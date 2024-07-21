Motorola Edge 50 Neo'nun tüm renkleri sızdırıldı: İşte o görseller

Yakın zamanlı yeni bir rapor sayesinde Motorola Edge 50 Neo'nun tüm renk seçenekleri ve tasarımı ortaya çıktı. İşte Motorola Edge 50 Neo'nun renk seçenekleri ve beklenen özellikleri: