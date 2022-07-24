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    Motorola Moto X30 Pro'nun yeni detayları ortaya çıktı

    Akıllı telefon dünyasında bir ilke imza atacak olan Motorola Moto X30 Pro'nun yeni detayları gün yüzüne çıktı. Amiral gemisi hızlı şarj konusunda sınırları zorlayacak.
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    Motorola Moto X30 Pro
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    Yeni amiral gemisi Motorola Moto X30 Pro modelinin 3 Ağustos tarihinde tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Samsung’un 200MP ISOCELL HP1 sensörü ile geleceği doğrulanan yeni telefonun, şimdi de Lenovo cep telefonu bölümü başkanı Chen Jin tarafından hızlı şarj özellikleri açıklandı.

    Hızlar 125W'a çıkıyor

    Firmanın en güçlü amiral gemisi telefonu olacak Moto X30 Pro, Jin’in açıklamalarına göre 125W hızlı şarj desteği ile gelecek. Bununla birlikte yetkili isim, telefonun bataryası konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadı ancak söylentiler, toplam kapasitenin 4.500 mAh olacağı yönünde.

    Önceki sızıntılara göre Snapdragon 8+ Gen 1 platformu tarafından desteklenecek Motorola Moto X30 Pro, 6.73 inç Full HD+ 144 Hz P-OLED ekran, 12 GB'a kadar LPDDR5 RAM, 256 GB UFS 3.1 depolama alanı, ekran altı parmak izi okuyucusu ve kutudan çıktığı haliyle Android 12 destekli MyUI 4.0 ile gelecek. Arka tarafında ise 200MP ana kameraya ev sahipliği yapacak yeni telefon, 50MP ultra geniş açı, 12MP telefoto ve 60MP selfie kamerası ile kullanıcılara sunulabilir.

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