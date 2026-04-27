Bu çarpıcı Çinli süper otomobil konsepti 2 saniyede 100 km/s hıza ulaşıyor

Lynk & Co, 10. yılını oldukça iddialı bir modelle kutluyor. Markanın ilk süper otomobil konsepti olan Lynk & Co GT, hem tasarımı hem de performans verileriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Üstelik bu model sadece bir tasarım çalışması değil; aynı zamanda markanın gelecekteki mühendislik ve tasarım anlayışına dair güçlü ipuçları veriyor.

Alçak, geniş ve kaslı duruş

Tam Boyutta Gör GT konsepti; 4.78 metre uzunluğu, 2 metreye yakın genişliği ve sadece 1.33 metre yüksekliğiyle yere yakın ve oldukça kaslı bir duruş sergiliyor. 2.75 metrelik aks mesafesi de bu sportif karakteri destekliyor. Tasarımın en dikkat çekici yönlerinden biri ise ışığa göre değişen yüzeyler. “Apex Blue” adı verilen özel boya, sıvı metal efektine benzer bir derinlik sunuyor.

İç mekânda teknoloji ve lüks birleşimi

Kabinde 2+2 koltuk düzeni tercih edilmiş. Açık tonlu deri kaplamalar modern bir atmosfer yaratırken; el işçiliğiyle üretilmiş karbon fiber detaylar göze çarpıyor. Ancak asıl dikkat çeken detay orta konsoldaki “+” tuşu. Bu tuş aktive edildiğinde araç adeta karakter değiştiriyor:

Süspansiyon 1.5 cm alçalıyor

Ön ve arka aerodinamik parçalar devreye giriyor

Araç uzunluğu yaklaşık 10 cm artıyor

Arka kanat açılarak yere basma kuvveti artırılıyor

2 saniyelik performans iddiası

Tam Boyutta Gör GT konsepti teknik tarafta da oldukça iddialı. Arkadan itişli yapı üzerine kurulan model, yarış otomobillerinden ilham alan bir şasiye sahip. Ayrıca araçta yapay zekâ destekli sürüş ve hareket kontrol sistemi kullanılıyor. Tüm bunlar sonucunda iddia edilen 0-100 km/s verisi yaklaşık 2 saniye. Bu değer, GT konseptinin yalnızca bir tasarım gösterisi olmadığını, aynı zamanda ciddi bir performans hedeflediğini ortaya koyuyor.

Hem SUV hem pickup: Yeni Chery Tiggo V sınırları kaldırıyor 4 gün önce eklendi

Avrupa dokunuşu ve kullanıcı katkısı

Modelin geliştirme süreci, Lynk & Co’nun Avrupa ve Çin ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütüldü. Özellikle İsveç tasarım anlayışının etkisi, aracın genel çizgilerinde net şekilde hissediliyor.

Ayrıca marka, dünya genelinde 1.7 milyondan fazla kullanıcıdan gelen geri bildirimleri de bu projeye dahil etti. Bu durum, GT konseptinin ileride seri üretime dönüşme ihtimalini güçlendiren önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

