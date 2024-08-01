Motorola Edge 50 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Motorola Edge 50 neler sunuyor?
Motorola Edge 50, Mayıs 2023'te tanıtılan Edge 40 modelinin halefi konumunda. Selefinin şık tasarımını koruyan telefonda, ultra dar çerçevelere sahip 6,67 inç pOLED ekran bulunuyor. Ayrıca bu ekranın 120Hz yenileme hızı, 1.900 nit parlaklık, HDR10+ ve SGS Mavi Işık sertifikasına sahip olduğunu belirtelim.
Bu noktada 7,79 mm kalınlığa ve 181 gram ağırlığa sahip olan Motorola Edge 50, Qualcomm'un orta seviye işlemcilerinden Snapdragon 7 Gen 1 platformundan güç alıyor. Bu konfigürasyonda ise 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama alanı sunuluyor.
Motorola Edge 50, kutusundan Android 14 tabanlı Motorola Hello UI ve 68W hızlı şarj sunan 5.000mAh pil paketi (15W kablosuz, 5W ters) ile çıkacak. Ayrıca iki yıllık yazılım güncellemeleri ve üç yıllık güvenlik yaması desteğiyle geliyor. Kamera bölümünde ise telefonda Sony'nin Lytia 700C sensörüne sahip 50MP birincil kamera, 10MP 3x telefoto lens ve 13MP ultra geniş kamera bulunuyor.
Gri, Koyu Yeşil ve Turuncu renklerinde satışa çıkacak Motorola Edge 50'nin diğer özellikleri arasında, Bluetooth 5.2, 5G desteği, Dolby Atmos, Hi-Res ses ve ekran içi parmak izi sensörü yer alıyor.
- Boyut ve ağırlık: 161 x 72 x 7.79 mm 181gr
- Ekran: 6.67 inç, 1220 x 2712 piksel, 120Hz, pOLED, 1.900 nit parlaklık
- İşlemci: Snapdragon 7 Gen 1
- Bellek: 8GB LPPDDR4x RAM
- Depolama: 256 GB
- Yazılım: Android 14
- Arka kamera: 50 MP, f/1.8 OIS, 10 MP, f/2.0 (PDAF, 3X), 13 MP, f/2.2 120˚
- Ön kamera: 13 MP, f/2.4
- Bağlantı: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 be, Bluetooth 5.2, NFC
- Batarya: 5.000mAh, 67W kablolu, 15W kablosuz, 5W Ters
- Diğer: IP68 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), Dolby Atmos stereo hoparlör
Motorola Edge 50 fiyatı
Motorola Edge 50'nin 8 GB RAM ve 256 GB sürümü aktarıldığı kadarıyla 334 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. 8 Ağustos tarihinden itibaren satışa çıkacak telefonun Türkiye pazarına ulaşıp ulaşmayacağı şu an için belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.