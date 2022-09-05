Mophie dörtlü kablosuz şarj aksesuarını duyurdu

Bugüne kadar tek bir cihazın şarj olmasına izin veren kablosuz şarj aksesuarları yavaş yavaş bu sayıyı yükseltmeye başladı. İki, üç derken artık 4 cihazı birden şarj edebileceğimiz aksesuarlar bulmak mümkün.

Mophie snap+ özellikleri ve fiyatı

Geçen yıl sonlarına doğru 3 cihaza kadar şarj edebilen bir aksesuar piyasaya süren Mophie bu kez sayıyı dörde çıkarıyor. Mophie snap+ adındaki şarj aksesuarı bir el çantası görünümünde ve açıldığı zaman 3 farklı plaka ortaya çıkıyor.

Mophie MagSafe Charger özellikleri ve fiyatı 1 yıl önce eklendi

Plakanın bir tanesi MagSafe destekli. Apple cihazları 7.5W ile sınırlı. Android cihazları ise 15W seviyesine kadar çıkabiliyor. Cihaz sayısına göre aktarım voltajı değişebiliyor. Plakaların haricinde USB Tip-C ve USB Tip-A portları ile iki çıkış daha sağlanabiliyor. Bununla birlikte aynı anda 4 cihaza kadar şarj imkânı sunuluyor. Kutu içerisinde 30W USB Tip-C adaptör ve Tip-C kablo da geliyor. 454gr civarında ağırlığı olan Mophie snap+ aksesuarı için 100$ fiyat etiketi mevcut.

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