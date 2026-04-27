Elektrikli araç şarjında tüketimin üçte biri İstanbul’dan: Soket sayısı 42 bine yaklaştı

Tam Boyutta Gör Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yayımladığı “Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri” raporu, Türkiye’de elektrikli araç şarj altyapısının büyümesini Mart 2026 itibarıyla da sürdürdüğünü ortaya koydu. Ülke genelindeki toplam şarj soketi sayısı 41 bin 938 adet seviyesine yükselirken bir önceki ay bu rakam 40 bin 575 olarak kaydedilmişti. Ocak ayında ise toplam soket sayısı 39 bin 694 düzeyindeydi.

Mart 2026 verilerine göre Türkiye’de AC şarj noktası sayısı 23 bin 900 seviyesine ulaşırken, şubat ayında bu sayı 23 bin 142 olarak kayıtlara geçmişti. DC hızlı şarj noktalarında da benzer bir yükseliş görüldü ve sayı 18 bin 38’e çıktı. Şubat ayında DC soket sayısı 17 bin 433 seviyesindeydi.

Bu dönemde toplam elektrikli araç sayısı ise 411 bin 796 adet olarak kayıtlara geçti.

Şarj ağı işletmecilerinde lider markalar

Tam Boyutta Gör Şarj ağı işletmeci lisansı sahiplerinin soket dağılımında ise bazı markalar öne çıkmaya devam etti. Mart 2026 verilerine göre Zes 3.075 AC ve 2.281 DC soketle toplamda en geniş ağlardan birine sahip olurken Trugo, 661 AC ve 2.737 DC soketle özellikle DC tarafında güçlü konumunu korudu.

Tam Boyutta Gör Voltrun’un toplamda 2.095 AC ve 236 DC, Eşarj’ın 344 AC ve 1.803 DC, Wat’ın ise 1.075 AC ve 1.035 DC soketle piyasada önemli bir dağılıma sahip olduğu görüldü.

2025 yılının sonunda ülke genelindeki toplam şarj istasyonu sayısı 14 bin 323 olarak kaydedildi. Bu rakam 2024 yılı sonunda 10 bin 356 seviyesindeydi.

Şarjın yüzde 59’u yeşil istasyonlardan

Mart 2026 döneminde şarj altyapısında toplam elektrik tüketimi 67.547,488 MWh olarak gerçekleşti. Toplam şarj süresi ise 3.041.210 saat seviyesine ulaştı. Verilere göre şarj başına ortalama tüketim 25,76 kWh, şarj başına süre ise 1,16 saat olarak hesaplandı.

Enerji kullanımında yeşil enerji kaynaklarının payı da dikkat çekti. Mart 2026’da Yeşil Şarj İstasyonları üzerinden gerçekleşen elektrik tüketimi 40.062.264 kWh (%59,31) olurken, yeşil olmayan istasyonlarda tüketim 27.485.224 kWh (%40,69) seviyesinde kaydedildi.

Bu kapsamda “yeşil şarj istasyonu”, tüketilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen YEK-G sertifikasıyla doğrulanan istasyonları ifade ediyor.

Trugo tüketimde zirvede

Tam Boyutta Gör Şarj istasyonlarındaki elektrik tüketiminde markalar bazında Trugo öne çıktı. Mart 2026 verilerine göre Trugo 13.526 MWh ile en yüksek tüketimi gerçekleştiren marka oldu. Zes 9.908 MWh, Eşarj 5.036 MWh, Astor 3.515 MWh ve Tesla 2.839 MWh tüketim değerleriyle listede yer aldı.

Toplam tüketim paylarında da Trugo %20,02 ile ilk sırada bulunurken, Zes %14,67, Eşarj %7,46, Astor %5,20 ve Tesla %4,20 pay aldı.

İstanbul öne çıkıyor

Tam Boyutta Gör Elektrik tüketiminin şehir dağılımında ise İstanbul açık ara lider konumda yer aldı. İstanbul’da şarj istasyonları üzerinden gerçekleşen tüketim 21.359 MWh ile toplamın %31,62’sini oluşturdu. Ankara’da tüketim 9.914 MWh (%14,68) seviyesinde gerçekleşirken, İzmir 3.608 MWh (%5,34) ile üçüncü sırada yer aldı.

EPDK verilerine göre şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü Mart 2026 itibarıyla 3.190 MW seviyesine ulaştı. Bu değer, bir önceki ay 3,073 MW olarak kaydedilirken, geçen yılın aynı döneminde 2.008 MW seviyesindeydi.

