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    iPhone SE 3 vs. iPhone 11 karşılaştırması: Tasarıma karşı güç

    iPhone SE 3 mü iPhone 11 mi? İşte iki telefon arasında kalanlar için Apple'ın yeni cep herkülü iPhone SE 2022 ve iPhone 11 arasındaki tüm farklılıklar:          
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    iphone se 3 vs iphone 11
    Tam Boyutta Gör

    Bir tarafta A15 Bionic çipiyle güçten ödün vermeyen iPhone SE 3, diğer tarafta daha modern tasarıma sahip iPhone 11. Fiyatları birbirine yakın bu iki telefon arasında kalanlar için 2022 iPhone SE ve iPhone 11 arasındaki farklıkları ve iki telefonun öne çıktığı noktaları bir araya getirdik.

    iPhone SE 3 vs iPhone 11 kıyaslaması
    - iPhone SE 3 iPhone 11
    Ekran 4.7 inç, 1334 x 750 piksel çözünürlük, 326 ppi piksel yoğunluğu, 625 nit maksimum parlaklık 6.1 inç, 1792 x 828 piksel çözünürlük, 326 ppi piksel yoğunluğu, 625 nit maksimum parlaklık
    Boyut ve ağırlık 138,4 x 67,3 x 7,3 mm ~ 144 g 150,9 x 75,7 x 8,3 mm ~ 194 g
    Yonga 5nm A15 Bionic (2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU, 16 çekirdeki Neural Engine) 7nm A13 Bionic (2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU, 8 çekirdeki Neural Engine)
    RAM 4 GB 4 GB
    Depolama kapasitesi 64 / 128 / 256 GB 64 / 128 GB
    Arka kamera 12 MP geniş açı (f/1.8) 12 MP geniş açı (f/1.8) + 12 MP (f/2.4) ultra geniş açı
    Ön kamera 7 MP (f/2.2) 12 MP (f/2.2)
    Batarya 15 saate kadar video oynatma, 10 saate kadar online video izleme, 50 saate kadar ses çalma 17 saate kadar video oynatma, 10 saate kadar online video izleme, 65 saate kadar ses çalma
    Şarj hızı 20 W veya daha güçlü adaptör ile 30 dakikada %50’ye kadar şarj 20 W veya daha güçlü adaptör ile 30 dakikada %50’ye kadar şarj
    Bağlantı Lightning, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6, 5G sub-6 GHz, 4G LTE Lightning, ultra geniş bant (UWB), Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6, Gigabit LTE
    Biyometrik güvenlik Touch ID Face ID
    Suya dayanıklılık 30 dakikaya kadar maksimum 1 metre derinlikte suya dayanıklılık 30 dakikaya kadar maksimum 2 metre derinlikte suya dayanıklılık
    Renk seçenekleri Siyah, beyaz, kırmızı Mor, sarı, yeşil, siyah, beyaz, kırmızı
    Çıkış yılı 2022 2019
    Fiyat
    • 64 GB: 10.999 TL
    • 128 GB: 11.899 TL
    • 256 GB: 13.699 TL
    • 64 GB: 12.999 TL
    • 128 GB: 13.899 TL
    Artı yönleri
    • Daha güçlü işlemci
    • 5G desteği
    • Kompakt tasarım
    • Daha uzun süre güncelleme desteği
    • Modern tasarım
    • Daha yüksek ekran/kasa oranı
    • Face ID
    • Daha uzun pil süresi
    Eksi yönleri
    • Eski tasarım
    • Daha düşük pil süresi
    • Gece modu bulunmuyor
    • Tek arka kamera (ultra geniş açılı kamera bulunmuyor)
    • Daha düşük çözünürlüklü ön kamera
    • 5G desteği bulunmuyor
    • Daha zayıf işlemci
    • Daha kısa güncelleme desteği

    iPhone 11 mi iPhone SE 2022 mi? Kim, hangi iPhone'u almalı?

    iPhone 13 modellerindeki A15 Bionic çip setinden güç alan iPhone SE 3, çok güçlü ve geleceğe dönük bir akıllı telefon olmasına rağmen eski bir tasarıma sahip. Şayet tasarımla ilgilenmiyor ve 5G ağlarıyla uyumlu, kompakt, güçlü ve geleceğe dönük bir akıllı telefon istiyorsanız iPhone SE 3, sizin için iyi bir alternatif olabilir. 

    Öte yandan daha güncel tasarıma, yüz tanıma özelliğine, ultra geniş açılı kameraya, daha büyük ekrana ve daha büyük bataryaya sahip bir iPhone'a sahip olmak istiyorsanız da o zaman tercihinizi iPhone 11'den yana kullanabilirsiniz. 

    iPhone SE 3 vs. iPhone 11: Siz olsanız hangisini alırdınız? Oy Ver 146 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 2 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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