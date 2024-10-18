Redmi, yeni ve gizemli bir kompakt model üzerinde çalışıyor

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Redmi’nin yeni akıllı telefon serisi üzerinde çalıştığı bilinirken, kompakt bir modelin de yolda olduğuna dair sızıntılar dikkat çekiyor. Çinli kaynaklardan gelen bilgilere göre, Redmi, bu yıl küçük ekranlı bir alt amiral gemisi modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Tanınmış sızıntı kaynağı Digital Chat Station, geçtiğimiz hafta yaptığı bir paylaşımda Redmi’nin küçük ekranlı bir telefona ihtiyaç duyup duymadığını sorgulamıştı. Bu paylaşımın ardından dün, aynı kaynaktan cihazla ilgili bazı teknik detaylar geldi. Buna göre, şirketin 6.3 inç ekran boyutuna sahip, kompakt bir model üzerinde çalıştığı ve bu cihazın 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia ediliyor.

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Kompakt yapısına rağmen yüksek performans sunması beklenen bu modelde, bazı özelliklerden feragat edileceği de belirtiliyor. Sızıntılar, cihazda telefoto lensin yer almayacağı ve kablosuz şarj desteğinin sunulmayacağı yönünde. Ancak, buna rağmen cihazın güçlü bir alt amiral gemisi olacağı vurgulanıyor.

Küçük ekranlı telefon trendinin bu yıl popülerleştiğine dair ipuçları da mevcut. Vivo’nun X200 Pro Mini modeli ile benzer bir yaklaşımı sergilediği bilinirken, Redmi’nin de bu trende katılması olası görünüyor. Sızıntılar, en büyük beş akıllı telefon üreticisinin de bu tarz modeller üzerinde değerlendirmeler yaptığını işaret ediyor.

Redmi’nin bu yeni kompakt telefonunun hangi seriye dahil olacağı ise henüz netleşmedi. K80 serisi veya Turbo serisi içinde yer alabileceği düşünülüyor. Eğer K80 serisine dahil olursa, cihazın Kasım ayında K80 ve K80 Pro modelleriyle birlikte tanıtılması bekleniyor. Bu serinin Pro modelinin Snapdragon 8 Elite işlemci ile geleceği, standart modelin ise Snapdragon 8 Gen 3 ile donatılacağı konuşuluyor.

Öte yandan, Redmi’nin yeni modelleri için fiyat artışı olabileceği yönünde de söylentiler var. K70 serisinin başlangıç fiyatları sırasıyla 355 dolar ve 465 dolar seviyelerindeydi.

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Redmi, yeni ve gizemli bir kompakt model üzerinde çalışıyor