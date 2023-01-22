Tam Boyutta Gör Birçok sertifika sitesinde ortaya çıkan Motorola'nın orta segment yeni telefonu Moto G23'ün yakın br zamanda görselleri ortaya çıktı. Mavi, gri ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelmesi beklenen cihazın birçok özelliği de sızdırıldı.

İşte Moto G23'ün beklenen özellikleri:

90 Hz ekran yenileme hızına sahip 6.5 inç IPS LCD ekrana (1600 x 720) sahip olması beklenen Moto G23'ün 2GHz saat hızına sahip MediaTek Helio G85 yonga seti tarafından desteklenmesi bekleniyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneğiyle gelmesi beklenen cihaz üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

Samsung Galaxy Z Fold 5, yeni bir menteşe tasarımına sahip olacak 6 gün önce eklendi

Moto G23'ün arka tarafında 50MP Quad-Bayer ana kamera, 5MP ultra geniş ve 2MP makro kameradan oluşan üçlü bir arka kamera kurulumuyla gelmesi oldukça muhtemel. Cihazın ön tarafında ise 16 MP'lik bir selfie kamerasına sahip olması bekleniyor. 30W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile piyasaya sürülmesi beklenen cihaz hakkında bilinenler şimdilik bu kadar.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Motorola Moto G23'ün görselleri ve özellikleri ortaya çıktı