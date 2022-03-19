iPhone SE 3 vs. iPhone 11 karşılaştırması: Tasarıma karşı güç

- iPhone SE 3 vs iPhone 11 kıyaslaması
- iPhone 11 mi iPhone SE 2022 mi? Kim, hangi iPhone'u almalı?
- Yorumlar
Bir tarafta A15 Bionic çipiyle güçten ödün vermeyen iPhone SE 3, diğer tarafta daha modern tasarıma sahip iPhone 11. Fiyatları birbirine yakın bu iki telefon arasında kalanlar için 2022 iPhone SE ve iPhone 11 arasındaki farklıkları ve iki telefonun öne çıktığı noktaları bir araya getirdik.
|-
|iPhone SE 3
|iPhone 11
|Ekran
|4.7 inç, 1334 x 750 piksel çözünürlük, 326 ppi piksel yoğunluğu, 625 nit maksimum parlaklık
|6.1 inç, 1792 x 828 piksel çözünürlük, 326 ppi piksel yoğunluğu, 625 nit maksimum parlaklık
|Boyut ve ağırlık
|138,4 x 67,3 x 7,3 mm ~ 144 g
|150,9 x 75,7 x 8,3 mm ~ 194 g
|Yonga
|5nm A15 Bionic (2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU, 16 çekirdeki Neural Engine)
|7nm A13 Bionic (2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU, 8 çekirdeki Neural Engine)
|RAM
|4 GB
|4 GB
|Depolama kapasitesi
|64 / 128 / 256 GB
|64 / 128 GB
|Arka kamera
|12 MP geniş açı (f/1.8)
|12 MP geniş açı (f/1.8) + 12 MP (f/2.4) ultra geniş açı
|Ön kamera
|7 MP (f/2.2)
|12 MP (f/2.2)
|Batarya
|15 saate kadar video oynatma, 10 saate kadar online video izleme, 50 saate kadar ses çalma
|17 saate kadar video oynatma, 10 saate kadar online video izleme, 65 saate kadar ses çalma
|Şarj hızı
|20 W veya daha güçlü adaptör ile 30 dakikada %50’ye kadar şarj
|20 W veya daha güçlü adaptör ile 30 dakikada %50’ye kadar şarj
|Bağlantı
|Lightning, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6, 5G sub-6 GHz, 4G LTE
|Lightning, ultra geniş bant (UWB), Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6, Gigabit LTE
|Biyometrik güvenlik
|Touch ID
|Face ID
|Suya dayanıklılık
|30 dakikaya kadar maksimum 1 metre derinlikte suya dayanıklılık
|30 dakikaya kadar maksimum 2 metre derinlikte suya dayanıklılık
|Renk seçenekleri
|Siyah, beyaz, kırmızı
|Mor, sarı, yeşil, siyah, beyaz, kırmızı
|Çıkış yılı
|2022
|2019
|Fiyat
|
|
|Artı yönleri
|
|
|Eksi yönleri
|
|
iPhone 11 mi iPhone SE 2022 mi? Kim, hangi iPhone'u almalı?
iPhone 13 modellerindeki A15 Bionic çip setinden güç alan iPhone SE 3, çok güçlü ve geleceğe dönük bir akıllı telefon olmasına rağmen eski bir tasarıma sahip. Şayet tasarımla ilgilenmiyor ve 5G ağlarıyla uyumlu, kompakt, güçlü ve geleceğe dönük bir akıllı telefon istiyorsanız iPhone SE 3, sizin için iyi bir alternatif olabilir.
Öte yandan daha güncel tasarıma, yüz tanıma özelliğine, ultra geniş açılı kameraya, daha büyük ekrana ve daha büyük bataryaya sahip bir iPhone'a sahip olmak istiyorsanız da o zaman tercihinizi iPhone 11'den yana kullanabilirsiniz.
iPhone SE 3 vs. iPhone 11: Siz olsanız hangisini alırdınız? Oy Ver 146 kişi oy verdi. Sonuçları GösterBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara