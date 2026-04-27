MG’den Avrupa hamlesi: İspanya’da elektrikli otomobil fabrikası kurabilir

Çinli otomotiv devi SAIC bünyesindeki MG, Avrupa pazarındaki büyümesini hızlandıracak kritik bir adım üzerinde çalışıyor. Gelen bilgilere göre şirket, İspanya’da elektrikli otomobil üretim tesisi kurmayı planlıyor. Henüz nihai karar verilmemiş olsa da proje, Avrupa’daki rekabet dengelerini doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip.
Hedef açık: Ek vergiden kaçınmak
Yerel üretim sayesinde marka, Çin’den ithal edilen araçlara uygulanan tarifelerin etkisini azaltmayı ve bölgede daha rekabetçi fiyatlar sunmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, son dönemde birçok Çinli üretici için zorunlu bir strateji haline gelmiş durumda.
İspanya öne çıktı, Macaristan geride kaldı
Proje kapsamında değerlendirilen ülkeler arasında İspanya ve Macaristan öne çıkıyordu. Ancak son gelişmelere göre İspanya seçeneği ağır basmış durumda. Eğer karar kesinleşirse, Macaristan ihtimali tamamen rafa kalkacak. Macaristan son yıllarda elektrikli araç ve batarya yatırımlarıyla dikkat çekse de İspanya’nın sunduğu avantajlar MG için daha cazip görünüyor.
İspanya neden cazip?
Özellikle Zaragoza, otomotiv üretimi açısından kritik bir merkez olarak dikkat çekiyor. Bölgede faaliyet gösteren Stellantis gibi büyük üreticiler, nitelikli iş gücü ve tedarik zinciri avantajı sunuyor.
Detaylar henüz net değil
Öte yandan fabrikanın yatırım büyüklüğü, üretim kapasitesi ve ne zaman faaliyete geçeceği gibi kritik detaylar henüz netleşmiş değil. Projenin hâlâ değerlendirme aşamasında olduğu ve planlarda değişiklik olabileceği belirtiliyor.