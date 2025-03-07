Honor Magic 8’in hem özellikleri hem de çıkış tarihi hakkında önemli bilgiler geldi

Tam Boyutta Gör

Honor, 2025 yılında akıllı telefon pazarına güçlü giriş yapmaya hazırlanıyor. Marka, yılın ilk yarısında Honor 400 serisi, Honor GT Pro, Honor Magic V2 Flip ve Honor Magic V4 modellerini tanıtmayı planlarken, ikinci yarıda ise orta segment kullanıcılarını hedefleyen Honor X70 serisini sunmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Snapdragon 8 Elite işlemcili Magic 7 serisini tanıtan şirketin, bu yıl aynı dönemde Honor Magic 8 serisini piyasaya süreceği tahmin ediliyor.

Sektördeki güvenilir kaynaklardan Digital Chat Station, ekim ayında yeni bir amiral gemisinin tanıtılacağını öne sürüyor. Markadan doğrudan bahsedilmese de, sızıntı detayları bunun Honor Magic 8 serisine işaret ettiğini gösteriyor. Yeni modelin, önceki seriye kıyasla daha kompakt bir ekranla gelmesi bekleniyor. 6.59 inç büyüklüğündeki OLED panelin 1.5K+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip olacağı belirtiliyor. En dikkat çekici özelliklerden biri ise, ekran çerçevelerinin son derece ince olması. Siyah matris çerçevesinin 1 mm'den daha ince olduğu, ancak telefonun kasasına entegre edildiğinde bu değerin bir miktar artabileceği söyleniyor.

GTA 6 beklenenden pahalı olabilir! İşte muhtemel fiyatı! 1 gün önce eklendi

Honor Magic 8 serisinin düz ekran tasarımı ve belirgin yuvarlatılmış köşeleriyle öne çıkacağı da gelen bilgiler arasında. Bu tasarım tercihi, telefonun daha modern ve şık bir görünüme sahip olmasını sağlayacak. Standart modelin ekran boyutunun 6.59 inç seviyesine çekildiği düşünülürken, Pro versiyonun daha büyük bir panelle geleceği tahmin ediliyor. Honor’un da Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi rakipleriyle benzer bir strateji izleyerek, standart ve Pro modeller arasında ekran boyutu farkı yaratması muhtemel.

Tüm bu detaylar şimdilik söylenti aşamasında olsa da, Honor’un ekim ayında Magic 8 serisi ile ses getirecek bir lansman yapması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Honor Magic 8’in hem özellikleri hem de çıkış tarihi sızdırıldı