanesi MagSafe destekli. Apple cihazları 7.5W ile sınırlı. Android cihazları ise 15W seviyesine kadar çıkabiliyor. Cihaz sayısına göre aktarım voltajı değişebiliyor. Plakaların haricinde USB Tip-C ve USB Tip-A portları ile iki çıkış daha sağlanabiliyor. Bununla birlikte aynı anda 4 cihaza kadar şarj imkânı sunuluyor. Kutu içerisinde 30W USB Tip-C adaptör ve Tip-C kablo da geliyor. 454gr civarında ağırlığı olan Mophie snap+ aksesuarı için 100$ fiyat etiketi mevcut.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 18 saat önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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