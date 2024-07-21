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    Motorola Edge 50 Neo'nun tüm renkleri sızdırıldı: İşte o görseller

    Yakın zamanlı yeni bir rapor sayesinde Motorola Edge 50 Neo'nun tüm renk seçenekleri ve tasarımı ortaya çıktı. İşte Motorola Edge 50 Neo'nun renk seçenekleri ve beklenen özellikleri:
    Motorola Edge 50 Neo'nun tüm renkleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Eylül ayında Motorola Edge 40 Neo'yu piyasaya süren şirket, şimdilerde cihazın halefi olan Motorola Edge 50 Neo üzerinde çalışıyor. Yakın zamanlı yeni bir rapor ise cihazın tüm renk seçeneklerini ve tasarımını ortaya çıkardı.

    İşte Motorola Edge 50 Neo'nun renk seçenekleri:

    Motorola Edge 50 Neo'nun tüm renkleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Rapora göre MediaTek Dimensity 7300 SoC ve Mali-G615 GPU tarafından desteklenmesi beklenen Motorola Edge 50 Neo, 120Hz yenileme hızına ve Gorilla Glass 3 korumasına sahip 6,4 inç POLED ekrana sahip olacak. Android 14 tabanlı Hello UI arayüzünü çalıştıracak cihaz, ayrıca 8 GB/256 GB ve 12 GB/512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle satışa sunulacak.
    Motorola Edge 50 Neo'nun tüm renkleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafında da arkada 50MP birincil kamera, 13MP ultra geniş kamera ve 10MP telefoto kameradan oluşan üçlü bir kamera kurulumuna sahip olacak cihaz, ön tarafta ise 32MP selfie kamerasına sahip olacak.
    Motorola Edge 50 Neo'nun tüm renkleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Denizci Mavisi, Latte, Grisaille ve Poinciana olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek cihazın sağ tarafında Güç ve Ses tuşları bulunurken üstte, gürültü önleyici mikrofonla birlikte bir Dolby Atmos markası altta ise bir Type C portu, hoparlör ızgarası, SIM tepsisi ve mikrofon bulunacak.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    küçük dükkanda yapılacak işler otomatik araba dururken titreme türk telekom internet sürekli kopuyor hesap kesim tarihi saat kaçta kesilir ford connect kendi kendine alarm çalıyor

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