Motorola Moto X40, 3C sertifika sitesinde görüntülendi: 125W ve 68W hızlı şarj seçenekleri sunacak

Moto X40, 125W ve 68W hızlı şarj seçenekleri sunacak
Bilindiği üzere Motorola, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Moto X30 Pro ve Edge 30 Ultra modelleri ile 125W hızlı şarj standardına geçiş yaptı. Sertifika sitesinde yer alan bilgiler ise, şirketin yeni telefonu Moto X40’ın hem 125W hem de 68W hızlı şarj seçenekleri ile geleceğini gösteriyor.
Ayrıca güvenlik için bu sürümlerden ilki 5.000mAh, ikincisi ise 4.600mAh pil kapasiteleri ile karşımıza çıkacak. Böylece Moto X40’ın, üç haneli hızlı şarj desteğine kavuşan şirketin ilk ana model telefonu olacağını söyleyebiliriz.
Yeni cihazlar arasından Moto X40 (Moto Edge 40 Pro küresel sürüm), ön tarafında 6,67 inç boyutlarında kavisli Full HD+ 10 bitlik OLED ekrana ev sahipliği yapacak. Kaputun altında ise Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2’den güç alacak cihaz, 50MP ana kamera, 50MP ultra geniş açılı kamera ve 2x optik yakınlaştırma sunan 12MP telefoto lens ile donatılacak. Yaklaşan Moto X40 serisinin, 15 Aralık tarihinde tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
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