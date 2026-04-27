Çin'de gövde gösterisi: Pekin Otomobil Fuarı'nın en dikkat çekici 10 otomobili

Otomotiv dünyasının nabzı artık Çin'de atmaya başladı. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Auto China 2026 da bunun en büyük göstergelerinden biri. 1400'den fazla aracın sergilendiği fuarda 180'den fazla dünya prömiyeri gerçekleştirildi. Biz de fuarın en dikkat çekici ve en çılgın modellerini sizler için derledik.

DENZA Z

BYD'nin lüks ve performans odaklı markası Denza, Pekin'de yeni elektrikli hiper otomobili Denza Z'yi görücüye çıkardı. Yeni Denza Z, üretim versiyonuna oldukça yakın bir formda, üstü açılabilir gövde tipiyle sergilendi. "Pure Emotion" adı verilen tasarım dili doğrultusunda geliştirilen araçta karbon fiber gövde ve iç bileşenler kullanılarak hem ağırlık azaltılmış hem de performans artırılmış durumda.

1000 beygirin üzerinde güç üreten Denza Z’nin 0’dan 100 km/s hıza 2 saniyenin altında ulaşabildiği belirtiliyor. Araçta BYD’nin kendi geliştirdiği Blade Battery ve yeni nesil Flash Charging 2.0 hızlı şarj sistemi yer alıyor. Bu teknoloji sayesinde Denza Z’nin yalnızca 5 dakika gibi kısa bir sürede şarj edilebildiği ifade ediliyor. Menzil değerinin WLTP'ye göre 599 kilometre civarında olması bekleniyor.

Lynk & Co GT

Çinli Geely çatısı altındaki Lynk & Co, 10'uncu yılını Pekin'de yeni GT konseptini sergileyerek kutladı. Avrupalı süper otomobillere doğrudan rakip olacak yeni model, aerodinamik tasarımıyla dikkat çekiyor. Üstelik araç tek tuşla adeta şekil değiştiriyor. Orta konsoldaki "+" tuşuna basıldığında süspansiyon 1.5 cm alçalıyor, arka kanat açılıyor, ön ve arka aerodinamik parçaların devreye girmesiyle araç boyu 10 cm uzuyor.

Yarış otomobillerinden ilham alan bir şasi üzerine inşa edilen modelde yapay zekâ destekli sürüş ve hareket kontrol sistemi kullanılıyor. Tüm bunlar sonucunda iddia edilen 0-100 km/s verisi yaklaşık 2 saniye.

Xpeng GX

Yaklaşık 58.000 dolar başlangıç fiyatına sahip olan Xpeng GX, hem elektrikli hem de menzil uzatıcı (EREV) versiyonlarıyla dikkat çekiyor. Modelin tamamen elektrikli versiyonunda 750 kilometreye kadar menzil sunulurken EREV seçeneğinde 1.585 kilometreye kadar toplam sürüş menzili elde edilebiliyor.

GX, XPeng’in SEPA 3.0 platformu üzerine inşa edilen ilk robotaksi uyumlu tüketici modeli olarak tanımlanıyor. Araçta dört adet XPeng üretimi Turing yapay zeka çipi bulunuyor ve toplamda 3.000 TOPS işlem gücü sağlanıyor. İç mekanda ise 2+2+2 koltuk düzenine ve bolca ekrana sahip teknolojik bir alan karşımıza çıkıyor.

Chery Tiggo X

Chery'nin Pekin'de görücüye çıkardığı en dikkat çekici modellerden biri Tiggo X oldu. Tiggo ailesinin zirvesi olarak konumlanan model, gövde tasarımı ve boyutlarıyla da bunu belli ediyor. Üç sıra koltuklu büyük SUV rekabetine dahil olan araçta 476 beygir güç ve 630 Nm tork üreten hibrit sistem bulunuyor.

Chery Tiggo X'in şarj edilebilir hibrit versiyonu, CLTC'ye göre 200 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili vadediyor. Toplam menzil ise 1500 kilometrenin üzerine çıkıyor. Araçta yer alan elektromanyetik adaptif süspansiyon ve Snow Leopard sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi, farklı zemin koşullarında daha iyi yol tutuş ve denge sunmayı hedefliyor.

Hyundai Ioniq V

Hyundai, Pekin Otomobil Fuarı'nda 1970'lerin keskin hatlı spor arabalarını andıran yeni bir elektrikli otomobil tanıttı. Ioniq V isimli elektrikli sedan markanın yeni vizyonunu gözler önüne seriyor. Aracın keskin ve köşeli hatları Lamborghini Countach ve Lancia Stratos gibi 70'li yılların ikonik modellerini anımsatan bir yapıda. Oldukça eğimli bir ön cama sahip olan araç, ince tasarımlı LED farlarıyla modern ve retro estetiği bir araya getiriyor.

Kokpitte neredeyse hiç fiziksel tuş bulunmazken, sürücüyü 27 inçlik devasa bir 4K ekran karşılıyor. Teknik tarafta ise detaylar henüz açıklanmadı ancak Ioniq V'nin CATL tarafından üretilen batarya ile donatılacağı ve tek bir şarjla en az 600 kilometre menzil sunacağı belirtildi.

Freelander 8

Chery ve Jaguar Land Rover ortaklığında bir alt marka olarak geri dönen Freelander, ilk modelini Pekin'de görücüye çıkardı. Freelander 8 isimli bir SUV olan model, arazi araçlarının köşeli gövde tasarımını modern bir yorumla birleştiriyor. Lidar sensörü ve bolca kamera ile donatılan modelde Huawei ADS 5 sürüş destek sistemi yer alıyor.

Freelander 8, yeni nesil platform üzerine inşa ediliyor. Bu platform tam elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve menzil uzatıcı motor seçeneklerini destekliyor. Çin pazarında 800V elektrik mimarisine sahip menzil uzatıcı sistemle sunulması beklenen modelin 350 kW hızlı şarj desteği sunacağı da verilen bilgiler arasında. Üretim versiyonunun 2026’nın ikinci yarısında Çin’de tanıtılması, ardından ise küresel pazarlara açılması planlanıyor.

Li Auto L9 Livis

Tıpkı Xpeng GX gibi Avrupalı lüks SUV'lara rakip olarak geliştirilen Li Auto L9 Livis, şubat ayında tanıtılmış ve 80 bin dolar civarında bir fiyatla ön siparişe açılmıştı. Çinli marka, 5,2 metrenin üzerindeki uzunluğuyla L9 Livis'in Mercedes-Benz GLS ve BMW X7 gibi modeller için güçlü bir rakip olacağına inanıyor. Aracın tasarımında çift tonlu renk, sade ve pürüzsüz hatlar dikkat çekiyor.

Modelde Li Auto tarafından geliştirilen üçüncü nesil menzil uzatıcı (EREV) sistem görev yapıyor. Yakıt tüketimi 6,3 lt/100 km olarak açıklanan bu sistem, 72,7 kWsa'lik dev batarya sayesinde 420 km saf elektrikli sürüş menzili sunuyor. Aracın toplam menzili ise 1500 km'nin üzerinde. Akıllı hava süspansiyonuyla donatılan modelde her tekerlek bağımsız olarak indirilip kaldırılabiliyor.

Jetta X

Volkswagen Grubu ve FAW ortaklığında kurulan yeni bir alt marka olarak konumlandırılan Jetta, yeni modelinin ön gösterimi Pekin'de 2026 Jetta X konseptiyle yaptı. Pürüzsüz yüzeyler ve köşeli hatlardan oluşan bu tasarım, gelecekte Jetta markasının Çin'de kullanacağı "Modern Robust" felsefesini temsil ediyor.

Kısa ön ve arka çıkıntılar, aracın özel bir elektrikli platform üzerine inşa edildiğini gösteriyor. Tasarım dili ise Rivian modellerini anımsatan sade bir yaklaşım sunuyor. Volkswagen, teknik detaylar konusunda fazla bilgi paylaşmasa da Jetta X’in tamamen elektrikli olduğunu doğruladı. Marka altında 2028’e kadar dört yeni enerjili araç modelinin piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Fang Cheng Bao Formula X

BYD bünyesindeki Fang Cheng Bao markasının ilk süper otomobil denemesi olan model, iki kapılı ve üstü açık yapısıyla markanın SUV odaklı geçmişinden net bir kopuşu temsil ediyor. "Life Metal Aesthetics" adı verilen tasarım diliyle geliştirilen araç, alçak gövdesi, "avcı leopar" duruşu ve agresif aerodinamik detaylarıyla tam anlamıyla bir konsept şov otomobili karakteri taşıyor.

Modelin en dikkat çekici teknik özelliklerinden biri ise tamamen karbon fiber gövde yapısı sayesinde ağırlığın minimize edilmesi. İç mekânda ise sürücü odaklı “battle cockpit” konsepti öne çıkıyor. Fiziksel butonlar, yarış tipi koltuklar ve dört noktalı emniyet kemeri gibi detaylar saf sürüş deneyimine vurgu yapıyor. Formula X’in markanın açıklamasına göre 2027 civarında seri üretime geçmesi planlanıyor.

AUDI E7X

Audi ve Çinli ortağı SAIC Motor tarafından hayata geçirilen AUDI markasının yeni elektrikli SUV modeli E7X, Pekin'de düzenlenen Auto China 2026'da sergilendi. 35 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkat çeken modelin çift motorlu versiyonu 500 kW güç ve 800 Nm tork sunuyor. Bu versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlıyor.

100 ve 109 kWh'lik batarya seçenekleriyle gelen AUDI E7X, tam şarjla CLTC döngüsüne göre 751 kilometreye kadar menzil vadediyor. Ayrıca 900 voltluk elektrik mimarisi sayesinde bataryanın 13 dakika içinde %10'dan %80 doluluğa ulaşabildiği de belirtiliyor.

