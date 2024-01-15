Redmi Note 13 4G ve 13 Pro 4G tanıtıldı: İşte özellikleri

- Redmi Note 13 4G ve Note 13 Pro 4G tanıtıldı
- Redmi Note 13 4G ve Note 13 Pro 4G özellikleri
- Redmi Note 13 4G ve Note 13 Pro 4G fiyatı:
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Redmi Note 13 4G ve Note 13 Pro 4G tanıtıldı
Öncelikli olarak Redmi Note 13 4G ve 13 Pro 4G, 5G modellerine olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Ancak donanım tarafında bazı kırpılmalar söz konusu. Her iki telefon, ön yüzünde FHD+ (1080 x 2400) çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç boyutlarında AMOLED ekrana sahip. Ayrıca bu ekrana, 1.300 nit parlaklık, Pro modelde Gorilla Glass 5, Note 13 4G'de ise Gorilla Glass 3 koruma eşlik ediyor.
Redmi Note 13 4G gücünü Snapdragon 685 platformundan alıyor. Note 13 Pro 4G modelinde ise MediaTek Helio G99 yonga seti tercih edilmiş. Ayrıca standart model 6/8GB RAM ve 128/256GB depolama, Pro sürüm ise 8/12GB RAM ve 256/512GB depolama seçenekleri ile kullanıcılara sunulacak.
Her iki cihaz, kutusundan IP54 sertifikası, 5.000 mAh pil ve Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çıkacak. Şarj hızları ise standart modelde 33W, Pro sürümde 67W olarak belirlenmiş. Telefonların bağlantı seçenekleri arasında ise, Bluetooth 5.2, NFC ve dual-band Wi-Fi yer alıyor.
|Model
|Xiaomi Note 13 4G
|Xiaomi Note 13 Pro 4G
|Ekran
|6,67 inç AMOLED 120Hz FullHD+ 1.300 nit, Gorilla Glass 3
|6,67 inç AMOLED 120Hz FullHD+ 1.300 nit, Gorilla Glass 5
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 685
|MediaTek Helio G99
|Bellek
|6/8GB UFS 2.2
|8/12GB UFS 2.2
|Depolama
|128/256GB
|256GB/512GB
|Arka Kamera
|108 MP, f/1.8, 1/1.67", PDAF, OIS (birincil) 8 MP, f/2.2, 120˚, (Geniş açı), 2 MP, f/2.4 (Makro)
|200 MP, f/1.7, 1/1.4", PDAF, OIS (birincil) 8 MP, f/2.2, 120˚, (Geniş açı), 2 MP, f/2.4 (Makro)
|Ön Kamera
|16 MP, f/2.4
|16 MP, f/2.4
|Pil
|5.000mAh
|5.000mAh
|Bağlantı
|33W
|67W
|İşletim sistemi
|Android 13
|Android 13
|Boyutlar
|162.3 x 75.6 x 8 mm
|161.1 x 75 x 8 mm
|Ağırlık
|188.5g
|188g
Redmi Note 13 4G ve Note 13 Pro 4G fiyatı:
- Redmi Note 13 4G, Gece Yarısı Siyahı, Ming Yeşili ve Buz Mavisi renk seçenekleriyle sunuluyor. 6/128GB sürümü 179 dolar.
- Redmi Note 13 Pro 4G, Gece Yarısı Siyahı, Orman Yeşili ve Lavanta Moru renk seçenekleriyle geliyor. 8/256GB sürümün fiyatı ise 250 dolar.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.