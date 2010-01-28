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Motorola'nın akıllı telefonu Droid'in işlemci hızı 1.3 GHz'e kadar yükseltilebiliyor!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,2b
1
28
Diğer
knight
Haber Editörü
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Amerika merkezli Motorola firmasının Android v2.0 (Eclair) işletim sistemli ilk akıllı telefonlarından Droid (MILESTONE), 3.7 inç 480x854 piksel 16 milyon renk dokunmatik ekran, kızaklı QWERTY klavye, 3.5 mm'lik jak girişi, microSD kart desteği, 5 megapiksel otomatik odaklamalı ve led flaşlı kamera, 720x480@24 FPS video kaydı, GPS / WI-FI / Bluetooth bağlantıları, 1400 mAh'lık bataryasıyla olduğu kadar iPhone 3Gs, Nokia N900, Samsung i8910 Omnia HD ve Palm Pre ile aynı donanım platformunu paylaşmasıyla dikkat çekiyordu.

Bugün, akıllı telefonun ARM Cortex A8 işlemcisinin 1.3 GHz saat hızına kadar hız aşırtma (overclock) yapılabildiği ortaya çıktı. Bir kaç adımda işlemci hızının nasıl yükseltilebileceğini görmek için tıklayın . İşlemlerin telefon açısından ne kadar risk taşıdığı ise merak konusu.


http://areacellphone.com/2010/01/overclocking-motorola-droid-to-1-3-ghz-in-7-easy-steps/ Yorum Yaz
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sybertag 9 yıl
benim 2005 model i-mate jasjar pocket pc de overlock oluyor max 600mhz oluyor ama 5 sene geçmiş olmasına ragmen yinede fena değil.
bu motorola gercekten güzel görünüyor.
mail trafiği yogun olan benim gibi insanlar için kullanışlı olur mu acaba, blackberry ye yetişebilir mi göreceğiz.
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talh4wk 9 yıl
Yakında sıvı azotla 3Ghz barajı geçildi diye haberler gelir :D

muhahaha :d oc Fanatikleri belki onuda yapar :D:D
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vahsisalata 9 yıl
İyide bahsi geçen platform Arm-cortex a8 işlemcisini çalıştırıyor.
Fabrika çıkışı 600mhz, bu hızdan 1.3ghz ye çıkabilmesi inanılmaz birşey.
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marikanwap 9 yıl

vahsisalata

İyide bahsi geçen platform Arm-cortex a8 işlemcisini çalıştırıyor.

Fabrika çıkışı 600mhz, bu hızdan 1.3ghz ye çıkabilmesi inanılmaz birşey.

Cortex A8 833 MHz'dir. Underclock ile 600 MHz'dir.
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UXKN 9 yıl
core i1 çıkarsınlar, telefona koysunlar, %10 işlemci kullanmı ile HD oynatsın, bide turbo-boost olsun, 2ghz yapsın :D
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OSINOS 9 yıl
hoş cihaz..
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quzman 9 yıl
Yakında sıvı azotla 3Ghz barajı geçildi diye haberler gelir :D
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serhatsb 9 yıl

quzman

Yakında sıvı azotla 3Ghz barajı geçildi diye haberler gelir :D


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yc#1 9 yıl
Hızdan kazanç, batarya ömründen kayıp olur. Hızaşırtma özelliği bana Siemens SX1'i anımsattı.
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ssonerb 9 yıl
bi sektör daha doğuyor.
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Mert 9 yıl
Riskli ama 1.3 GHZ'da bir telefon için harika. iPad bile 1 GHZ işlemci kullanıyor.
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sgnr 9 yıl
Artık telefonlarımızıda hız aşırtıcaz :))
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Kissed by Fire 9 yıl
Ya yanarsa
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