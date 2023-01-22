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    Motorola Moto G23'ün görselleri ve özellikleri ortaya çıktı

    Yakında piyasaya sürülmesi beklenen Motorola G serisinden Moto G23'ün yakın bir zamanda görselleri sızdırıldı. İşte üç farklı renk seçeneğiyle gelmesi beklenen Moto G23'ün beklenen özellikleri:
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    Motorola Moto G23'ün görselleri ve özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Birçok sertifika sitesinde ortaya çıkan Motorola'nın orta segment yeni telefonu Moto G23'ün yakın br zamanda görselleri ortaya çıktı. Mavi, gri ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelmesi beklenen cihazın birçok özelliği de sızdırıldı.

    İşte Moto G23'ün beklenen özellikleri:

    90 Hz ekran yenileme hızına sahip 6.5 inç IPS LCD ekrana (1600 x 720) sahip olması beklenen Moto G23'ün 2GHz saat hızına sahip MediaTek Helio G85 yonga seti tarafından desteklenmesi bekleniyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneğiyle gelmesi beklenen cihaz üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

    Moto G23'ün arka tarafında 50MP Quad-Bayer ana kamera, 5MP ultra geniş ve 2MP makro kameradan oluşan üçlü bir arka kamera kurulumuyla gelmesi oldukça muhtemel. Cihazın ön tarafında ise 16 MP'lik bir selfie kamerasına sahip olması bekleniyor. 30W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile piyasaya sürülmesi beklenen cihaz hakkında bilinenler şimdilik bu kadar.

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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    ChelseaNy 3 saat önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 3 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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