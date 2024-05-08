Bir dönemin efsane telefonu Nokia 3210 yenilendi

Tam Boyutta Gör HMD Global, 25 yıl önce piyasaya sürülen selefinden ilham alarak yeni Nokia 3210'u piyasaya sürdü. Nokia 3210 (2024) modelde QVGA çözünürlüklü 2.4 inç TFT LCD ekran ve LED flaşlı 2 MP ana kamera bulunuyor.

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Nokia 3210 (2024) neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Yeni Nokia 3210, S30+ sistemi üzerinde çalışıyor. Haberler, hava durumu güncellemeleri ve YouTube Shorts'a erişim sağlayan bulut uygulamaları destekliyor. Telefon, 64 MB RAM ve 128 MB depolama alanı ile geliyor. MicroSD kart ile 32 GB'a kadar ek depolama sağlayabiliyorsunuz. Nokia 3210 2024 model, Unisoc T107 işlemciden güç alıyor.

Nokia 3210 (2024), Bluetooth 5.0 ve 4G bağlantısını destekliyor. 3,5 mm kulaklık girişi, FM radyo, MP3 çalar ve çok sevilen Yılan oyunu yenilenmiş sürümüyle mevcut. 1450 mAh çıkarılabilir batarya mevcut. Telefon, USB-C portu üzerinden şarj oluyor ve 9 saate kadar konuşma süresi sunuyor.

Gençler arasında akıllı telefon bağımlılığına ilişkin endişeler dikkate alındığında HMD, Nokia 3210 2024 modeli dahil bu cihazların dijital detoks için bir çözüm olduğuna inanıyor.

Nokia 3210 (2024) fiyatı

Nokia 3210 (2024) özellikleri

Ekran : 2.4 inç, QVGA

: 2.4 inç, QVGA İşlemci : Unisoc T107

: Unisoc T107 Bellek : 64 MB

: 64 MB Depolama : 128 MB (microSD ile 32GB’a kadar)

: 128 MB (microSD ile 32GB’a kadar) Kamera : 2MP, LED flaş

: 2MP, LED flaş Batarya : 1450 mAh

: 1450 mAh İşletim sistemi : S30+

: S30+ Ses : MP3 player, FM radyo, 1 mikrofon, 1 hoparlör

: MP3 player, FM radyo, 1 mikrofon, 1 hoparlör Bağlantı : Bluetooth 5.0

: Bluetooth 5.0 Boyut: 122 x 52 x 13.14mm

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