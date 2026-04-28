    Jeep'in imzası yenilendi: Yedi parçalı ızgara Avenger ile yeniden yorumlanıyor

    Jeep Avenger makyajlanıyor. Güncellenen model; ışıklı yeni ızgara, daha kaslı tasarım ve güncellenmiş detaylarla Avrupa’da iddiasını artırmaya hazırlanıyor.      

    Jeep Avenger, geçireceği makyaj operasyonuyla markanın ikonik tasarım detaylarından biri olan yedi parçalı ön ızgarayı yeniden yorumlamaya hazırlanıyor. Jeep tarafından paylaşılan ipucu görselleri, ızgaraya entegre edilen LED ışıkların gündüz farlarıyla birleşerek tek parça bir ışık imzası oluşturduğunu gösteriyor.

    Yeni tasarımda her bir ızgara dilimi daha kalın ve sade hale gelirken, mevcut modeldeki çerçeveli yapı terk ediliyor. Bu yaklaşım, Jeep Compass’ta görülen daha köşeli, daha güçlü ve sade tasarım dilinin Avenger’a da uyarlanacağını ortaya koyuyor.

    İç mekân henüz netleşmemiş olsa da yeni Compass’taki gibi daha köşeli direksiyon simidi ve yeni kontrol elemanlarının Avenger’a da gelmesi bekleniyor. Teknik tarafta ise büyük bir değişim ön görülmüyor. Mevcut model; 99 beygirlik 1.2 litrelik benzinli motor ve 6 ileri manuel şanzıman, 110 beygirlik önden çekişli ve 145 beygirlik dört tekerlekten çekişli hibrit seçenekler ile sunuluyor.

    Tam elektrikli versiyon ise yaklaşık 156 beygir güç üretirken, 400 km civarında menzil sunuyor. 2023 yılında Avrupa’da “Yılın Otomobili” seçilen ve Polonya’da üretilen Avenger, bu güncellemeyle birlikte Avrupa pazarındaki iddiasını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

