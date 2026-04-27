Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bu çarpıcı Çinli süper otomobil konsepti 2 saniyede 100 km/s hıza ulaşıyor

    Lynk & Co, Pekin Otomobil Fuarı’nda ilk süper otomobil konsepti GT’yi tanıttı. 0-100 km/s’yi yaklaşık 2 saniyede tamamlayan model, markanın geleceğine ışık tutuyor.

    Lynk & Co, 10. yılını oldukça iddialı bir modelle kutluyor. Markanın ilk süper otomobil konsepti olan Lynk & Co GT, hem tasarımı hem de performans verileriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Üstelik bu model sadece bir tasarım çalışması değil; aynı zamanda markanın gelecekteki mühendislik ve tasarım anlayışına dair güçlü ipuçları veriyor.

    Alçak, geniş ve kaslı duruş

    Şok etkisi yaratacak Çinli otomobil: 0-100 km/s sadece 2 saniye Tam Boyutta Gör
    GT konsepti; 4.78 metre uzunluğu, 2 metreye yakın genişliği ve sadece 1.33 metre yüksekliğiyle yere yakın ve oldukça kaslı bir duruş sergiliyor. 2.75 metrelik aks mesafesi de bu sportif karakteri destekliyor. Tasarımın en dikkat çekici yönlerinden biri ise ışığa göre değişen yüzeyler. “Apex Blue” adı verilen özel boya, sıvı metal efektine benzer bir derinlik sunuyor.

    İç mekânda teknoloji ve lüks birleşimi

    Kabinde 2+2 koltuk düzeni tercih edilmiş. Açık tonlu deri kaplamalar modern bir atmosfer yaratırken; el işçiliğiyle üretilmiş karbon fiber detaylar göze çarpıyor. Ancak asıl dikkat çeken detay orta konsoldaki “+” tuşu. Bu tuş aktive edildiğinde araç adeta karakter değiştiriyor:

    • Süspansiyon 1.5 cm alçalıyor
    • Ön ve arka aerodinamik parçalar devreye giriyor
    • Araç uzunluğu yaklaşık 10 cm artıyor
    • Arka kanat açılarak yere basma kuvveti artırılıyor

    2 saniyelik performans iddiası

    Şok etkisi yaratacak Çinli otomobil: 0-100 km/s sadece 2 saniye Tam Boyutta Gör
    GT konsepti teknik tarafta da oldukça iddialı. Arkadan itişli yapı üzerine kurulan model, yarış otomobillerinden ilham alan bir şasiye sahip. Ayrıca araçta yapay zekâ destekli sürüş ve hareket kontrol sistemi kullanılıyor. Tüm bunlar sonucunda iddia edilen 0-100 km/s verisi yaklaşık 2 saniye. Bu değer, GT konseptinin yalnızca bir tasarım gösterisi olmadığını, aynı zamanda ciddi bir performans hedeflediğini ortaya koyuyor.

    Avrupa dokunuşu ve kullanıcı katkısı

    Modelin geliştirme süreci, Lynk & Co’nun Avrupa ve Çin ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütüldü. Özellikle İsveç tasarım anlayışının etkisi, aracın genel çizgilerinde net şekilde hissediliyor.

    Ayrıca marka, dünya genelinde 1.7 milyondan fazla kullanıcıdan gelen geri bildirimleri de bu projeye dahil etti. Bu durum, GT konseptinin ileride seri üretime dönüşme ihtimalini güçlendiren önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    los ışığı kırmızı yanıyor en iyi nar ekşisi markası portföy takip uygulaması vestel tv kablosuz erişim seçeneği yok dosya alacağına haciz silme evrakı nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 13
    Apple iPhone 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 15 in&#231; MacBook Air
    Apple M5 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum