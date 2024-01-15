Redmi Note 13 4G ve 13 Pro 4G tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl tanıtılan Redmi Note 13 serisi ile dikkatleri üzerine toplayan Xiaomi, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şimdi de Çinli dev, serinin bütçe sürümleri Redmi Note 13 4G ve Note 13 Pro 4G modellerini duyurdu. ​​​​​​İşte uygun fiyat, 200MP kamera ve daha fazlasıyla Redmi Note 13 4G serisinin özellikleri ve fiyatı...

Redmi Note 13 4G ve Note 13 Pro 4G tanıtıldı

Öncelikli olarak Redmi Note 13 4G ve 13 Pro 4G, 5G modellerine olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Ancak donanım tarafında bazı kırpılmalar söz konusu. Her iki telefon, ön yüzünde FHD+ (1080 x 2400) çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç boyutlarında AMOLED ekrana sahip. Ayrıca bu ekrana, 1.300 nit parlaklık, Pro modelde Gorilla Glass 5, Note 13 4G'de ise Gorilla Glass 3 koruma eşlik ediyor.

Redmi Note 13 4G gücünü Snapdragon 685 platformundan alıyor. Note 13 Pro 4G modelinde ise MediaTek Helio G99 yonga seti tercih edilmiş. Ayrıca standart model 6/8GB RAM ve 128/256GB depolama, Pro sürüm ise 8/12GB RAM ve 256/512GB depolama seçenekleri ile kullanıcılara sunulacak.

Tam Boyutta Gör Kameralara gelirsek Redmi Note 13 Pro 4G, Note 13 Pro 5G ile aynı 200MP birincil kamera (Samsung ISOCELL HP3) ve 4x'e kadar sensör içi yakınlaştırma özelliğiyle geliyor. Note 13 4G ise, 3x sensör içi yakınlaştırma sunan OIS'li 108MP birincil sensöre sahip. Yardımcı sensör bölümünde ise her iki telefonda da 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kameranın yanı sıra 16MP ön kamera eşlik etmekte.

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Her iki cihaz, kutusundan IP54 sertifikası, 5.000 mAh pil ve Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çıkacak. Şarj hızları ise standart modelde 33W, Pro sürümde 67W olarak belirlenmiş. Telefonların bağlantı seçenekleri arasında ise, Bluetooth 5.2, NFC ve dual-band Wi-Fi yer alıyor.

Redmi Note 13 4G ve Note 13 Pro 4G özellikleri Model Xiaomi Note 13 4G Xiaomi Note 13 Pro 4G Ekran 6,67 inç AMOLED 120Hz FullHD+ 1.300 nit, Gorilla Glass 3 6,67 inç AMOLED 120Hz FullHD+ 1.300 nit, Gorilla Glass 5 İşlemci Qualcomm Snapdragon 685 MediaTek Helio G99 Bellek 6/8GB UFS 2.2 8/12GB UFS 2.2 Depolama 128/256GB 256GB/512GB Arka Kamera 108 MP, f/1.8, 1/1.67", PDAF, OIS (birincil) 8 MP, f/2.2, 120˚, (Geniş açı), 2 MP, f/2.4 (Makro) 200 MP, f/1.7, 1/1.4", PDAF, OIS (birincil) 8 MP, f/2.2, 120˚, (Geniş açı), 2 MP, f/2.4 (Makro) Ön Kamera 16 MP, f/2.4 16 MP, f/2.4 Pil 5.000mAh 5.000mAh Bağlantı 33W 67W İşletim sistemi Android 13 Android 13 Boyutlar 162.3 x 75.6 x 8 mm 161.1 x 75 x 8 mm Ağırlık 188.5g 188g

Redmi Note 13 4G ve Note 13 Pro 4G fiyatı:

Redmi Note 13 4G, Gece Yarısı Siyahı, Ming Yeşili ve Buz Mavisi renk seçenekleriyle sunuluyor. 6/128GB sürümü 179 dolar.

Redmi Note 13 Pro 4G, Gece Yarısı Siyahı, Orman Yeşili ve Lavanta Moru renk seçenekleriyle geliyor. 8/256GB sürümün fiyatı ise 250 dolar.

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Redmi Note 13 4G ve Pro 4G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı