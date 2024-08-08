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    Motorola’nın gizemli telefonunun hem tasarımı hem özellikleri sızdırıldı

    Akıllı telefon pazarındaki gücünü arttırmak için uzun zamandır önemli adımlar atan Motorola, şimdi de yeni bir 5G modeli ile payını arttırmayı hedefliyor. İşte yeni telefona dair son bilgiler.

    Motorola'nın yeni telefonu kendini gösterdi Tam Boyutta Gör

    Motorola, yeni bir 5G akıllı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. XT2409-5 kod adıyla tanıtılacak olan bu cihaz, Çin'deki Endüstri ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan ağ erişim onayı alarak, yakında kullanıcılarla buluşacağının sinyalini verdi. Cihaz, şık ve modern bir tasarımla dikkat çekiyor; arka kısmında dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamera sistemi ve ince bir kenar çerçevesi yer alıyor. 6.36 inç büyüklüğünde OLED ekranı, 1200x2670 piksel çözünürlüğüyle yüksek bir görsel deneyim sunmayı hedefliyor.

    Motorola'nın bu yeni modeli, 4310mAh kapasiteli bir batarya ile donatılmış olup, kullanıcılarına uzun süreli bir pil ömrü vaat ediyor. Cihaz, sekiz çekirdekli ve 2.5GHz hızında çalışan bir işlemciye sahip. Bu güçlü donanım, telefonun performansını üst düzeye çıkarırken, farklı bellek seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre 8GB'dan 16GB'a kadar RAM seçeneği ile bu cihazı tercih edebilecekler.

    Kamera özelliklerine bakıldığında, cihazın arkasında üçlü bir kamera sistemi bulunuyor. Ana kamera 50MP çözünürlükteyken, 13MP'lik ikinci kamera ve 3x optik zoom yeteneğine sahip 10MP'lik bir üçüncü kamera yer alıyor. Ayrıca, selfie çekimleri ve video görüşmeleri için ön tarafta 32MP'lik bir kamera bulunuyor.

    Motorola'nın yeni 5G akıllı telefonu, orta segment pazarında önemli bir rakip olarak konumlandırılıyor. Cihazın çıkış tarihi ve fiyatlandırmasıyla ilgili resmi açıklamalar henüz yapılmamış olsa da, Çin'deki düzenleyici onayın alınmış olması, ürünün kısa süre içinde piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. Motorola, bu yeni modelle kullanıcılarına güçlü performans, kaliteli kamera özellikleri ve uzun pil ömrü sunmayı amaçlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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