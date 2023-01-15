Samsung Galaxy Z Fold 5, yeni bir menteşe tasarımına sahip olabilir

Tam Boyutta Gör 2022'nin belki de en iyi katlanabilir akıllı telefonu Samsung Galaxy Z Fold 4 olsa da kusursuz bir tasarıma sahip değildi. Galaxy Z Fold 4'te kullanılan menteşe tasarımı sebebiyle cihazı katladığınız zaman cihazın iki yarısı arasında boşluk kalmaktaydı. Ancak ortaya çıkan yeni bir rapora göre Galaxy Z Fold 5'te bu durum ortadan kalkabilir.

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Galaxy Z Fold 5'in yeni menteşesi, cihaz katlandığında ortaya çıkan boşluğu yok edebilir

Naver isimli intermet sitesinin ortaya çıkardığı yeni bir rapora göre Samsung, Galaxy Z Fold 5'te patentini 2016'da aldığı ve dambıl adını verdiği su damlası şeklinde bir menteşe kullanacak. Bu yeni menteşe sayesinde Galaxy Z Fold 5, katlandığında iki yarısı arasında boşluk kalmayacak ve tamamen düz bir şekilde katlanabilecek.

Ayrıca bu yeni menteşe sayesinde Galaxy Z Fold 5'in iç ekranı daha pürüzsüz ve daha az görünür bir kırışıklığa sahip olacak. Bununla birlikte, suya ve toza dayanıklılık için IPX8 sertifikasına sahip olacak cihaz, S-Pen yuvasına ve 50MP ISOCELL GN3 ana kameradan oluşan üçlü bir arka kamera tasarımına sahip olabilir.

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Samsung Galaxy Z Fold 5, yeni bir menteşe tasarımına sahip olacak