Motorola Moto G Play (2024) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Motorola Moto G Play (2024) tanıtıldı
Motorola’nın yeni bütçe telefonu, 4G destekli Qualcomm Snapdragon 680 yonga setinden güç alıyor. Snapdragon 680, Qualcomm’un en etkileyici yonga setlerinden biri olmasa da, geçtiğimiz yılki model MediaTek Helio G37 platformuna sahipti. Dolayısıyla hem CPU hemde GPU performasında ufak bir yükseltme sunuluyor.
Motorola Moto G Play 2024, 6.55 inçlik IPS LCD bir ekrana sahip. Bu ekranın yenilenme hızı 90 Hz ve Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Ayrıca ekranın üzerindeki delikte 8 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunmakta. Telefonun arka bölümünde ise LED flaş ile desteklenen 50MP (f/1.8, PDAF) birincil sensör konumlandırılmış. Yardımcı sensörler ise mevcut değil. Bu günümüzde gerçekten nadir görülen bir durum.
163.8 x 75 x 8.3 mm boyutlarında ve 185 gram ağırlığında olan Motorola Moto G Play 2024'ün diğer özellikleri arasında, IP52 sertifikası (Toz), Bluetooth 5.1 ve USB Type-C 2.0 yer alıyor.
- Boyut ve ağırlık: 163.8 x 75 x 8.3, 185 g
- Ekran: 6.55 inç IPS LCD, HD+ 90Hz, 500 nit pik,
- İşlemci: Qualcomm Snapdreagon 680
- Bellek: 4GB RAM
- Depolama: 64GB
- Arka kamera: 50MP (f/1.8, PDAF)
- Ön kamera: 8MP
- Batarya: 5000 mAh, 15W şarj hızı
- Yazılım: Android 13
- Diğer: Bluetooth 5.1, çift SIM kart, IP52 sertifikası, USB Type-C 2.0
Motorola G Play (2024)’ün fiyatı
Gelelim fiyat tarafına. Motorola, G Play 2024 için 149.99 dolar fiyat belirlemiş. Ancak cihazın şimdilik ABD'de, 26 Ocak'ta ise Kanada'da satışa çıkması bekleniyor. Küresel pazara çıkıp çıkmayacağı şu an için net değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.