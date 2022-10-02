Motorola G72'nin tasarımı sızdırıldı

Motorola, Moto G72'yi 3 Ekim'de gerçekleştireceği lansmanda piyasaya sürecek. Yaklaşan bu yeni akıllı telefon, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Moto G62 5G ve Moto G82 5G arasında yer alacak. Şirket, piyasaya sürülmeden önce telefonun bazı temel özelliklerini onaylamıştı. Yakın bir zamanda ise 91Mobiles ve Evan Blass tarafında telefonun renderları paylaşıldı.

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İşte Motorola G72'nin beklenen teknik özellikleri:

Önceki modeli Moto G71 5G'ye kıyasla yeni bir tasarımla gelecek Moto G72, 5000 mAh pil kapasitesi ve 30W hızlı şarj desteği ile gelecek. MediaTek Helio G99 SoC'den güç alacak telefon, 128 GB dahili depolama alanına ve 8 GB'a kadar RAM'e sahip olacak. 120Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç Full HD+ OLED ekranla gelecek cihaz, Dolby Atmos destekli çift hoparlöre ve su ile toza dayanıklılık için IP52 derecesine sahip olacak.

Tam Boyutta Gör

Kamera kısmında ise f/2.2 8MP ultra geniş açı, f/2.4 2MP makro kamera ve f/1.7 108MP arka ana kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Ön tarafta ise selfieler için f/2.45 16MP bir kamera bekleniyor. Kutudan Android 12 ile çıkacak cihazın 3 Ekim'de tanıtılması bekleniyor.

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