Realme 10'un temel özellikleri ortaya çıktı

Realme 9'un halefi Realme 10, geçtiğimiz günlerde RMX3630 model numarasıyla birkaç sertifika almıştı. Şimdilerde ise FCC sertifikasyon sitesinde görüntülenen telefonun bazı temel özellikleri ortaya çıktı. Bu özellikler arasında ise telefonun tasarımı, pil kapasitesi ve şarj hızı yer almakta.

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İşte Realme 10'un beklenen teknik özellikleri:

Realme 10, geçtiğimiz günlerde Hindistan Standartları Bürosu (BIS), IECEE, Endonezya Telekom ve NBTC gibi diğer sertifika sitelerinde ortaya çıkmıştı. Şimdilerde ise RMX3630 model numarasıyla ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) veritabanında listelenen telefon, listeye göre 4.880mAh pil kapasitesine sahip olabilir. Ancak piyasaya sürüldüğünde 5.000 mAh pile sahip olma olasılığı da bulunmakta.

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4G LTE bağlantısıyla gelmesi beklenen Realme 10'un arka panel tasarımı da FCC listesi sayesinde ortaya çıktı. Selefine kıyasla benzer bir tasarımla gelecek telefon, listedeki resime göre LED flaşlı çift arka kamera kurulumuna sahip olabilir.

FCC listesi ayrıca telefonun şarj adaptörünün VCB3HDUH model numarasını taşıdığını ve Realme 10'un 33W hızlı şarjı destekleyebileceğini öne sürmekte. Bununla birlikte telefon 2,4 GHz ve 5 GHz çift bantlı Wi-Fi desteği ve Android tabanlı Realme UI 3.0 arayüzüyle gelebilir.

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