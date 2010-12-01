Motorola'nın Tegra 2'li yeni telefonu Olympus görüntülendi

Android tabanlı modelleriyle akıllı telefon pazarında yeniden yükselişen geçen ve son olarak 1.2GHz işlemcili Droid 2 Global modeliyle en hızlı akıllı telefonu pazara süren Motorola, 2011 model gamı için hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi Tegra 2 platformu için Nvidia'nın önemli iş ortaklarından birisi olan Motorola, ilk olarak Olympus modelini pazara sürmeyi planlıyor. 4-inç büyüklüğünde ve 854 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan Tegra 2 tabanlı telefonun yeni görüntüleri yayınlandı.
Üzerinde çift LED'li, 1080p video kaydı yapabilen kameraya yer verilen Motorola Olympus da görüntülü konuşma için ön kamera da bulunuyor. Hakkında çok fazla bilgi olmasa da microUSB ve HDMI portlarına sahip olan Tegra 2'li yeni telefonunun Android 2.2 işletim sistemiyle gelmesi beklenirken, çıkışını takiben Android 2.3 günellemesi alması muhtemel görünüyor.
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her ne kadar şu ana kadar bi motorola kullanma fırsatım olmasa da bu adamlar bu işin doayeni
Amerika'lı firmanın telefonunu alacağıma, Güney Kore'li Samsung alırım ondan daha iyi. Ayrıca Motorola'nın Droid modeli bile yakın zaman önce geldi. Yani Türkiye pazarına yeterince önem vermiyorlar zaten.
Fiyatına Türkiye'ye gelince %50'nin üzerinde vergi bineceği için yurdışından alınabilir belki.
Zehir zıkkım olsun aldıkları vergiler. İnşallah Rabbim başımıza adam gibi adam gelmesini nasip eder.