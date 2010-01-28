Motorola'nın akıllı telefonu Droid'in işlemci hızı 1.3 GHz'e kadar yükseltilebiliyor!

Amerika merkezli Motorola firmasının Android v2.0 (Eclair) işletim sistemli ilk akıllı telefonlarından Droid (MILESTONE), 3.7 inç 480x854 piksel 16 milyon renk dokunmatik ekran, kızaklı QWERTY klavye, 3.5 mm'lik jak girişi, microSD kart desteği, 5 megapiksel otomatik odaklamalı ve led flaşlı kamera, 720x480@24 FPS video kaydı, GPS / WI-FI / Bluetooth bağlantıları, 1400 mAh'lık bataryasıyla olduğu kadar iPhone 3Gs, Nokia N900, Samsung i8910 Omnia HD ve Palm Pre ile aynı donanım platformunu paylaşmasıyla dikkat çekiyordu.

Bugün, akıllı telefonun ARM Cortex A8 işlemcisinin 1.3 GHz saat hızına kadar hız aşırtma (overclock) yapılabildiği ortaya çıktı. Bir kaç adımda işlemci hızının nasıl yükseltilebileceğini görmek için tıklayın . İşlemlerin telefon açısından ne kadar risk taşıdığı ise merak konusu.

http://areacellphone.com/2010/01/overclocking-motorola-droid-to-1-3-ghz-in-7-easy-steps/