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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro yok satıyor: Ön rezervasyonlarda rekor kıracak

    Xiaomi'nin yeni amiral gemileri yoğun talep görüyor. Lansman öncesi erken ön rezervasyonlarda Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro neredeyse yok sattı. İşte detaylar...  
    Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro yok satıyor: Xiaomi 14'ü geçti Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 15 ve 15 Pro'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 29 Ekim'de gerçekleşecek olan lansman öncesinde ise, her iki model yoğun bir taleple karşılaştı. Xiaomi'nin üst düzey yöneticilerinden XinXin Mia'ya göre akıllı telefonlar Xiaomi 14 serisini bile geride bıraktı.

    Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro yok satıyor

    Xiaomi'nin üst düzey yöneticilerinden XinXin Mia, yakın tarihli Weibo paylaşımında, Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun ön rezervasyon performansına değindi. Bunun detaylı rakamları ise paylaşılmadı ancak daha önce rekor kıran Xiaomi 14 serisini bile geride bıraktığı belirtiliyor. Üstelik serinin zirvesi olarak kabul edilen Xiaomi 15 Ultra'nın henüz tanıtılmadığını hatırlatalım.

    Yeni duyuruya göre her iki telefonun pazara iddialı bir giriş yapacağını söylemek doğru olur. Kaçıranlar için Xiaomi 15 ve 15 Pro, Qualcomm'un performans rekortmeni Snapdragon 8 Elite platformundan güç alacak. Diğer tarafta serideki telefonlar Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile kullanıcılara sunulacak.

    Peki Xiaomi 15 ve 15 Pro neler sunacak?

    Mevcut sızıntılara göre, Xiaomi 15 serisi daha büyük birincil sensörler, telefoto makro, ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu, cam gövde, silikon anot piller, kablosuz hızlı şarj ve IP68 sertifikası gibi kapsamlı yükseltmeler sunacak. Ayrıca Xiaomi 15'in 1,5K çözünürlüklü düz bir ekran, Xiaomi 15 Pro'nun ise, daha dar 2K çözünürlüklü kavisli bir ekrandan güç alması bekleniyor.

    Buna ek olarak Xiaomi 15, 50MP birincil, 50MP ultra geniş açı, 50MP telefoto lens ile donatılacak. Xiaomi 15 Pro'da ise benzer kurulumda daha büyük birincil kamera ile karşılaşacağız.

    Yakında Çin dışına çıkacak

    Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'nun yakında Avrupa'da da satışa sunulacağını hatırlatalım. Akıllı telefonların Ocak-Şubat ayı civarında Çin dışına çıkması bekleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 3 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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