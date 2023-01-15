Samsung Galaxy Z Fold 5, yeni bir menteşe tasarımına sahip olabilir

Galaxy Z Fold 5'in yeni menteşesi, cihaz katlandığında ortaya çıkan boşluğu yok edebilir
Ayrıca bu yeni menteşe sayesinde Galaxy Z Fold 5'in iç ekranı daha pürüzsüz ve daha az görünür bir kırışıklığa sahip olacak. Bununla birlikte, suya ve toza dayanıklılık için IPX8 sertifikasına sahip olacak cihaz, S-Pen yuvasına ve 50MP ISOCELL GN3 ana kameradan oluşan üçlü bir arka kamera tasarımına sahip olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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