Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Motorola Moto X40, 3C sertifika sitesinde görüntülendi: 125W ve 68W hızlı şarj seçenekleri sunacak

    Motorola'nın yeni telefonu Moto X40, Çin'in 3C sertifika sitesinde görüntülendi. Amiral gemisi rekabetine dahil olacak yeni cihaz, 125W ve 68W hızlı şarj seçenekleri ile geliyor. İşte detaylar
    Oy Ver
    Motorola Moto X40 ve X40 Pro 3C sertifika sitesinde görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Motorola, yeni amiral gemisi telefonları Moto X40 serisini önümüzdeki günlerde duyurmaya hazırlanıyor. Yaklaşan akıllı telefon ailesinin Moto X40 ve Moto X40 Pro modellerinden oluşması beklenirken, bugün serinin ana modeli 3C sertifika sitesinde görüntülendi.

    Moto X40, 125W ve 68W hızlı şarj seçenekleri sunacak

    Bilindiği üzere Motorola, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Moto X30 Pro ve Edge 30 Ultra modelleri ile 125W hızlı şarj standardına geçiş yaptı. Sertifika sitesinde yer alan bilgiler ise, şirketin yeni telefonu Moto X40’ın hem 125W hem de 68W hızlı şarj seçenekleri ile geleceğini gösteriyor.

    Ayrıca güvenlik için bu sürümlerden ilki 5.000mAh, ikincisi ise 4.600mAh pil kapasiteleri ile karşımıza çıkacak. Böylece Moto X40’ın, üç haneli hızlı şarj desteğine kavuşan şirketin ilk ana model telefonu olacağını söyleyebiliriz.

    Yeni cihazlar arasından Moto X40 (Moto Edge 40 Pro küresel sürüm), ön tarafında 6,67 inç boyutlarında kavisli Full HD+ 10 bitlik OLED ekrana ev sahipliği yapacak. Kaputun altında ise Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2’den güç alacak cihaz, 50MP ana kamera, 50MP ultra geniş açılı kamera ve 2x optik yakınlaştırma sunan 12MP telefoto lens ile donatılacak. Yaklaşan Moto X40 serisinin, 15 Aralık tarihinde tanıtılması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    K
    kelvinbamfield 2 dakika önce

    Love you guys for sharing such great information, anyway I was searching for Windows 11 Pro free activatior. By Searching I bought it from ODosta Store and I found their services are good with cheap price. If anyone want to buy, Just visit this site by searching on Google for ODosta Store at: https://odosta.com I also received 20% discount by using coupon code: Christmas22% Although, I'm satisfy with their products but wanna get activator to activate other Pcs of my office free of cost.

    Profil resmi
    PERİSKOP 1 saat önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 saat önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 saat önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H GREEN
    TCL L7 5002H GREEN
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız