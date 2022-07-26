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    Motorola Moto X30 Pro, Snapdragon 8+ Gen 1 ile Geekbench'te göründü

    Kısa bir süre önce kamera ve hızlı şarj özellikleri sızdırılan Motorola Moto X30 Pro, bu sefer de Qualcomm'un Snapdragon 8+ Gen 1 platformu ile Geekbench'te göründü. 
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    Moto X30 Pro, Snapdragon 8+ Gen 1 ile Geekbench'te göründü
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    Motorola, yakında diğer firmaların amiral gemileri ile rekabet edecek yeni akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Sızıntılara göre küresel pazara Moto Edge 30 Ultra, Çin pazarına ise Moto X30 Pro ismiyle gelecek yeni amiral gemisinin şimdi de Geekbench skorları ortaya çıktı.

    Snapdragon 8+ Gen 1 ile listelendi 

    İlk olarak MySmartPrice tarafından tespit edilen ve Geekbench kıyaslama platformunda XT2241-1 model numarasıyla listelenen Motorola Moto X30 Pro, Android 12 işletim sistemi, sekiz çekirdekli Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ve 12GB RAM ile görüntülendi. Bununla birlikte yeni amiral gemisi, aynı yonga setini kullanan diğer cihazlara benzer diyebileceğimiz tek çekirdekte 1252, çoklu çekirdekte ise 3972 puana imza atıyor.

    Moto X30 Pro, Geekbench skorlarının yanı sıra etkileyici bir kamera kurulumu ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Zira Snapdragon 8+ Gen 1 platformu birçok amiral gemisi cihaz tarafından kullanılırken, yeni telefon Samsung imzalı 200MP birincil kamera sensörü ile rakiplerinden ayrılacak.

    2 Ağustos tarihinde Çin'de piyasaya sürülecek Moto X30 Pro’nun kavisli 6.73 inç Full HD+ P-OLED ekran, 125w hızlı şarj, 12 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama alanı ile gelmesi bekleniyor.

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