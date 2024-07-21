Motorola Edge 50 Neo'nun tüm renkleri sızdırıldı: İşte o görseller

Geçtiğimiz Eylül ayında Motorola Edge 40 Neo'yu piyasaya süren şirket, şimdilerde cihazın halefi olan Motorola Edge 50 Neo üzerinde çalışıyor. Yakın zamanlı yeni bir rapor ise cihazın tüm renk seçeneklerini ve tasarımını ortaya çıkardı. İşte Motorola Edge 50 Neo'nun renk seçenekleri: Rapora göre MediaTek Dimensity 7300 SoC ve Mali-G615 GPU tarafından desteklenmesi beklenen Motorola Edge 50 Neo, 120Hz yenileme hızına ve Gorilla Glass 3 korumasına sahip 6,4 inç POLED ekrana sahip olacak. Android 14 tabanlı Hello UI arayüzünü çalıştıracak cihaz, ayrıca 8 GB/256 GB ve 12 GB/512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle satışa sunulacak. Kamera tarafında da arkada 50MP birincil kamera, 13MP ultra geniş kamera ve 10MP telefoto kameradan oluşan üçlü bir kamera kurulumuna sahip olacak cihaz, ön tarafta ise 32MP selfie kamerasına sahip olacak. Denizci Mavisi, Latte, Grisaille ve Poinciana olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek cihazın sağ tarafında Güç ve Ses tuşları bulunurken üstte, gürültü önleyici mikrofonla birlikte bir Dolby Atmos markası altta ise bir Type C portu, hoparlör ızgarası, SIM tepsisi ve mikrofon bulunacak.
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.