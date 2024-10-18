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    Redmi, yeni ve gizemli bir kompakt model üzerinde çalışıyor

    Fiyat performans odaklı akıllı telefon modelleriyle bilinen Redmi, son zamanlarda daha çok kompakt bir model üzerinde çalışıyor. Gelen bilgiler bu modele ilişkin bazı özellikleri gözler önüne sürüyor.

    Redmi, yeni ve gizemli bir kompakt model üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör

    Redmi’nin yeni akıllı telefon serisi üzerinde çalıştığı bilinirken, kompakt bir modelin de yolda olduğuna dair sızıntılar dikkat çekiyor. Çinli kaynaklardan gelen bilgilere göre, Redmi, bu yıl küçük ekranlı bir alt amiral gemisi modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    Tanınmış sızıntı kaynağı Digital Chat Station, geçtiğimiz hafta yaptığı bir paylaşımda Redmi’nin küçük ekranlı bir telefona ihtiyaç duyup duymadığını sorgulamıştı. Bu paylaşımın ardından dün, aynı kaynaktan cihazla ilgili bazı teknik detaylar geldi. Buna göre, şirketin 6.3 inç ekran boyutuna sahip, kompakt bir model üzerinde çalıştığı ve bu cihazın 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia ediliyor.

    Kompakt yapısına rağmen yüksek performans sunması beklenen bu modelde, bazı özelliklerden feragat edileceği de belirtiliyor. Sızıntılar, cihazda telefoto lensin yer almayacağı ve kablosuz şarj desteğinin sunulmayacağı yönünde. Ancak, buna rağmen cihazın güçlü bir alt amiral gemisi olacağı vurgulanıyor.

    Küçük ekranlı telefon trendinin bu yıl popülerleştiğine dair ipuçları da mevcut. Vivo’nun X200 Pro Mini modeli ile benzer bir yaklaşımı sergilediği bilinirken, Redmi’nin de bu trende katılması olası görünüyor. Sızıntılar, en büyük beş akıllı telefon üreticisinin de bu tarz modeller üzerinde değerlendirmeler yaptığını işaret ediyor.

    Redmi’nin bu yeni kompakt telefonunun hangi seriye dahil olacağı ise henüz netleşmedi. K80 serisi veya Turbo serisi içinde yer alabileceği düşünülüyor. Eğer K80 serisine dahil olursa, cihazın Kasım ayında K80 ve K80 Pro modelleriyle birlikte tanıtılması bekleniyor. Bu serinin Pro modelinin Snapdragon 8 Elite işlemci ile geleceği, standart modelin ise Snapdragon 8 Gen 3 ile donatılacağı konuşuluyor.

    Öte yandan, Redmi’nin yeni modelleri için fiyat artışı olabileceği yönünde de söylentiler var. K70 serisinin başlangıç fiyatları sırasıyla 355 dolar ve 465 dolar seviyelerindeydi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 19 saat önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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