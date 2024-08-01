Motorola Edge 50 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Bir dönemin efsanevi telefon üreticisi Motorola, Lenovo çatısı altında akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şimdi de Çinli dev, MIL-STD 810H dayanıklılık sertifikasıyla dünyanın en ince telefonu Motorola Edge 50 modelini duyurdu. İşte Motorola Edge 50 özellikleri ve fiyatı...

Motorola Edge 50 neler sunuyor?

Motorola Edge 50, Mayıs 2023'te tanıtılan Edge 40 modelinin halefi konumunda. Selefinin şık tasarımını koruyan telefonda, ultra dar çerçevelere sahip 6,67 inç pOLED ekran bulunuyor. Ayrıca bu ekranın 120Hz yenileme hızı, 1.900 nit parlaklık, HDR10+ ve SGS Mavi Işık sertifikasına sahip olduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör Motorola, Edge 50 serisinde tasarım ve dayanıklılığa odaklanıyor. Ön yüzünde Corning Gorilla Glass 5 ile korunan telefona, ıslak ellerle kullanmanıza olanak tanıyan Smart Water Touch teknolojisi ve suya ve toza karşı IP68 sertifikası eşlik ediyor. Ancak en önemli özelliği, MIL-STD 810H askeri dayanıklılık sertifikasına sahip dünyanın en ince telefonu olması.

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Bu noktada 7,79 mm kalınlığa ve 181 gram ağırlığa sahip olan Motorola Edge 50, Qualcomm'un orta seviye işlemcilerinden Snapdragon 7 Gen 1 platformundan güç alıyor. Bu konfigürasyonda ise 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama alanı sunuluyor.

Motorola Edge 50, kutusundan Android 14 tabanlı Motorola Hello UI ve 68W hızlı şarj sunan 5.000mAh pil paketi (15W kablosuz, 5W ters) ile çıkacak. Ayrıca iki yıllık yazılım güncellemeleri ve üç yıllık güvenlik yaması desteğiyle geliyor. Kamera bölümünde ise telefonda Sony'nin Lytia 700C sensörüne sahip 50MP birincil kamera, 10MP 3x telefoto lens ve 13MP ultra geniş kamera bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri içinse 13MP çözünürlüğünde ön kameraya yer verilmiş. Motorola Edge 50, her yeni telefonda olduğu gibi Magic Eraser, Photo Unblur ve Magic Editor gibi bazı Google AI yeteneklerine sahip. Ayrıca gelişmiş görüntü ve video kalitesi için Adaptive Stabilization ve Smart Color Optimization gibi Motorola'nın kendi AI geliştirmeleri de söz konusu.

Gri, Koyu Yeşil ve Turuncu renklerinde satışa çıkacak Motorola Edge 50'nin diğer özellikleri arasında, Bluetooth 5.2, 5G desteği, Dolby Atmos, Hi-Res ses ve ekran içi parmak izi sensörü yer alıyor.

Boyut ve ağırlık : 161 x 72 x 7.79 mm 181gr

: 161 x 72 x 7.79 mm 181gr Ekran : 6.67 inç, 1220 x 2712 piksel, 120Hz, pOLED, 1.900 nit parlaklık

: 6.67 inç, 1220 x 2712 piksel, 120Hz, pOLED, 1.900 nit parlaklık İşlemci : Snapdragon 7 Gen 1

: Snapdragon 7 Gen 1 Bellek : 8GB LPPDDR4x RAM

: 8GB LPPDDR4x RAM Depolama : 256 GB

: 256 GB Yazılım : Android 14

: Android 14 Arka kamera : 50 MP, f/1.8 OIS, 10 MP, f/2.0 (PDAF, 3X), 13 MP, f/2.2 120˚

: 50 MP, f/1.8 OIS, 10 MP, f/2.0 (PDAF, 3X), 13 MP, f/2.2 120˚ Ön kamera : 13 MP, f/2.4

: 13 MP, f/2.4 Bağlantı : 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 be, Bluetooth 5.2, NFC

: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 be, Bluetooth 5.2, NFC Batarya : 5.000mAh, 67W kablolu, 15W kablosuz, 5W Ters

: 5.000mAh, 67W kablolu, 15W kablosuz, 5W Ters Diğer: IP68 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), Dolby Atmos stereo hoparlör

Motorola Edge 50 fiyatı

Motorola Edge 50'nin 8 GB RAM ve 256 GB sürümü aktarıldığı kadarıyla 334 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. 8 Ağustos tarihinden itibaren satışa çıkacak telefonun Türkiye pazarına ulaşıp ulaşmayacağı şu an için belirsiz.

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Motorola Edge 50 geliyor: Dünyanın en ince ve dayanıklı telefonu