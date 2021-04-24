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    YouTube, mobil cihazlara yeni video çözünürlük kontrolleri getiriyor

    Video akış platformu YouTube, kullanıcıların video oynatırken çözünürlük üzerinde daha fazla hakimiyet kurmasına olanak tanıyan yeni özelliğini, mobil uygulamalarında test ediyor.
    24 Nisan 2021, 12:30 (1 gün)
    4,9b
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    24
    sosyal medya
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    13

    YouTube, mobil uygulamalarında kullanıcıların izleme deneyimini kişiselleştirmesine daha fazla olanak tanıyan yeni video kontrol seçeneklerini test ediyor. Kullanıcılar, yeni özellikle beraber video çözünürlüğünü veri kullanım tercihlerine göre ayarlayabilecek.

    Ayrıca Bkz. "YouTube, içerik oluşturucuların kanal adını ve profil resmini değiştirmesini kolaylaştırıyor"

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    Yeni çözünürlük seçenekleri

    YouTube, mevcut internet hızına bağlı olarak video çözünürlüğünü ayarlayan 'otomatik' modunu yıllardır kullanıcılarına sunuyor. Platform bu seçeneğin yanına daha fazla veri kullanan 'daha yüksek görüntü kalitesi' modu ve düşük görüntü kalitesi sunan 'veri tasarrufu' modunu ekliyor.

    Görünüşe göre daha yüksek görüntü kalitesi modu minimum 720p çözünürlük sunarken veri tasarrufu modu, maksimum 480p çözünürlüğe izin veriyor. Ayrıca 'gelişmiş' modundan video oynatırken 144p'den 4K UHD'ye kadar istenilen bir çözünürlük seçilebilecek.

    Kullanıcılar, mobil ve kablosuz ağlarda video oynatırken YouTube'un varsayılan olarak hangi seçeneği kullanmasını istediklerini de uygulamanın Ayarlar bölümünden kişiselleştirebilecekler.

    YouTube, yeni video çözünürlüğü seçenekleri özelliğini geniş bir kullanıcı kitlesiyle test ediyor. Sağlanan geri dönüşlere göre şirket, özelliği tüm kullanıcılarına sunacak.



    https://www.theverge.com/2021/4/23/22399483/youtube-video-resolution-data-saver-mobile-carrier-caps
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    djtomcat 1 gün önce

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    H halilibo-ibo (halil ibrahim dagdelen) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    sürekli video kalitesini yükseltmekten bıktım bu nasıl bir güncelleme sürekli video kalitesini düşürüyor.
    Yanıtla +29
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    SomeoneWhoCares (Frkn EgeOztrk) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Android kullanıcılarına getirdi* ve rezil bir sistem.
    ...
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    1 Yanıt Yanıtla +26
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    F Fivesecond (Samet Biçer) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Zaten 1080p video bile 1080p gibi değil ki. Bitrate acayip düşmüş. Twitch'te izlediğim 1080p yayın ile, aynı yayıncının kendi kanalından aynı videoyu 1440p ile yayınlamasına rağmen Twitch'teki görüntüyü yakalayamıyor.
    Zaten 1080p video bile 1080p gibi değil ki. Bitrate acayip düşmüş. Twitch'te izlediğim 1080p yayın ile, aynı yayıncının kendi kanalından aynı videoyu 1440p ile ...
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    Yanıtla +11
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    9-10 gün önce geldi bu özllik
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    M Morichannn (Akın Özer) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İkide bir video kalitesi yükseltmekten bıktım. Eskisi ne güzel çalışıyordu, ne gerek vardı şimdi buna?
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    L lostdark (kenan ayhan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben premium u smart tv de hız ayarı olmadı için iptal ettim
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    S sight 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Mobil uygulamada video hız ayarı yok, onu getirsinler
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    A Ahmetoyunbros 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    YouTube, mobil cihazlara yeni video çözünürlük kontrolleri getirdi*

    1 hafta oldu galiba.
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    F Fivesecond (Samet Biçer) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Zaten 1080p video bile 1080p gibi değil ki. Bitrate acayip düşmüş. Twitch'te izlediğim 1080p yayın ile, aynı yayıncının kendi kanalından aynı videoyu 1440p ile yayınlamasına rağmen Twitch'teki görüntüyü yakalayamıyor.
    Yanıtla +11
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    V veysel_444 (WALTER H. WHITE) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Uygulamaya önce bir video döngü modu getirin aynı videoyu tekrar izlemek isteyenler için çok basit bir şey ama halen yok.

    Bu tarz basit şeyler varken böyle boş şeylerle uğraşmasanız keşke 😄
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    enesbey99 (Enes Alp) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Zaten aylardir bu şekilde kullanıyorum ben
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    ayar yaparak her videonun istediğimiz çözünürlükte başlamasını sağlayan seçenekler vardı , nerden yapılıyordu o? direk 1080p başlasın videolar :)
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    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sunuculara binen yükü azaltmak için böyle değişik oyunlara girişmişler. Hiç gerek yoktu, biz 144p izleyip reklamları da sonuna kadar izlerdik Google amca. Reklamı basarken acımıyorlar da yüksek çözünürlük verirken mi üzülüyorlarmış. Milyar dolarlık şirketin açlığına da bakın siz.
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    4892 kez okundu.
    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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