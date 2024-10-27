Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro yok satıyor: Ön rezervasyonlarda rekor kıracak

- Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro yok satıyor
- Peki Xiaomi 15 ve 15 Pro neler sunacak?
- Yakında Çin dışına çıkacak
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Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro yok satıyor
Xiaomi'nin üst düzey yöneticilerinden XinXin Mia, yakın tarihli Weibo paylaşımında, Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun ön rezervasyon performansına değindi. Bunun detaylı rakamları ise paylaşılmadı ancak daha önce rekor kıran Xiaomi 14 serisini bile geride bıraktığı belirtiliyor. Üstelik serinin zirvesi olarak kabul edilen Xiaomi 15 Ultra'nın henüz tanıtılmadığını hatırlatalım.
Yeni duyuruya göre her iki telefonun pazara iddialı bir giriş yapacağını söylemek doğru olur. Kaçıranlar için Xiaomi 15 ve 15 Pro, Qualcomm'un performans rekortmeni Snapdragon 8 Elite platformundan güç alacak. Diğer tarafta serideki telefonlar Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile kullanıcılara sunulacak.
Peki Xiaomi 15 ve 15 Pro neler sunacak?
Mevcut sızıntılara göre, Xiaomi 15 serisi daha büyük birincil sensörler, telefoto makro, ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu, cam gövde, silikon anot piller, kablosuz hızlı şarj ve IP68 sertifikası gibi kapsamlı yükseltmeler sunacak. Ayrıca Xiaomi 15'in 1,5K çözünürlüklü düz bir ekran, Xiaomi 15 Pro'nun ise, daha dar 2K çözünürlüklü kavisli bir ekrandan güç alması bekleniyor.
Buna ek olarak Xiaomi 15, 50MP birincil, 50MP ultra geniş açı, 50MP telefoto lens ile donatılacak. Xiaomi 15 Pro'da ise benzer kurulumda daha büyük birincil kamera ile karşılaşacağız.
Yakında Çin dışına çıkacak
Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'nun yakında Avrupa'da da satışa sunulacağını hatırlatalım. Akıllı telefonların Ocak-Şubat ayı civarında Çin dışına çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu