Motorola Razr 2023 render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

Motorola Razr 2023 render görüntüleri paylaşıldı
Paylaşılan görüntüler, Motorola Razr 2023'ün eski Galaxy Z Flip modellerine benzer bir tasarıma sahip olacağını doğruluyor. Bununla birlikte cihazın arka bölümünde küçük bir kapak ekranına yer verildiğini görüyoruz. Ön tarafta ise selfie kamerası için ortalanmış delikli ekran, sağ üst köşede ise ses tuşları ve güç tuşu bulunuyor.
Kaputun altında ise 4.000mAh pil ve Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan güç alacak cihazın, kamera bölümünde 32MP selfie, 64MP birincil ve 13MP yardımcı sensöre sahip olacağı belirtiliyor. Bu doğrultuda Razr 2023, kameralar ve pil boyutu konusunda iyileştirmeler içerecek diyebiliriz. Ancak önceki modelle aynı işlemci ve ekran tasarımı ile karşımıza çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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