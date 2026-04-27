Çin'de gövde gösterisi: Pekin Otomobil Fuarı'nın en dikkat çekici 10 otomobili

Otomotiv dünyasının nabzı artık Çin'de atmaya başladı. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Auto China 2026 da bunun en büyük göstergelerinden biri. 1400'den fazla aracın sergilendiği fuarda 180'den fazla dünya prömiyeri gerçekleştirildi. Biz de fuarın en dikkat çekici ve en çılgın modellerini sizler için derledik.
DENZA Z
1000 beygirin üzerinde güç üreten Denza Z’nin 0’dan 100 km/s hıza 2 saniyenin altında ulaşabildiği belirtiliyor. Araçta BYD’nin kendi geliştirdiği Blade Battery ve yeni nesil Flash Charging 2.0 hızlı şarj sistemi yer alıyor. Bu teknoloji sayesinde Denza Z’nin yalnızca 5 dakika gibi kısa bir sürede şarj edilebildiği ifade ediliyor. Menzil değerinin WLTP'ye göre 599 kilometre civarında olması bekleniyor.
Lynk & Co GT
Yarış otomobillerinden ilham alan bir şasi üzerine inşa edilen modelde yapay zekâ destekli sürüş ve hareket kontrol sistemi kullanılıyor. Tüm bunlar sonucunda iddia edilen 0-100 km/s verisi yaklaşık 2 saniye.
Xpeng GX
GX, XPeng’in SEPA 3.0 platformu üzerine inşa edilen ilk robotaksi uyumlu tüketici modeli olarak tanımlanıyor. Araçta dört adet XPeng üretimi Turing yapay zeka çipi bulunuyor ve toplamda 3.000 TOPS işlem gücü sağlanıyor. İç mekanda ise 2+2+2 koltuk düzenine ve bolca ekrana sahip teknolojik bir alan karşımıza çıkıyor.
Chery Tiggo X
Chery Tiggo X'in şarj edilebilir hibrit versiyonu, CLTC'ye göre 200 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili vadediyor. Toplam menzil ise 1500 kilometrenin üzerine çıkıyor. Araçta yer alan elektromanyetik adaptif süspansiyon ve Snow Leopard sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi, farklı zemin koşullarında daha iyi yol tutuş ve denge sunmayı hedefliyor.
Hyundai Ioniq V
Kokpitte neredeyse hiç fiziksel tuş bulunmazken, sürücüyü 27 inçlik devasa bir 4K ekran karşılıyor. Teknik tarafta ise detaylar henüz açıklanmadı ancak Ioniq V'nin CATL tarafından üretilen batarya ile donatılacağı ve tek bir şarjla en az 600 kilometre menzil sunacağı belirtildi.
Freelander 8
Freelander 8, yeni nesil platform üzerine inşa ediliyor. Bu platform tam elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve menzil uzatıcı motor seçeneklerini destekliyor. Çin pazarında 800V elektrik mimarisine sahip menzil uzatıcı sistemle sunulması beklenen modelin 350 kW hızlı şarj desteği sunacağı da verilen bilgiler arasında. Üretim versiyonunun 2026’nın ikinci yarısında Çin’de tanıtılması, ardından ise küresel pazarlara açılması planlanıyor.
Li Auto L9 Livis
Modelde Li Auto tarafından geliştirilen üçüncü nesil menzil uzatıcı (EREV) sistem görev yapıyor. Yakıt tüketimi 6,3 lt/100 km olarak açıklanan bu sistem, 72,7 kWsa'lik dev batarya sayesinde 420 km saf elektrikli sürüş menzili sunuyor. Aracın toplam menzili ise 1500 km'nin üzerinde. Akıllı hava süspansiyonuyla donatılan modelde her tekerlek bağımsız olarak indirilip kaldırılabiliyor.
Jetta X
Kısa ön ve arka çıkıntılar, aracın özel bir elektrikli platform üzerine inşa edildiğini gösteriyor. Tasarım dili ise Rivian modellerini anımsatan sade bir yaklaşım sunuyor. Volkswagen, teknik detaylar konusunda fazla bilgi paylaşmasa da Jetta X’in tamamen elektrikli olduğunu doğruladı. Marka altında 2028’e kadar dört yeni enerjili araç modelinin piyasaya sürülmesi planlanıyor.
Fang Cheng Bao Formula X
Modelin en dikkat çekici teknik özelliklerinden biri ise tamamen karbon fiber gövde yapısı sayesinde ağırlığın minimize edilmesi. İç mekânda ise sürücü odaklı “battle cockpit” konsepti öne çıkıyor. Fiziksel butonlar, yarış tipi koltuklar ve dört noktalı emniyet kemeri gibi detaylar saf sürüş deneyimine vurgu yapıyor. Formula X’in markanın açıklamasına göre 2027 civarında seri üretime geçmesi planlanıyor.
AUDI E7X
100 ve 109 kWh'lik batarya seçenekleriyle gelen AUDI E7X, tam şarjla CLTC döngüsüne göre 751 kilometreye kadar menzil vadediyor. Ayrıca 900 voltluk elektrik mimarisi sayesinde bataryanın 13 dakika içinde %10'dan %80 doluluğa ulaşabildiği de belirtiliyor.