iPhone SE 3 vs. iPhone 11 karşılaştırması: Tasarıma karşı güç

Bir tarafta A15 Bionic çipiyle güçten ödün vermeyen iPhone SE 3, diğer tarafta daha modern tasarıma sahip iPhone 11. Fiyatları birbirine yakın bu iki telefon arasında kalanlar için 2022 iPhone SE ve iPhone 11 arasındaki farklıkları ve iki telefonun öne çıktığı noktaları bir araya getirdik.

iPhone SE 3 vs iPhone 11 kıyaslaması - iPhone SE 3 iPhone 11 Ekran 4.7 inç, 1334 x 750 piksel çözünürlük, 326 ppi piksel yoğunluğu, 625 nit maksimum parlaklık 6.1 inç, 1792 x 828 piksel çözünürlük, 326 ppi piksel yoğunluğu, 625 nit maksimum parlaklık Boyut ve ağırlık 138,4 x 67,3 x 7,3 mm ~ 144 g 150,9 x 75,7 x 8,3 mm ~ 194 g Yonga 5nm A15 Bionic (2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU, 16 çekirdeki Neural Engine) 7nm A13 Bionic (2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU, 8 çekirdeki Neural Engine) RAM 4 GB 4 GB Depolama kapasitesi 64 / 128 / 256 GB 64 / 128 GB Arka kamera 12 MP geniş açı (f/1.8) 12 MP geniş açı (f/1.8) + 12 MP (f/2.4) ultra geniş açı Ön kamera 7 MP (f/2.2) 12 MP (f/2.2) Batarya 15 saate kadar video oynatma, 10 saate kadar online video izleme, 50 saate kadar ses çalma 17 saate kadar video oynatma, 10 saate kadar online video izleme, 65 saate kadar ses çalma Şarj hızı 20 W veya daha güçlü adaptör ile 30 dakikada %50’ye kadar şarj 20 W veya daha güçlü adaptör ile 30 dakikada %50’ye kadar şarj Bağlantı Lightning, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6, 5G sub-6 GHz, 4G LTE Lightning, ultra geniş bant (UWB), Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6, Gigabit LTE Biyometrik güvenlik Touch ID Face ID Suya dayanıklılık 30 dakikaya kadar maksimum 1 metre derinlikte suya dayanıklılık 30 dakikaya kadar maksimum 2 metre derinlikte suya dayanıklılık Renk seçenekleri Siyah, beyaz, kırmızı Mor, sarı, yeşil, siyah, beyaz, kırmızı Çıkış yılı 2022 2019 Fiyat 64 GB: 10.999 TL

128 GB: 11.899 TL

256 GB: 13.699 TL 64 GB: 12.999 TL

128 GB: 13.899 TL Artı yönleri Daha güçlü işlemci

5G desteği

Kompakt tasarım

Daha uzun süre güncelleme desteği Modern tasarım

Daha yüksek ekran/kasa oranı

Face ID

Daha uzun pil süresi Eksi yönleri Eski tasarım

Daha düşük pil süresi

Gece modu bulunmuyor

Tek arka kamera (ultra geniş açılı kamera bulunmuyor)

Daha düşük çözünürlüklü ön kamera 5G desteği bulunmuyor

Daha zayıf işlemci

Daha kısa güncelleme desteği

iPhone 11 mi iPhone SE 2022 mi? Kim, hangi iPhone'u almalı?

iPhone 13 modellerindeki A15 Bionic çip setinden güç alan iPhone SE 3, çok güçlü ve geleceğe dönük bir akıllı telefon olmasına rağmen eski bir tasarıma sahip. Şayet tasarımla ilgilenmiyor ve 5G ağlarıyla uyumlu, kompakt, güçlü ve geleceğe dönük bir akıllı telefon istiyorsanız iPhone SE 3, sizin için iyi bir alternatif olabilir.

Öte yandan daha güncel tasarıma, yüz tanıma özelliğine, ultra geniş açılı kameraya, daha büyük ekrana ve daha büyük bataryaya sahip bir iPhone'a sahip olmak istiyorsanız da o zaman tercihinizi iPhone 11'den yana kullanabilirsiniz.

