Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında Lenovo çatısı altında varlık gösteren Motorola, bildiğiniz gibi kısa süre önce Edge 50 Pro modelini duyurdu. Ancak lansman sırasında akıllı telefonun çıkış tarihi ve fiyatına değinilmedi. Şimdi ise bu sessizlik sonlanmaya başladı. Moto Edge 50 Pro'nun Avrupa fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı.

Moto Edge 50 Pro Avrupa fiyatı ortaya çıktı

Aktarılıdğı kadarıyla Motorola Edge 50 Pro'nun Nisan ortasında Avrupa'da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Son gelen bilgiler ise, cihazın 12GB&256GB sürümünün 699 euro fiyata sahip olacağı yönünde. Bu da Hindistan fiyatına kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor. Kaçıranlar için akıllı telefon, 31,999 INR yani, 355 euro fiyat etiketi ile tanıtıldı.

Raporda fiyat artışının nedeni açıklanmadı. Ancak yalnızca 12GB/256GB sürümünün Avrupa'ya ulaşacağı ve kutusundan 125W hızlı şarj ile çıkacağı belirtiliyor.

Moto Edge 50 Pro neler sunuyor?

Hatırlayacak olursak Moto Edge 50 Pro, gücünü Snapdragon 7 Gen 3 yonga setinden alıyor ve 6,7 inç boyutlarında AMOLED ekrana sahip. Ayrıca bu panelin, 144Hz yenileme hızı, HDR10+, FullHD+ çözünürlük ve 2.000 nit tepe parlaklığına sahip olduğunu hatırlatalım. Telefonun arka yüzünde ise, OIS destekli 50MP ana kameranın yanında 3x optik yakınlaştırmalı 10MP telefoto ve otomatik odaklamalı 13MP ultra geniş sensör bulunuyor.

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Motorola Moto Ege 50 Pro'nun ön yüzünde 50MP selfie kamerası mevcut. Cihazın diğer önemli özellikleri arasında IP68 sertifikası, Dolby Atmos özellikli stereo hoparlörler ve ekran içi parmak izi tarayıcısı yer alıyor. Bu arada Edge 50 Pro, 125W kablolu ve 50W kablosuz şarj özelliğine sahip 4.500 mAh pil ile çalışıyor. Ayrıca kutusundan Android 14'e ek olarak üç büyük işletim sistemi güncellemesi ve dört yıllık güvenlik yaması desteğiyle çıkacak.

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Moto Edge 50 Pro Avrupa fiyatı ortaya çıktı: Cep yakacak