Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro yok satıyor: Ön rezervasyonlarda rekor kıracak

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 15 ve 15 Pro'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 29 Ekim'de gerçekleşecek olan lansman öncesinde ise, her iki model yoğun bir taleple karşılaştı. Xiaomi'nin üst düzey yöneticilerinden XinXin Mia'ya göre akıllı telefonlar Xiaomi 14 serisini bile geride bıraktı.

Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro yok satıyor

Xiaomi'nin üst düzey yöneticilerinden XinXin Mia, yakın tarihli Weibo paylaşımında, Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun ön rezervasyon performansına değindi. Bunun detaylı rakamları ise paylaşılmadı ancak daha önce rekor kıran Xiaomi 14 serisini bile geride bıraktığı belirtiliyor. Üstelik serinin zirvesi olarak kabul edilen Xiaomi 15 Ultra'nın henüz tanıtılmadığını hatırlatalım.

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Yeni duyuruya göre her iki telefonun pazara iddialı bir giriş yapacağını söylemek doğru olur. Kaçıranlar için Xiaomi 15 ve 15 Pro, Qualcomm'un performans rekortmeni Snapdragon 8 Elite platformundan güç alacak. Diğer tarafta serideki telefonlar Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile kullanıcılara sunulacak.

Peki Xiaomi 15 ve 15 Pro neler sunacak?

Mevcut sızıntılara göre, Xiaomi 15 serisi daha büyük birincil sensörler, telefoto makro, ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu, cam gövde, silikon anot piller, kablosuz hızlı şarj ve IP68 sertifikası gibi kapsamlı yükseltmeler sunacak. Ayrıca Xiaomi 15'in 1,5K çözünürlüklü düz bir ekran, Xiaomi 15 Pro'nun ise, daha dar 2K çözünürlüklü kavisli bir ekrandan güç alması bekleniyor.

Buna ek olarak Xiaomi 15, 50MP birincil, 50MP ultra geniş açı, 50MP telefoto lens ile donatılacak. Xiaomi 15 Pro'da ise benzer kurulumda daha büyük birincil kamera ile karşılaşacağız.

Yakında Çin dışına çıkacak

Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'nun yakında Avrupa'da da satışa sunulacağını hatırlatalım. Akıllı telefonların Ocak-Şubat ayı civarında Çin dışına çıkması bekleniyor.

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