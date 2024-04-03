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    Motorola Edge 50 Pro tanıtıldı: Snapdragon 7 Gen 3 ve daha fazlası

    Günümüzde Lenovo çatısı altında varlık gösteren Motorola, en yeni telefonu Moto Edge 50 Pro modelini duyurdu. İşte Snapdragon 7 Gen 3, 144Hz AMOLED ekran ve daha fazlasıyla Moto Edge 50 Pro.
    Motorola Edge 50 Pro tanıtıldı: Snapdragon 7 Gen 3 ve dahası Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon pazarında Lenovo çatısı altında varlık gösteren Motorola, her yıl olduğu gibi akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çinli dev bugün, merakla beklenen Motorola Edge 50 Pro modelini duyurdu. Akıllı telefon, selefine kıyasla Snapdragon 7 Gen 3, uygun fiyat ve çok daha fazlasıyla geliyor. Motorola Edge 50 Pro özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Motorola Edge 50 Pro tanıtıldı

    Motorola Edge 50 Pro, Nisan 2023'te tanıtılan Edge 40 Pro'nun halefi konumunda. Selefinin şık tasarımını koruyan telefonda, ultra dar çerçevelere sahip 6,7 inç pOLED ekran bulunuyor. Pantone onaylı bu panel, ekran içi parmak izi tarayıcı, 1220p çözünürlük ve 2.000 nit parlaklık sunuyor. Ekranda ayrıca otomatik odaklamalı 50 MP ön kamera bulunduğunu hatırlatalım.

    Motorola Edge 50 Pro tanıtıldı: Snapdragon 7 Gen 3 ve dahası Tam Boyutta Gör
    Motorola Edge 50 Pro, zorlu oyunlar ve görevler için LPDDR5X bellek ve UFS 4.0 depolamanın eşlik ettiği Snapdragon 7 Gen 3 işlemciden güç alıyor. Bununla birlikte 8/12GB RAM ve 256GB depolama seçeneklerine ev sahipliği yapan Edge 50 Pro, dayanıklılık söz konusu olduğunda ön ve arka yüzünde Gorilla Glass Victus ile destekleniyor. Ayrıca IP68 sertifikasına da yer verilmiş.

    Edge 50 Pro, kutusundan Android 14 ve 125W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli bir batarya ile çıkıyor. Ek olarak cihazın 50W kablosuz şarj desteği sunduğunu belirtelim. Telefonun arka panelinde ise, f/1,4 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera ve OIS, 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto ve aynı zamanda makro kamera olarak da kullanılabilen 13 MP ultra geniş lens bulunuyor.

    Bu arada Edge 50 Pro, AI Fotoğraf Geliştirme ve Smart Connect'e sahip ilk Motorola modeli. Böylece cihaz entegrasyonuna kıyasla, hareket yakalama ve renk segmentasyonu özellikleri ile öne çıkıyor. Akıllı telefon standart olarak siyah ve lavanta renk seçenekleriyle geliyor.

    Motorola Edge 50 Pro fiyatı

    Motorola Edge 50 Pro'nun standart 8/256GB sürümü 383 dolar, 12GB/256GB sürümü 431 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Telefonun küresel pazarda satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz açıklanmadı.

    Motorola Edge 50 Pro özellikleri

    • Boyut ve ağırlık: 161.2 x 72.4 x 8.2 mm 186gr
    • Ekran: 6.7 inç, 1220 x 2712 piksel, 144Hz, pOLED, 2000 nit parlaklık
    • İşlemci: Snapdragon 7 Gen 3
    • Bellek: 8/12 GB LPPDDR5x RAM
    • Depolama: 256 GB UFS 4.0
    • Yazılım: Android 14 
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.4 OIS, 10 MP, f/2.0 (PDAF, 3X), 13 MP, f/2.2
    • Ön kamera: 50 MP, f/1.9
    • Bağlantı: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 be, Bluetooth 5.4, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC
    • Batarya: 4500mAh, 125W kablolu, 50W kablosuz
    • Diğer: IP68 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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