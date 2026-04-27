Elektrikli araç şarjında tüketimin üçte biri İstanbul’dan: Soket sayısı 42 bine yaklaştı

Mart 2026 verilerine göre Türkiye’de AC şarj noktası sayısı 23 bin 900 seviyesine ulaşırken, şubat ayında bu sayı 23 bin 142 olarak kayıtlara geçmişti. DC hızlı şarj noktalarında da benzer bir yükseliş görüldü ve sayı 18 bin 38’e çıktı. Şubat ayında DC soket sayısı 17 bin 433 seviyesindeydi.
Bu dönemde toplam elektrikli araç sayısı ise 411 bin 796 adet olarak kayıtlara geçti.
Şarj ağı işletmecilerinde lider markalar
2025 yılının sonunda ülke genelindeki toplam şarj istasyonu sayısı 14 bin 323 olarak kaydedildi. Bu rakam 2024 yılı sonunda 10 bin 356 seviyesindeydi.
Şarjın yüzde 59’u yeşil istasyonlardan
Mart 2026 döneminde şarj altyapısında toplam elektrik tüketimi 67.547,488 MWh olarak gerçekleşti. Toplam şarj süresi ise 3.041.210 saat seviyesine ulaştı. Verilere göre şarj başına ortalama tüketim 25,76 kWh, şarj başına süre ise 1,16 saat olarak hesaplandı.
Enerji kullanımında yeşil enerji kaynaklarının payı da dikkat çekti. Mart 2026’da Yeşil Şarj İstasyonları üzerinden gerçekleşen elektrik tüketimi 40.062.264 kWh (%59,31) olurken, yeşil olmayan istasyonlarda tüketim 27.485.224 kWh (%40,69) seviyesinde kaydedildi.
Bu kapsamda “yeşil şarj istasyonu”, tüketilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen YEK-G sertifikasıyla doğrulanan istasyonları ifade ediyor.
Trugo tüketimde zirvede
Toplam tüketim paylarında da Trugo %20,02 ile ilk sırada bulunurken, Zes %14,67, Eşarj %7,46, Astor %5,20 ve Tesla %4,20 pay aldı.
İstanbul öne çıkıyor
EPDK verilerine göre şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü Mart 2026 itibarıyla 3.190 MW seviyesine ulaştı. Bu değer, bir önceki ay 3,073 MW olarak kaydedilirken, geçen yılın aynı döneminde 2.008 MW seviyesindeydi.