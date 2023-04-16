Xiaomi 13 Ultra iddialı geliyor: Yüzde 1 şarjla 60 dakika dayanacak

Xiaomi 13 Ultra yeni pil yongaları alacak
Bildirilenlere göre Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu, Leica tarafından ayarlanmış bir kamera kurulumuyla 18 Nisan'da piyasaya çıkacak. Bugünse resmi Weibo hesabından yaptığı duyuruda marka, Xiaomi 13 Ultra modelinin Surge P2 ve Surge G1 çiplerinden destek alacağını doğruladı.
Öyle ki Xiaomi, pil seviyesi %1'e düştüğünde bile telefonun 60 dakikaya kadar dayanacağını veya 12 dakikalık bir telefon görüşmesini destekleyeceğini iddia ediyor. Ancak bu yükseltme yalnızca Ultra Pil Tasarrufu modunda geçerli olacak.
Yakın zamanlı sızıntılara göre Xiaomi 13 Ultra, 1 inçlik Sony IMX989 50MP birincil ve 50MP Sony IMX858 yardımcı olmak üzere dörtlü bir arka kamera kurulumu ile karşımıza çıkacak. Kaputun altında ise Snapdragon 8 Gen 2 platformundan destek alacak telefonun, rekabete iddialı bir giriş yapması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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