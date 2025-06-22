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    Anlık Bildirim

    Xbox Game Pass'li VR: Meta Quest 3S Xbox Edition sızdırıldı

    Xbox markalı ilk sanal gerçeklik başlığı ortaya çıktı. Meta Quest 3S Xbox Edition olarak sızdırılan cihaz, Game Pass üyeliğiyle birlikte satışa sunulacak. İşte detaylar...

    Xbox Game Pass'li VR: Meta Quest 3S Xbox Edition sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un VR tarafındaki inişli çıkışlı geçmişi, Meta ortaklığı ile tekrar canlanabilir. Yeni bir sızıntıda, Xbox ve Meta iş birliğiyle geliştirilen özel bir VR başlık ortaya çıktı. Meta Quest 3S Xbox Edition adıyla keşfedilen model, Xbox renklerini ve simgelerini taşıyan özel bir sürüm olacak. 

    Meta Quest 3S Xbox Edition geliyor

    Sızdırılan görsellere göre yeni cihazın "Meta 3S Xbox Edition" adını taşıyacağı doğrulandı. Hatta ürün kutusunun alt köşelerinde hem Meta Quest hem de Xbox logoları bulunuyor. Paketin içeriğinde ise 128 GB depolama alanına sahip başlığın yanı sıra, bir Xbox kablosuz kontrol cihazı ve üç aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliği yer alıyor. Cihazın ABD fiyatı ise 399 dolar olacak.

    Xbox Game Pass'li VR: Meta Quest 3S Xbox Edition sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için daha önce Meta CEO'su Zuckerberg, bu sürümün kutudan çıkar çıkmaz Xbox kontrol cihazı ve Game Pass erişimiyle birlikte geldiği belirtilmişti. Bu bağlamda VR oyunları dahil olmak üzere, Xbox Cloud Gaming aracılığıyla tüm Game Pass kütüphanesine erişim sağlayabilir.

    Meta Quest 3S Xbox Edition'ın özellikleri ise henüz paylaşılmadı. Ancak Quest 3S'in Snapdragon XR2 Gen2 işlemci, 8 GB RAM, göz başına (1.832 x 1.920 piksel) çözünürlük ve 2,5 saat kullanım süresi sunduğunu hatırlatalım. Ayrıca Quest 3S'te stereoskopik renk geçişi sağlayan iki adet RGB kamera ve el ve kumanda takibi sağlayan dört adet VGA kamera bulunuyor. 

    Meta Quest 3S Xbox Edition'ın 24 Haziran’da resmen tanıtılması bekleniyor. Cihazın Türkiye pazarına girip girmeyeceği ise net değil. Ancak, Xbox ekosisteminin daha fazla cihaza entegre olacağı kesin. Keza daha önce Microsoft, Windows 11 ile çalışan ve ASUS iş birliğiyle tasarlanan yeni el konsolu Xbox ROG Ally'ı da tanıtmıştı.

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