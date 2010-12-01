Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola'nın Tegra 2'li yeni telefonu Olympus görüntülendi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,5b
1
8
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Motorola'nın Tegra 2'li yeni telefonu Olympus görüntülendi
Tam Boyutta Gör

Android tabanlı modelleriyle akıllı telefon pazarında yeniden yükselişen geçen ve son olarak 1.2GHz işlemcili Droid 2 Global modeliyle en hızlı akıllı telefonu pazara süren Motorola, 2011 model gamı için hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi Tegra 2 platformu için Nvidia'nın önemli iş ortaklarından birisi olan Motorola, ilk olarak Olympus modelini pazara sürmeyi planlıyor. 4-inç büyüklüğünde ve 854 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan Tegra 2 tabanlı telefonun yeni görüntüleri yayınlandı.

Üzerinde çift LED'li, 1080p video kaydı yapabilen kameraya yer verilen Motorola Olympus da görüntülü konuşma için ön kamera da bulunuyor. Hakkında çok fazla bilgi olmasa da microUSB ve HDMI portlarına sahip olan Tegra 2'li yeni telefonunun Android 2.2 işletim sistemiyle gelmesi beklenirken, çıkışını takiben Android 2.3 günellemesi alması muhtemel görünüyor.

Motorola'nın Tegra 2'li yeni telefonu Olympus görüntülendi
Tam Boyutta Gör

Motorola'nın Tegra 2'li yeni telefonu Olympus görüntülendi
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
bence telefonun dış görünümü hoş değil..özellikleri iyi ama motorola en çok radrasyon yayan markaymış..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ackontheroad 8 yıl
1080p video kayıt ve 1.2 ghz işlemci daha ne olsun ya motorola bu işi biliyor...
her ne kadar şu ana kadar bi motorola kullanma fırsatım olmasa da bu adamlar bu işin doayeni
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
motorolanın android arabirimi çok kötü gözüküyo!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ToisAndro 9 yıl
Telefonun özelliklerine bakıldığında piyasadaki bir çok modelin aynısı olacak 2011 de. Nokia'ya diyoruz farklı kasalarla aynı telefonu satıyorsun diye. Ama bu seferde aynı telefonu farklı firma ve benzer kasalarla çıkaracaklar. İsimlerde birbirine benzeyecek sanırım: Olympus, Optimus...
Amerika'lı firmanın telefonunu alacağıma, Güney Kore'li Samsung alırım ondan daha iyi. Ayrıca Motorola'nın Droid modeli bile yakın zaman önce geldi. Yani Türkiye pazarına yeterince önem vermiyorlar zaten.
Fiyatına Türkiye'ye gelince %50'nin üzerinde vergi bineceği için yurdışından alınabilir belki.
Zehir zıkkım olsun aldıkları vergiler. İnşallah Rabbim başımıza adam gibi adam gelmesini nasip eder.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maliahmet1 9 yıl
gayet güzel bir telefon ama fiyatını bilmediğimiz için bişey diyemicem fiyat cok önemli özelliklede ülkemizdeki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Yeni Macbook Pro 15" hakkında bütün detaylar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim