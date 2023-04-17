Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında Lenovo'nun alt markalarından biri olarak varlık gösteren Motorola, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen katlanabilir Motorola Razr modelinin halefi üzerinde çalışmalara başladı. Bu bağlamda dev üreticinin Motorola Razr 2023 ve Razr+ 2023 olmak üzere iki kapaklı modeli piyasaya sürmesi bekleniyor. Bugün ise ailenin temel modeli Motorola Razr 2023'ün render görüntüleri paylaşıldı.

Motorola Razr 2023 render görüntüleri paylaşıldı

Paylaşılan görüntüler, Motorola Razr 2023'ün eski Galaxy Z Flip modellerine benzer bir tasarıma sahip olacağını doğruluyor. Bununla birlikte cihazın arka bölümünde küçük bir kapak ekranına yer verildiğini görüyoruz. Ön tarafta ise selfie kamerası için ortalanmış delikli ekran, sağ üst köşede ise ses tuşları ve güç tuşu bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Hatırlayacak olursak Razr 2022, arka tarafında 2,7 inç büyüklüğünde kapak ekranı ile karşımıza çıktı. Görünüşe göre Motorola, bu kararından şaşırtıcı bir biçimde geri adım atacak. Yakın zamanlı sızıntılara göre Motorola Razr 2023, ön tarafta 144Hz yenileme hızı ve 1080x2400 çözünürlük sunan 6,7 boyutlarında OLED ekran ile piyasaya çıkacak.

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Kaputun altında ise 4.000mAh pil ve Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan güç alacak cihazın, kamera bölümünde 32MP selfie, 64MP birincil ve 13MP yardımcı sensöre sahip olacağı belirtiliyor. Bu doğrultuda Razr 2023, kameralar ve pil boyutu konusunda iyileştirmeler içerecek diyebiliriz. Ancak önceki modelle aynı işlemci ve ekran tasarımı ile karşımıza çıkacak.

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Motorola Razr 2023 render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı