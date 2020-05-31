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    Motorola'dan yeni bir telefon geliyor: Moto E LE

    Lenovo'nun sahibi olduğu Motorola'nın, Moto E LE adında yeni bir telefon üzerinde çalıştığı anlaşıldı. Telefon, Verizon'da görüntülendi ve bazı özellikleri belli oldu
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Motorola'dan yeni bir telefon geliyor: Moto E LE
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    Motorola, Moto E LE adında yeni bir telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Akıllı telefon üreticisi, konuya dair henüz bir açıklama yapmadı ancak telefon Verizon'da görüldü ve bazı detayları ortaya çıktı. Telefon, geçtiğimiz yıl tanıtılan Moto E6'nın yerini alacağa benziyor. İki telefonun temel özellikleri dikkate alındığında Moto E LE'nin daha güçlü bir telefon olacağı görülüyor.

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    Moto E LE teknik özellikler

    Moto E LE, Snapdragon 632 ile güçlendirilecek ve bu da yerine geleceği Moto E6'da bulunan Snapdragon 435'ten daha yeni ve daha iyi bir işlemciye sahip olacağı anlamına geliyor.

    Ekran çözünürlüğü 1520x720 olacak ancak boyutuyla alakalı bir bilgi yok. Verizon sadece telefon boyutlarını(159,77 x 76,25 x 8,65 mm) paylaştı ve Moto E LE, Moto E6'ya kıyasla daha büyük bir telefon olacak. Benzer bir tasarıma sahip olacağı düşünüldüğünde Moto E LE'nin ekranının 6 inç'ten daha büyük olacağını söyleyebiliriz.

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    Cihazda, Android 10 yüklü olacak. Moto E LE, 3550 mAh'lık bir batarya ile gelecek. Telefon hakkında belli olan özellikler şimdilik bu kadarla sınırlı. Motorola'nın, telefonu ne zaman açıklayacağı da bilinmezliğini koruyor.



    Kaynakça https://www.gizchina.com/2020/05/31/motorola-moto-e-le-is-coming-and-looks-like-moto-e6-plus/ https://www.phonearena.com/news/motorola-moto-e-le-specs-verizon_id124970 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    FoBç (Fırat Orak) 2 sa. yeni yorumcu
    Motorola yine eskisi gibi olacak sony yine güzel telefonlar çıkaracak neyse hayal kurmayı bırakalım
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