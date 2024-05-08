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    Bir dönemin efsane telefonu Nokia 3210 yenilendi

    HMD, milenyumun başlarındaki en popüler cep telefonlarından biri olan Nokia 3210'un yenilenmiş modelini tanıttı. Peki, 25. yılın şerefine tanıtılan Nokia 3210 (2024) özellikleri ile neler sunuyor?
    Nokia 3210 (2024) model tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    HMD Global, 25 yıl önce piyasaya sürülen selefinden ilham alarak yeni Nokia 3210'u piyasaya sürdü. Nokia 3210 (2024) modelde QVGA çözünürlüklü 2.4 inç TFT LCD ekran ve LED flaşlı 2 MP ana kamera bulunuyor.

    Nokia 3210 (2024) neler sunuyor?

    Yeni Nokia 3210 özellikleri neler Tam Boyutta Gör
    Yeni Nokia 3210, S30+ sistemi üzerinde çalışıyor. Haberler, hava durumu güncellemeleri ve YouTube Shorts'a erişim sağlayan bulut uygulamaları destekliyor. Telefon, 64 MB RAM ve 128 MB depolama alanı ile geliyor. MicroSD kart ile 32 GB'a kadar ek depolama sağlayabiliyorsunuz. Nokia 3210 2024 model, Unisoc T107 işlemciden güç alıyor.

    Nokia 3210 (2024), Bluetooth 5.0 ve 4G bağlantısını destekliyor. 3,5 mm kulaklık girişi, FM radyo, MP3 çalar ve çok sevilen Yılan oyunu yenilenmiş sürümüyle mevcut. 1450 mAh çıkarılabilir batarya mevcut. Telefon, USB-C portu üzerinden şarj oluyor ve 9 saate kadar konuşma süresi sunuyor.

    Gençler arasında akıllı telefon bağımlılığına ilişkin endişeler dikkate alındığında HMD, Nokia 3210 2024 modeli dahil bu cihazların dijital detoks için bir çözüm olduğuna inanıyor.

    Nokia 3210 (2024) fiyatı

    Nokia 3210 2024 fiyatı Tam Boyutta Gör
    Nokia 3210 (2024), 89 euro fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

    Nokia 3210 (2024) özellikleri

    • Ekran: 2.4 inç, QVGA
    • İşlemci: Unisoc T107
    • Bellek: 64 MB
    • Depolama: 128 MB (microSD ile 32GB’a kadar)
    • Kamera: 2MP, LED flaş
    • Batarya: 1450 mAh
    • İşletim sistemi: S30+
    • Ses: MP3 player, FM radyo, 1 mikrofon, 1 hoparlör
    • Bağlantı: Bluetooth 5.0
    • Boyut: 122 x 52 x 13.14mm
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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