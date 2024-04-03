Motorola Edge 50 Pro tanıtıldı: Snapdragon 7 Gen 3 ve daha fazlası

Akıllı telefon pazarında Lenovo çatısı altında varlık gösteren Motorola, her yıl olduğu gibi akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çinli dev bugün, merakla beklenen Motorola Edge 50 Pro modelini duyurdu. Akıllı telefon, selefine kıyasla Snapdragon 7 Gen 3, uygun fiyat ve çok daha fazlasıyla geliyor. Motorola Edge 50 Pro özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

Motorola Edge 50 Pro tanıtıldı

Motorola Edge 50 Pro, Nisan 2023'te tanıtılan Edge 40 Pro'nun halefi konumunda. Selefinin şık tasarımını koruyan telefonda, ultra dar çerçevelere sahip 6,7 inç pOLED ekran bulunuyor. Pantone onaylı bu panel, ekran içi parmak izi tarayıcı, 1220p çözünürlük ve 2.000 nit parlaklık sunuyor. Ekranda ayrıca otomatik odaklamalı 50 MP ön kamera bulunduğunu hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Motorola Edge 50 Pro, zorlu oyunlar ve görevler için LPDDR5X bellek ve UFS 4.0 depolamanın eşlik ettiği Snapdragon 7 Gen 3 işlemciden güç alıyor. Bununla birlikte 8/12GB RAM ve 256GB depolama seçeneklerine ev sahipliği yapan Edge 50 Pro, dayanıklılık söz konusu olduğunda ön ve arka yüzünde Gorilla Glass Victus ile destekleniyor. Ayrıca IP68 sertifikasına da yer verilmiş.

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Edge 50 Pro, kutusundan Android 14 ve 125W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli bir batarya ile çıkıyor. Ek olarak cihazın 50W kablosuz şarj desteği sunduğunu belirtelim. Telefonun arka panelinde ise, f/1,4 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera ve OIS, 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto ve aynı zamanda makro kamera olarak da kullanılabilen 13 MP ultra geniş lens bulunuyor.

Bu arada Edge 50 Pro, AI Fotoğraf Geliştirme ve Smart Connect'e sahip ilk Motorola modeli. Böylece cihaz entegrasyonuna kıyasla, hareket yakalama ve renk segmentasyonu özellikleri ile öne çıkıyor. Akıllı telefon standart olarak siyah ve lavanta renk seçenekleriyle geliyor.

Motorola Edge 50 Pro fiyatı

Motorola Edge 50 Pro'nun standart 8/256GB sürümü 383 dolar, 12GB/256GB sürümü 431 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Telefonun küresel pazarda satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz açıklanmadı.

Motorola Edge 50 Pro özellikleri

Boyut ve ağırlık : 161.2 x 72.4 x 8.2 mm 186gr

: 161.2 x 72.4 x 8.2 mm 186gr Ekran : 6.7 inç, 1220 x 2712 piksel, 144Hz, pOLED, 2000 nit parlaklık

: 6.7 inç, 1220 x 2712 piksel, 144Hz, pOLED, 2000 nit parlaklık İşlemci : Snapdragon 7 Gen 3

: Snapdragon 7 Gen 3 Bellek : 8/12 GB LPPDDR5x RAM

: 8/12 GB LPPDDR5x RAM Depolama : 256 GB UFS 4.0

: 256 GB UFS 4.0 Yazılım : Android 14

: Android 14 Arka kamera : 50 MP, f/1.4 OIS, 10 MP, f/2.0 (PDAF, 3X), 13 MP, f/2.2

: 50 MP, f/1.4 OIS, 10 MP, f/2.0 (PDAF, 3X), 13 MP, f/2.2 Ön kamera : 50 MP, f/1.9

: 50 MP, f/1.9 Bağlantı : 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 be, Bluetooth 5.4, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC

: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 be, Bluetooth 5.4, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC Batarya : 4500mAh, 125W kablolu, 50W kablosuz

: 4500mAh, 125W kablolu, 50W kablosuz Diğer: IP68 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör

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Motorola Edge 50 Pro tanıtıldı: Snapdragon 7 Gen 3 ve dahası