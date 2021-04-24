YouTube, mobil cihazlara yeni video çözünürlük kontrolleri getiriyor

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YouTube, mobil uygulamalarında kullanıcıların izleme deneyimini kişiselleştirmesine daha fazla olanak tanıyan yeni video kontrol seçeneklerini test ediyor. Kullanıcılar, yeni özellikle beraber video çözünürlüğünü veri kullanım tercihlerine göre ayarlayabilecek.

Ayrıca Bkz. "YouTube, içerik oluşturucuların kanal adını ve profil resmini değiştirmesini kolaylaştırıyor"

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Yeni çözünürlük seçenekleri

YouTube, mevcut internet hızına bağlı olarak video çözünürlüğünü ayarlayan 'otomatik' modunu yıllardır kullanıcılarına sunuyor. Platform bu seçeneğin yanına daha fazla veri kullanan 'daha yüksek görüntü kalitesi' modu ve düşük görüntü kalitesi sunan 'veri tasarrufu' modunu ekliyor.

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Görünüşe göre daha yüksek görüntü kalitesi modu minimum 720p çözünürlük sunarken veri tasarrufu modu, maksimum 480p çözünürlüğe izin veriyor. Ayrıca 'gelişmiş' modundan video oynatırken 144p'den 4K UHD'ye kadar istenilen bir çözünürlük seçilebilecek.

Kullanıcılar, mobil ve kablosuz ağlarda video oynatırken YouTube'un varsayılan olarak hangi seçeneği kullanmasını istediklerini de uygulamanın Ayarlar bölümünden kişiselleştirebilecekler.

YouTube, yeni video çözünürlüğü seçenekleri özelliğini geniş bir kullanıcı kitlesiyle test ediyor. Sağlanan geri dönüşlere göre şirket, özelliği tüm kullanıcılarına sunacak.

https://www.theverge.com/2021/4/23/22399483/youtube-video-resolution-data-saver-mobile-carrier-caps

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