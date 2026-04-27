Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MG’den Avrupa hamlesi: İspanya’da elektrikli otomobil fabrikası kurabilir

    SAIC Motor bünyesindeki MG, Avrupa’da üretim için düğmeye basıyor. Çinli marka, İspanya’da elektrikli otomobil fabrikası kurarak AB tarifelerinden kaçınmayı hedefliyor.

    Çinli otomotiv devi SAIC bünyesindeki MG, Avrupa pazarındaki büyümesini hızlandıracak kritik bir adım üzerinde çalışıyor. Gelen bilgilere göre şirket, İspanya’da elektrikli otomobil üretim tesisi kurmayı planlıyor. Henüz nihai karar verilmemiş olsa da proje, Avrupa’daki rekabet dengelerini doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip.

    Hedef açık: Ek vergiden kaçınmak

    MG, İspanya'da elektrikli otomobil fabrikası kurabilir
    Avrupa Birliği’nin Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik artan denetimleri ve ek vergileri, üreticileri yeni çözümler aramaya itiyor. MG’nin Avrupa’da üretim planı da bu stratejinin bir parçası.

    Yerel üretim sayesinde marka, Çin’den ithal edilen araçlara uygulanan tarifelerin etkisini azaltmayı ve bölgede daha rekabetçi fiyatlar sunmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, son dönemde birçok Çinli üretici için zorunlu bir strateji haline gelmiş durumda.

    İspanya öne çıktı, Macaristan geride kaldı

    Proje kapsamında değerlendirilen ülkeler arasında İspanya ve Macaristan öne çıkıyordu. Ancak son gelişmelere göre İspanya seçeneği ağır basmış durumda. Eğer karar kesinleşirse, Macaristan ihtimali tamamen rafa kalkacak. Macaristan son yıllarda elektrikli araç ve batarya yatırımlarıyla dikkat çekse de İspanya’nın sunduğu avantajlar MG için daha cazip görünüyor.

    İspanya neden cazip?

    MG, İspanya'da elektrikli otomobil fabrikası kurabilir
    İspanya, son dönemde Avrupa’nın elektrikli araç yatırımları için en önemli merkezlerinden biri haline gelmeye çalışıyor. Devlet teşvikleri, güçlü otomotiv altyapısı ve lojistik avantajlar, ülkeyi öne çıkaran başlıca unsurlar arasında.

    Özellikle Zaragoza, otomotiv üretimi açısından kritik bir merkez olarak dikkat çekiyor. Bölgede faaliyet gösteren Stellantis gibi büyük üreticiler, nitelikli iş gücü ve tedarik zinciri avantajı sunuyor.

    Detaylar henüz net değil

    Öte yandan fabrikanın yatırım büyüklüğü, üretim kapasitesi ve ne zaman faaliyete geçeceği gibi kritik detaylar henüz netleşmiş değil. Projenin hâlâ değerlendirme aşamasında olduğu ve planlarda değişiklik olabileceği belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1 damacana su kar marjı snopy direksiyon seti kurulumu hiç sevgilisi olmamış erkek en az yakan kamyonet oto şampuan tavsiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Poco M7 Pro
    Xiaomi Poco M7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum