Moto Edge 50 Pro Avrupa fiyatı ortaya çıktı: Cep yakacak

Moto Edge 50 Pro Avrupa fiyatı ortaya çıktı
Aktarılıdğı kadarıyla Motorola Edge 50 Pro'nun Nisan ortasında Avrupa'da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Son gelen bilgiler ise, cihazın 12GB&256GB sürümünün 699 euro fiyata sahip olacağı yönünde. Bu da Hindistan fiyatına kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor. Kaçıranlar için akıllı telefon, 31,999 INR yani, 355 euro fiyat etiketi ile tanıtıldı.
Raporda fiyat artışının nedeni açıklanmadı. Ancak yalnızca 12GB/256GB sürümünün Avrupa'ya ulaşacağı ve kutusundan 125W hızlı şarj ile çıkacağı belirtiliyor.
Moto Edge 50 Pro neler sunuyor?
Hatırlayacak olursak Moto Edge 50 Pro, gücünü Snapdragon 7 Gen 3 yonga setinden alıyor ve 6,7 inç boyutlarında AMOLED ekrana sahip. Ayrıca bu panelin, 144Hz yenileme hızı, HDR10+, FullHD+ çözünürlük ve 2.000 nit tepe parlaklığına sahip olduğunu hatırlatalım. Telefonun arka yüzünde ise, OIS destekli 50MP ana kameranın yanında 3x optik yakınlaştırmalı 10MP telefoto ve otomatik odaklamalı 13MP ultra geniş sensör bulunuyor.
Motorola Moto Ege 50 Pro'nun ön yüzünde 50MP selfie kamerası mevcut. Cihazın diğer önemli özellikleri arasında IP68 sertifikası, Dolby Atmos özellikli stereo hoparlörler ve ekran içi parmak izi tarayıcısı yer alıyor. Bu arada Edge 50 Pro, 125W kablolu ve 50W kablosuz şarj özelliğine sahip 4.500 mAh pil ile çalışıyor. Ayrıca kutusundan Android 14'e ek olarak üç büyük işletim sistemi güncellemesi ve dört yıllık güvenlik yaması desteğiyle çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...