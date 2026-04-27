Nissan Terrano'dan sürpriz dönüş: PHEV arazi canavarı

Tam Boyutta Gör Mali açıdan zor bir dönem geçiren Nissan, efsane modellerini yeniden sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Bir süredir konuşulan Nissan Xterra henüz resmi olarak tanıtılmamış olsa da marka bu kez Terrano ismini yeniden hayata döndürmeye hazırlanıyor.

Yeni Nissan Terrano hakkında teknik detaylar şimdilik sınırlı olsa da ortaya çıkan ilk bilgiler modelin klasik merdiven şasi yapısını koruyacağını gösteriyor. Bu da onu günümüzde giderek azalan “gerçek SUV” sınıfında konumlandırıyor.

Modelin en dikkat çekici yeniliği ise kaputunun altında olacak. Nissan, Terrano’nun şarj edilebilir hibrit (PHEV) bir güç ünitesiyle geleceğini doğruladı. Bu da akıllara doğrudan Nissan Frontier Pro PHEV modelini getiriyor. Eğer iki model aynı altyapıyı paylaşıyorsa, Terrano’da 1.5 litrelik turbo benzinli motor ile elektrik motorunun birleştiği bir sistem görebiliriz.

Frontier Pro PHEV’de bu sistem toplamda 402 beygir güç ve 800 Nm tork üretiyor. Ayrıca 33 kWsa batarya sayesinde araç, CLTC'ye göre yaklaşık 135 kilometre saf elektrikli menzil sunabiliyor. Ancak daha gerçekçi WLTP veya EPA ölçümlerinde bu değerin daha düşük olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Her ne kadar “konsept” olarak tanıtılmış olsa da ortaya çıkan Terrano’nun üretim versiyonuna oldukça yakın olduğu dikkat çekiyor.

Tasarım detayları ise aracın karakterini net şekilde ortaya koyuyor. Keskin hatlı çamurluklar, kalın arazi lastikleri, metal koruma plakaları ve ek aydınlatmalar, Terrano’nun ciddi bir offroad kimliği taşıdığını gösteriyor. Ayrıca yaklaşma ve uzaklaşma açılarını iyileştirmek için tampon köşelerinin kısaltılması ve tavan erişimi için eklenen yan merdiven gibi detaylar da dikkat çekiyor.

Bu model, Nissan’ın son dönemde hız verdiği yeniden yapılanma planının önemli bir parçası. Çinli ortak Dongfeng ile birlikte geliştirilen Terrano, markanın maliyetleri düşürme ve ürün geliştirme sürecini hızlandırma stratejisinin somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

