Xbox Game Pass'li VR: Meta Quest 3S Xbox Edition sızdırıldı

Meta Quest 3S Xbox Edition geliyor
Sızdırılan görsellere göre yeni cihazın "Meta 3S Xbox Edition" adını taşıyacağı doğrulandı. Hatta ürün kutusunun alt köşelerinde hem Meta Quest hem de Xbox logoları bulunuyor. Paketin içeriğinde ise 128 GB depolama alanına sahip başlığın yanı sıra, bir Xbox kablosuz kontrol cihazı ve üç aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliği yer alıyor. Cihazın ABD fiyatı ise 399 dolar olacak.
Meta Quest 3S Xbox Edition'ın özellikleri ise henüz paylaşılmadı. Ancak Quest 3S'in Snapdragon XR2 Gen2 işlemci, 8 GB RAM, göz başına (1.832 x 1.920 piksel) çözünürlük ve 2,5 saat kullanım süresi sunduğunu hatırlatalım. Ayrıca Quest 3S'te stereoskopik renk geçişi sağlayan iki adet RGB kamera ve el ve kumanda takibi sağlayan dört adet VGA kamera bulunuyor.
Meta Quest 3S Xbox Edition'ın 24 Haziran’da resmen tanıtılması bekleniyor. Cihazın Türkiye pazarına girip girmeyeceği ise net değil. Ancak, Xbox ekosisteminin daha fazla cihaza entegre olacağı kesin. Keza daha önce Microsoft, Windows 11 ile çalışan ve ASUS iş birliğiyle tasarlanan yeni el konsolu Xbox ROG Ally'ı da tanıtmıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: