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    Anlık Bildirim

    Moto Edge 50 Pro Avrupa fiyatı ortaya çıktı: Cep yakacak

    Motorola'nın yeni telefonu Moto Edge 50 Pro'nun Avrupa fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı. Akıllı telefon Nisan ortasında satışa çıkacak. Ancak fiyatıyla üzebilir. 
    Moto Edge 50 Pro Avrupa fiyatı ortaya çıktı: Cep yakacak Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında Lenovo çatısı altında varlık gösteren Motorola, bildiğiniz gibi kısa süre önce Edge 50 Pro modelini duyurdu. Ancak lansman sırasında akıllı telefonun çıkış tarihi ve fiyatına değinilmedi. Şimdi ise bu sessizlik sonlanmaya başladı. Moto Edge 50 Pro'nun Avrupa fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı.

    Moto Edge 50 Pro Avrupa fiyatı ortaya çıktı

    Aktarılıdğı kadarıyla Motorola Edge 50 Pro'nun Nisan ortasında Avrupa'da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Son gelen bilgiler ise, cihazın 12GB&256GB sürümünün 699 euro fiyata sahip olacağı yönünde. Bu da Hindistan fiyatına kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor. Kaçıranlar için akıllı telefon, 31,999 INR yani, 355 euro fiyat etiketi ile tanıtıldı. 

    Raporda fiyat artışının nedeni açıklanmadı. Ancak yalnızca 12GB/256GB sürümünün Avrupa'ya ulaşacağı ve kutusundan 125W hızlı şarj ile çıkacağı belirtiliyor.

    Moto Edge 50 Pro neler sunuyor?

    Hatırlayacak olursak Moto Edge 50 Pro, gücünü Snapdragon 7 Gen 3 yonga setinden alıyor ve 6,7 inç boyutlarında AMOLED ekrana sahip. Ayrıca bu panelin, 144Hz yenileme hızı, HDR10+, FullHD+ çözünürlük ve 2.000 nit tepe parlaklığına sahip olduğunu hatırlatalım. Telefonun arka yüzünde ise, OIS destekli 50MP ana kameranın yanında 3x optik yakınlaştırmalı 10MP telefoto ve otomatik odaklamalı 13MP ultra geniş sensör bulunuyor.

    Motorola Moto Ege 50 Pro'nun ön yüzünde 50MP selfie kamerası mevcut. Cihazın diğer önemli özellikleri arasında IP68 sertifikası,  Dolby Atmos özellikli stereo hoparlörler ve ekran içi parmak izi tarayıcısı yer alıyor. Bu arada Edge 50 Pro, 125W kablolu ve 50W kablosuz şarj özelliğine sahip 4.500 mAh pil ile çalışıyor. Ayrıca kutusundan Android 14'e ek olarak üç büyük işletim sistemi güncellemesi ve dört yıllık güvenlik yaması desteğiyle çıkacak. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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