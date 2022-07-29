Motorola Moto G32 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Motorola Moto G32, bütçe dostu fiyatıyla G serisinin yeni üyesi olarak tanıtıldı.

Moto X30 Pro, Snapdragon 8+ Gen 1 ile Geekbench'te göründü 3 gün önce eklendi

Snapdragon 680 işlemci

Yeni Moto G modeli Moto G32, G serisinin diğer üyeleri (G42 ve G52) ile aynı fiyata sahip olmakla birlikte oldukça benzerler.Üç model de Qualcomm’un Snapdragon 680 işlemcisiden güç alıyor. Bu yonga seti bildiğiniz üzere, Moto G31’in Helio G85 işlemcisine kıyasla hem CPU hem de GPU tarafında çok daha performanslı. G32 modeli, 4GB ve 6GB RAM seçeneğiyle geliyor. 4GB model 64GB depolama, 6GB model 128GB depolama alanı sunuyor. 5000 mAh batarya, 30w hızlı şarjı (Motorola’nın deyimiyle TurboPower) destekliyor.

90Hz ekran

Ekran kıyaslaması açısından, yeni Moto G32, 90Hz yenileme hızına sahip, delik çentikli 6.5 inç LCD ekranla gelirken; Moto G42, 60Hz yenileme hızına sahip 6.4 inç AMOLED ekranla geliyor. Üç telefonda da aynı kamera kurulumunu görüyoruz. Arkada 50MP ana, 8MP ultra geniş açılı ve 2MP makro kamera mevcut. Cihazın önünü çevirdiğimizde 16MP kamera bizi karşılıyor. Şaşırtıcı şekilde, 1080p kalitede 30fps video kaydı yapılabiliyor.

5G desteği yok

Çift SIM destekleyen telefon, 5G bağlantısını desteklemiyor. 4G, WiFi 5ac, Bluetooth 5.2, NFC bağlantısı mevcut. 3.5mm kulaklık girişi ve radyo dinlemeyi sevenler için FM radyo alıcısı var.

Fiyatı

Motorola Moto G32, ilk olarak belli Avrupa pazarlarında 210 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Önümüzdeki haftalarda da Hindistan ve Latin Amerika’da çıkış yapacak.

Motorola Moto G32 özellikleri

Ekran: 6.5 inç, 20:9, Full HD+, LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

Grafik işlemci: Adreno 610

Bellek: 4 GB

Depolama: 128 GB

Batarya: 5000 mAh (30w TurboPower)

Arka kamera: 50 MP (f/1.8) ana, 8 MP (f/2.2) ultra geniş açılı, 2 MP (f/2.4) makro

Ön kamera: 16 MP (f/2.4)

Ses: Çift stereo hoparlör, 3.5mm kulaklık girişi, 2 mikrofon

İşletim sistemi: Android 12

Boyut: 161.78 x 73.84 x 8.49 mm

Ağırlık: 184 g

Renk: Parlak gümüş, Maden gri

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Motorola Moto G32 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı