Motorola Moto G32 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Motorola Moto G32, bütçe dostu fiyatıyla G serisinin yeni üyesi olarak tanıtıldı.
Snapdragon 680 işlemci
Yeni Moto G modeli Moto G32, G serisinin diğer üyeleri (G42 ve G52) ile aynı fiyata sahip olmakla birlikte oldukça benzerler.Üç model de Qualcomm’un Snapdragon 680 işlemcisiden güç alıyor. Bu yonga seti bildiğiniz üzere, Moto G31’in Helio G85 işlemcisine kıyasla hem CPU hem de GPU tarafında çok daha performanslı. G32 modeli, 4GB ve 6GB RAM seçeneğiyle geliyor. 4GB model 64GB depolama, 6GB model 128GB depolama alanı sunuyor. 5000 mAh batarya, 30w hızlı şarjı (Motorola’nın deyimiyle TurboPower) destekliyor.
90Hz ekran
Ekran kıyaslaması açısından, yeni Moto G32, 90Hz yenileme hızına sahip, delik çentikli 6.5 inç LCD ekranla gelirken; Moto G42, 60Hz yenileme hızına sahip 6.4 inç AMOLED ekranla geliyor. Üç telefonda da aynı kamera kurulumunu görüyoruz. Arkada 50MP ana, 8MP ultra geniş açılı ve 2MP makro kamera mevcut. Cihazın önünü çevirdiğimizde 16MP kamera bizi karşılıyor. Şaşırtıcı şekilde, 1080p kalitede 30fps video kaydı yapılabiliyor.
5G desteği yok
Çift SIM destekleyen telefon, 5G bağlantısını desteklemiyor. 4G, WiFi 5ac, Bluetooth 5.2, NFC bağlantısı mevcut. 3.5mm kulaklık girişi ve radyo dinlemeyi sevenler için FM radyo alıcısı var.
Fiyatı
Motorola Moto G32, ilk olarak belli Avrupa pazarlarında 210 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Önümüzdeki haftalarda da Hindistan ve Latin Amerika’da çıkış yapacak.
Motorola Moto G32 özellikleri
- Ekran: 6.5 inç, 20:9, Full HD+, LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
- Grafik işlemci: Adreno 610
- Bellek: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Batarya: 5000 mAh (30w TurboPower)
- Arka kamera: 50 MP (f/1.8) ana, 8 MP (f/2.2) ultra geniş açılı, 2 MP (f/2.4) makro
- Ön kamera: 16 MP (f/2.4)
- Ses: Çift stereo hoparlör, 3.5mm kulaklık girişi, 2 mikrofon
- İşletim sistemi: Android 12
- Boyut: 161.78 x 73.84 x 8.49 mm
- Ağırlık: 184 g
- Renk: Parlak gümüş, Maden gri
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