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    Motorola Edge 50 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Motorola Edge 50, MIL-STD 810H dayanıklılık sertifikasıyla dünyanın en ince telefonu olarak tanıtıldı. İşte Motorola Edge 50 özellikleri ve fiyatı...           
    Motorola Edge 50 geliyor: Dünyanın en ince ve dayanıklı telefonu Tam Boyutta Gör
    Bir dönemin efsanevi telefon üreticisi Motorola, Lenovo çatısı altında akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şimdi de Çinli dev, MIL-STD 810H dayanıklılık sertifikasıyla dünyanın en ince telefonu Motorola Edge 50 modelini duyurdu. İşte Motorola Edge 50 özellikleri ve fiyatı...

    Motorola Edge 50 neler sunuyor?

    Motorola Edge 50, Mayıs 2023'te tanıtılan Edge 40 modelinin halefi konumunda. Selefinin şık tasarımını koruyan telefonda, ultra dar çerçevelere sahip 6,67 inç pOLED ekran bulunuyor. Ayrıca bu ekranın 120Hz yenileme hızı, 1.900 nit parlaklık, HDR10+ ve SGS Mavi Işık sertifikasına sahip olduğunu belirtelim. 

    Motorola Edge 50 geliyor: Dünyanın en ince ve dayanıklı telefonu Tam Boyutta Gör
    Motorola, Edge 50 serisinde tasarım ve dayanıklılığa odaklanıyor. Ön yüzünde Corning Gorilla Glass 5 ile korunan telefona, ıslak ellerle kullanmanıza olanak tanıyan Smart Water Touch teknolojisi ve suya ve toza karşı IP68 sertifikası eşlik ediyor. Ancak en önemli özelliği, MIL-STD 810H askeri dayanıklılık sertifikasına sahip dünyanın en ince telefonu olması. 

    Bu noktada 7,79 mm kalınlığa ve 181 gram ağırlığa sahip olan Motorola Edge 50, Qualcomm'un orta seviye işlemcilerinden Snapdragon 7 Gen 1 platformundan güç alıyor. Bu konfigürasyonda ise 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama alanı sunuluyor. 

    Motorola Edge 50, kutusundan Android 14 tabanlı Motorola Hello UI ve 68W hızlı şarj sunan 5.000mAh pil paketi (15W kablosuz, 5W ters) ile çıkacak. Ayrıca iki yıllık yazılım güncellemeleri ve üç yıllık güvenlik yaması desteğiyle geliyor. Kamera bölümünde ise telefonda Sony'nin Lytia 700C sensörüne sahip 50MP birincil kamera, 10MP 3x telefoto lens ve 13MP ultra geniş kamera bulunuyor.

    Motorola Edge 50 geliyor: Dünyanın en ince ve dayanıklı telefonu Tam Boyutta Gör
    Görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri içinse 13MP çözünürlüğünde ön kameraya yer verilmiş. Motorola Edge 50, her yeni telefonda olduğu gibi Magic Eraser, Photo Unblur ve Magic Editor gibi bazı Google AI yeteneklerine sahip. Ayrıca gelişmiş görüntü ve video kalitesi için Adaptive Stabilization ve Smart Color Optimization gibi Motorola'nın kendi AI geliştirmeleri de söz konusu.

    Gri, Koyu Yeşil ve Turuncu renklerinde satışa çıkacak Motorola Edge 50'nin diğer özellikleri arasında, Bluetooth 5.2, 5G desteği, Dolby Atmos, Hi-Res ses ve ekran içi parmak izi sensörü yer alıyor.

    • Boyut ve ağırlık: 161 x 72 x 7.79 mm 181gr
    • Ekran: 6.67 inç, 1220 x 2712 piksel, 120Hz, pOLED, 1.900 nit parlaklık
    • İşlemci: Snapdragon 7 Gen 1
    • Bellek: 8GB LPPDDR4x RAM
    • Depolama: 256 GB
    • Yazılım: Android 14 
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.8 OIS, 10 MP, f/2.0 (PDAF, 3X), 13 MP, f/2.2 120˚
    • Ön kamera: 13 MP, f/2.4
    • Bağlantı: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 be, Bluetooth 5.2, NFC
    • Batarya: 5.000mAh, 67W kablolu, 15W kablosuz, 5W Ters
    • Diğer: IP68 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), Dolby Atmos stereo hoparlör

    Motorola Edge 50 fiyatı

    Motorola Edge 50'nin 8 GB RAM ve 256 GB sürümü aktarıldığı kadarıyla 334 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. 8 Ağustos tarihinden itibaren satışa çıkacak telefonun Türkiye pazarına ulaşıp ulaşmayacağı şu an için belirsiz. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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