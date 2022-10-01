Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Realme 10'un temel özellikleri ortaya çıktı

    Geçtiğimiz günlerde NBTC dahil olmak üzere birkaç sertifika alan Realme 10, yakın bir zamanda FCC'nin sertifikasını aldı ve böylece telefonun tasarımı ve şarj hızı ortaya çıktı.
    Oy Ver

    Realme 9'un halefi Realme 10, geçtiğimiz günlerde RMX3630 model numarasıyla birkaç sertifika almıştı. Şimdilerde ise FCC sertifikasyon sitesinde görüntülenen telefonun bazı temel özellikleri ortaya çıktı. Bu özellikler arasında ise telefonun tasarımı, pil kapasitesi ve şarj hızı yer almakta.

    İşte Realme 10'un beklenen teknik özellikleri:

    Realme 10, geçtiğimiz günlerde Hindistan Standartları Bürosu (BIS), IECEE, Endonezya Telekom ve NBTC gibi diğer sertifika sitelerinde ortaya çıkmıştı. Şimdilerde ise RMX3630 model numarasıyla ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) veritabanında listelenen telefon, listeye göre 4.880mAh pil kapasitesine sahip olabilir. Ancak piyasaya sürüldüğünde 5.000 mAh pile sahip olma olasılığı da bulunmakta.

    Realme 10'un temel özellikleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    4G LTE bağlantısıyla gelmesi beklenen Realme 10'un arka panel tasarımı da FCC listesi sayesinde ortaya çıktı. Selefine kıyasla benzer bir tasarımla gelecek telefon, listedeki resime göre LED flaşlı çift arka kamera kurulumuna sahip olabilir.

    FCC listesi ayrıca telefonun şarj adaptörünün VCB3HDUH model numarasını taşıdığını ve Realme 10'un 33W hızlı şarjı destekleyebileceğini öne sürmekte. Bununla birlikte telefon 2,4 GHz ve 5 GHz çift bantlı Wi-Fi desteği ve Android tabanlı Realme UI 3.0 arayüzüyle gelebilir. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    Profil resmi
    anzubesti 2 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

    Profil resmi
    Sarı Mucit 3 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 4 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 4 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

    Profil resmi
    homebird 6 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

    Profil resmi
    gecekorrr 6 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    OMEN 4H0H3EA
    OMEN 4H0H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız