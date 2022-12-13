Motorola Moto X40, 3C sertifika sitesinde görüntülendi: 125W ve 68W hızlı şarj seçenekleri sunacak

Tam Boyutta Gör Motorola, yeni amiral gemisi telefonları Moto X40 serisini önümüzdeki günlerde duyurmaya hazırlanıyor. Yaklaşan akıllı telefon ailesinin Moto X40 ve Moto X40 Pro modellerinden oluşması beklenirken, bugün serinin ana modeli 3C sertifika sitesinde görüntülendi.

Moto X40, 125W ve 68W hızlı şarj seçenekleri sunacak

Bilindiği üzere Motorola, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Moto X30 Pro ve Edge 30 Ultra modelleri ile 125W hızlı şarj standardına geçiş yaptı. Sertifika sitesinde yer alan bilgiler ise, şirketin yeni telefonu Moto X40’ın hem 125W hem de 68W hızlı şarj seçenekleri ile geleceğini gösteriyor.

Amiral gemisi Motorola Moto X40 özellikleri açıklandı 1 ay önce eklendi

Ayrıca güvenlik için bu sürümlerden ilki 5.000mAh, ikincisi ise 4.600mAh pil kapasiteleri ile karşımıza çıkacak. Böylece Moto X40’ın, üç haneli hızlı şarj desteğine kavuşan şirketin ilk ana model telefonu olacağını söyleyebiliriz.

Yeni cihazlar arasından Moto X40 (Moto Edge 40 Pro küresel sürüm), ön tarafında 6,67 inç boyutlarında kavisli Full HD+ 10 bitlik OLED ekrana ev sahipliği yapacak. Kaputun altında ise Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2’den güç alacak cihaz, 50MP ana kamera, 50MP ultra geniş açılı kamera ve 2x optik yakınlaştırma sunan 12MP telefoto lens ile donatılacak. Yaklaşan Moto X40 serisinin, 15 Aralık tarihinde tanıtılması bekleniyor.

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Motorola Moto X40 ve X40 Pro 3C sertifika sitesinde görüntülendi