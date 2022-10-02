Motorola G72'nin tasarımı sızdırıldı

Motorola, Moto G72'yi 3 Ekim'de gerçekleştireceği lansmanda piyasaya sürecek. Yaklaşan bu yeni akıllı telefon, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Moto G62 5G ve Moto G82 5G arasında yer alacak. Şirket, piyasaya sürülmeden önce telefonun bazı temel özelliklerini onaylamıştı. Yakın bir zamanda ise 91Mobiles ve Evan Blass tarafında telefonun renderları paylaşıldı.
İşte Motorola G72'nin beklenen teknik özellikleri:
Önceki modeli Moto G71 5G'ye kıyasla yeni bir tasarımla gelecek Moto G72, 5000 mAh pil kapasitesi ve 30W hızlı şarj desteği ile gelecek. MediaTek Helio G99 SoC'den güç alacak telefon, 128 GB dahili depolama alanına ve 8 GB'a kadar RAM'e sahip olacak. 120Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç Full HD+ OLED ekranla gelecek cihaz, Dolby Atmos destekli çift hoparlöre ve su ile toza dayanıklılık için IP52 derecesine sahip olacak.
Kamera kısmında ise f/2.2 8MP ultra geniş açı, f/2.4 2MP makro kamera ve f/1.7 108MP arka ana kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Ön tarafta ise selfieler için f/2.45 16MP bir kamera bekleniyor. Kutudan Android 12 ile çıkacak cihazın 3 Ekim'de tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum