Motorola, uygun fiyat etiketi ile Moto G20'yi piyasaya sürdü

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Motorola, Moto G serisine yeni bir akıllı telefon daha ekledi. Giriş-orta seviye telefon pazarına yönelik geliştirilen Moto G20, uygun fiyatı ile Avrupa'da piyasaya sürüldü. Cihaz, suya ve toza dayanıklılık için IP52 sertifikasına sahip.

Motorola Moto G20, 149 euro fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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8 çekirdekli Unisoc T700 yonga setinden güç alıyor

Motorola Moto G20 , 1600 x 720 piksel(HD +) çözünürlüklü, 90Hz yenileme hızıyla 6.5 inç IPS TFT LCD ekrana sahip.

Cihaz, dörtlü arka kamera kurulumuyla geliyor. Kurulumda, f/1.7 diyafram açıklığıyla 48MP birincil lens, f/2.2 diyafram açıklığıyla 8MP ultra geniş lens, f/2.4 diyafram açıklığıyla 2MP makro sensör ve f/2.4 diyafram açıklığıyla 2MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise f/2.2 diyafram açıklığıyla 13MP lense sahip.

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Telefon, iki Cortex-A75 ve altı Cortex-A55 çekirdekleri ile 8 çekirdekli yapıya sahip Unisoc T700 yonga setinden güç alıyor. Grafik kısmında Mali G52 GPU bulunuyor. Moto G20'de, 4GB RAM ve 64GB/128GB dahili depolama seçeneği var. Depolama, MicroSD ile 1TB'a kadar genişletilebiliyor.

165 x 75 x 9 mm boyutlarında ve 200 gr ağırlığında olan cihaz, 10W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh bataryaya sahip. Moto G20, Android 11'i çalıştırıyor.

https://www.gsmarena.com/motorola_moto_g20_official_with_90hz_display_and_5000_mah_battery-news-48834.php

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