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    Motorola Moto G Play (2024) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Motorola, yeni akıllı telefonu Motorola G Play (2024) modelini duyurdu. Peki cazip bir fiyatla satışa çıkacak telefon neler sunuyor? İşte Motorola G Play (2024) fiyatı ve özellikleri
    Motorola Moto G Play (2024) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında çoğunlukla orta segment ve giriş seviyesi telefonlarla varlık gösteren Motorola, yeni akıllı telefonu Motorola Moto G Play (2024)‘ü tanıttı. Gelin yeni Motorola G Play'in özelliklerine ve fiyatına göz atalım.

    Motorola Moto G Play (2024) tanıtıldı

    Motorola’nın yeni bütçe telefonu, 4G destekli Qualcomm Snapdragon 680 yonga setinden güç alıyor. Snapdragon 680, Qualcomm’un en etkileyici yonga setlerinden biri olmasa da, geçtiğimiz yılki model MediaTek Helio G37 platformuna sahipti. Dolayısıyla hem CPU hemde GPU performasında ufak bir yükseltme sunuluyor.

    Motorola Moto G Play 2024, 6.55 inçlik IPS LCD bir ekrana sahip. Bu ekranın yenilenme hızı 90 Hz ve Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Ayrıca ekranın üzerindeki delikte 8 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunmakta. Telefonun arka bölümünde ise LED flaş ile desteklenen 50MP (f/1.8, PDAF) birincil sensör konumlandırılmış. Yardımcı sensörler ise mevcut değil. Bu günümüzde gerçekten nadir görülen bir durum.

    Motorola Moto G Play (2024) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon 15W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya kapasitesi ile geliyor. Ancak 15W şarj için, Motorola'nın TurboPower şarj cihazı öneriliyor. Bu ise kutusunda mevcut değil. Android 13 işletim sistemiyle çıkacak olan telefonda çift SIM kart özelliği de bulunuyor. Ayrıca 4GB RAM ve 64GB (genişletilebilir) dahili depolama alanına sahip. 

    163.8 x 75 x 8.3 mm boyutlarında ve 185 gram ağırlığında olan Motorola Moto G Play 2024'ün diğer özellikleri arasında, IP52 sertifikası (Toz), Bluetooth 5.1 ve USB Type-C 2.0 yer alıyor.

    • Boyut ve ağırlık: 163.8 x 75 x 8.3, 185 g
    • Ekran: 6.55 inç IPS LCD, HD+ 90Hz, 500 nit pik, 
    • İşlemci: Qualcomm Snapdreagon 680
    • Bellek: 4GB RAM
    • Depolama: 64GB 
    • Arka kamera: 50MP (f/1.8, PDAF)
    • Ön kamera: 8MP
    • Batarya: 5000 mAh, 15W şarj hızı
    • Yazılım: Android 13
    • Diğer: Bluetooth 5.1, çift SIM kart, IP52 sertifikası, USB Type-C 2.0

    Motorola G Play (2024)’ün fiyatı

    Gelelim fiyat tarafına. Motorola, G Play 2024 için 149.99 dolar fiyat belirlemiş. Ancak cihazın şimdilik ABD'de, 26 Ocak'ta ise Kanada'da satışa çıkması bekleniyor. Küresel pazara çıkıp çıkmayacağı şu an için net değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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