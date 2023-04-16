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    Xiaomi 13 Ultra iddialı geliyor: Yüzde 1 şarjla 60 dakika dayanacak

    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi 13 Ultra özellikleri yavaş yavaş netleşmeye başladı. Xiaomi 13 ailesinin tepe modeli, hem kamera hem de pil süresi ile rakipsiz olabilir.
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    Xiaomi 13 Ultra'nın çığır açan pil süresi ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi, Xiaomi 13 ailesinin amiral gemisi modeli Xiaomi 13 Ultra’yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu bağlamda Çinli üretici, Xiaomi 13 Ultra'nın özelliklerine yavaş yavaş açıklık getirmeye başladı. Amiral gemisi telefon, pil süresi ile kullanıcıları şaşırtabilir. İşte detayar 

    Xiaomi 13 Ultra yeni pil yongaları alacak

    Bildirilenlere göre Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu, Leica tarafından ayarlanmış bir kamera kurulumuyla 18 Nisan'da piyasaya çıkacak. Bugünse resmi Weibo hesabından yaptığı duyuruda marka, Xiaomi 13 Ultra modelinin Surge P2 ve Surge G1 çiplerinden destek alacağını doğruladı.

    Xiaomi 13 Ultra'nın çığır açan pil süresi ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Surge G1 çipinin detayları bilinmiyor olsa da, Xiaomi 12 serisinde bulunan Surge P1'in halefi olacağını biliyoruz. Bununla birlikte Xiaomi, yeni çipin daha iyi ısı yönetimi ve şarj verimliliği sunacağını belirtiyor. Dolayısıyla Xiaomi 13 Ultra'nın şarj sürelerinde önemli bir gelişme bizleri bekliyor olacak.

    Öyle ki Xiaomi, pil seviyesi %1'e düştüğünde bile telefonun 60 dakikaya kadar dayanacağını veya 12 dakikalık bir telefon görüşmesini destekleyeceğini iddia ediyor. Ancak bu yükseltme yalnızca Ultra Pil Tasarrufu modunda geçerli olacak.

    Yakın zamanlı sızıntılara göre Xiaomi 13 Ultra, 1 inçlik Sony IMX989 50MP birincil ve 50MP Sony IMX858 yardımcı olmak üzere dörtlü bir arka kamera kurulumu ile karşımıza çıkacak. Kaputun altında ise Snapdragon 8 Gen 2 platformundan destek alacak telefonun, rekabete iddialı bir giriş yapması bekleniyor.

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