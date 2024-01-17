Motorola Moto G Play (2024) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında çoğunlukla orta segment ve giriş seviyesi telefonlarla varlık gösteren Motorola, yeni akıllı telefonu Motorola Moto G Play (2024)‘ü tanıttı. Gelin yeni Motorola G Play'in özelliklerine ve fiyatına göz atalım.

Motorola Moto G Play (2024) tanıtıldı

Motorola’nın yeni bütçe telefonu, 4G destekli Qualcomm Snapdragon 680 yonga setinden güç alıyor. Snapdragon 680, Qualcomm’un en etkileyici yonga setlerinden biri olmasa da, geçtiğimiz yılki model MediaTek Helio G37 platformuna sahipti. Dolayısıyla hem CPU hemde GPU performasında ufak bir yükseltme sunuluyor.

Motorola Moto G Play 2024, 6.55 inçlik IPS LCD bir ekrana sahip. Bu ekranın yenilenme hızı 90 Hz ve Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Ayrıca ekranın üzerindeki delikte 8 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunmakta. Telefonun arka bölümünde ise LED flaş ile desteklenen 50MP (f/1.8, PDAF) birincil sensör konumlandırılmış. Yardımcı sensörler ise mevcut değil. Bu günümüzde gerçekten nadir görülen bir durum.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon 15W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya kapasitesi ile geliyor. Ancak 15W şarj için, Motorola'nın TurboPower şarj cihazı öneriliyor. Bu ise kutusunda mevcut değil. Android 13 işletim sistemiyle çıkacak olan telefonda çift SIM kart özelliği de bulunuyor. Ayrıca 4GB RAM ve 64GB (genişletilebilir) dahili depolama alanına sahip.

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163.8 x 75 x 8.3 mm boyutlarında ve 185 gram ağırlığında olan Motorola Moto G Play 2024'ün diğer özellikleri arasında, IP52 sertifikası (Toz), Bluetooth 5.1 ve USB Type-C 2.0 yer alıyor.

Boyut ve ağırlık : 163.8 x 75 x 8.3, 185 g

: 163.8 x 75 x 8.3, 185 g Ekran : 6.55 inç IPS LCD, HD+ 90Hz, 500 nit pik,

: 6.55 inç IPS LCD, HD+ 90Hz, 500 nit pik, İşlemci : Qualcomm Snapdreagon 680

: Qualcomm Snapdreagon 680 Bellek : 4GB RAM

: 4GB RAM Depolama : 64GB

: 64GB Arka kamera : 50MP (f/1.8, PDAF)

: 50MP (f/1.8, PDAF) Ön kamera : 8MP

: 8MP Batarya : 5000 mAh, 15W şarj hızı

: 5000 mAh, 15W şarj hızı Yazılım : Android 13

: Android 13 Diğer: Bluetooth 5.1, çift SIM kart, IP52 sertifikası, USB Type-C 2.0

Motorola G Play (2024)’ün fiyatı

Gelelim fiyat tarafına. Motorola, G Play 2024 için 149.99 dolar fiyat belirlemiş. Ancak cihazın şimdilik ABD'de, 26 Ocak'ta ise Kanada'da satışa çıkması bekleniyor. Küresel pazara çıkıp çıkmayacağı şu an için net değil.

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Motorola Moto G Play (2024) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı