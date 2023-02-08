Samsung Galaxy S23 serisi doğrudan prizden çalışabiliyor: Peki faydası ne?

Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonları geçtiğimiz hafta tanıtıldı. Cihazlar, kullanıcıların bazılarını ancak telefonu iyice keşfettikten sonra öğrenebilecekleri bir dizi yeni özelliğe sahip. Örneğin, yeni cihazların doğrudan elektrik prizinden çalışabilmesi gibi.

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YouTube kanalı NL Tech, amiral gemisi Galaxy S23 Ultra'nın kısa bir incelemesini yayınladı ve daha önce bilinmeyen bir özelliğe dikkat çekti. Samsung yeni nesil cihazlara, oyun oynarken pil ömrünü artıran bir özellik de dahil olmak üzere gelişmiş oyun işlevselliği kazandırmış durumda.

Pil ömrünü ve cihaz performansını artırıyor

Şirketin geliştirdiği Game Booster yardımcı uygulamasına, cihaz USB üzerinden prize takıldığında telefonun pilinin devreden tamamen çıkarılmasını sağlayan Pause USB Power Delivery adlı bir özellik eklendi. Bu modda, cihaz harici güç kaynağıyla çalışmaya devam ederken, pil de baypas edilerek şarj edilmiyor. Bu da oyun sırasında ısıyı azalttığı gibi, CPU'nun gücünü de artırmayı mümkün hale getirmekte. Sonuç olarak da cihaz hem ısınmıyor hem de performansı düşmemiş oluyor.

Uzmanlara göre bu özellik uzun vadede pil sağlığı ve kullanım ömrü açısından büyük bir fark yaratabilir. Şimdilik yeni özellik Galaxy S23 serisiyle sınırlı görünüyor ve Samsung'un bu özelliği mevcut telefonlarına getirip getiremeyeceği ise bilinmiyor.

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Samsung Galaxy S23 serisi doğrudan prizden çalışabiliyor