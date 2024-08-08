Motorola’nın gizemli telefonunun hem tasarımı hem özellikleri sızdırıldı

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Motorola, yeni bir 5G akıllı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. XT2409-5 kod adıyla tanıtılacak olan bu cihaz, Çin'deki Endüstri ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan ağ erişim onayı alarak, yakında kullanıcılarla buluşacağının sinyalini verdi. Cihaz, şık ve modern bir tasarımla dikkat çekiyor; arka kısmında dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamera sistemi ve ince bir kenar çerçevesi yer alıyor. 6.36 inç büyüklüğünde OLED ekranı, 1200x2670 piksel çözünürlüğüyle yüksek bir görsel deneyim sunmayı hedefliyor.

Motorola'nın bu yeni modeli, 4310mAh kapasiteli bir batarya ile donatılmış olup, kullanıcılarına uzun süreli bir pil ömrü vaat ediyor. Cihaz, sekiz çekirdekli ve 2.5GHz hızında çalışan bir işlemciye sahip. Bu güçlü donanım, telefonun performansını üst düzeye çıkarırken, farklı bellek seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre 8GB'dan 16GB'a kadar RAM seçeneği ile bu cihazı tercih edebilecekler.

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Kamera özelliklerine bakıldığında, cihazın arkasında üçlü bir kamera sistemi bulunuyor. Ana kamera 50MP çözünürlükteyken, 13MP'lik ikinci kamera ve 3x optik zoom yeteneğine sahip 10MP'lik bir üçüncü kamera yer alıyor. Ayrıca, selfie çekimleri ve video görüşmeleri için ön tarafta 32MP'lik bir kamera bulunuyor.

Motorola'nın yeni 5G akıllı telefonu, orta segment pazarında önemli bir rakip olarak konumlandırılıyor. Cihazın çıkış tarihi ve fiyatlandırmasıyla ilgili resmi açıklamalar henüz yapılmamış olsa da, Çin'deki düzenleyici onayın alınmış olması, ürünün kısa süre içinde piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. Motorola, bu yeni modelle kullanıcılarına güçlü performans, kaliteli kamera özellikleri ve uzun pil ömrü sunmayı amaçlıyor.

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