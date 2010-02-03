Motorola'nın yeni Android'li cihazı; Devour resmileşti

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Motorola, iddiaları doğrulayarak Droid'den sonra Verizon aracılığıyla tüketicilere sunacağı Devour'ı doğruladı. Devour, Amerika'nın en büyük operatörü Verizon aracılığıyla Mart ayı içersinde satışa sunuluyor.

İddialardaki gibi Droid'e göre daha düşük donanımsal özelliklere sahip olan Devour'un bu sayede akıllı telefonlara çok fazla bütçe ayıramayan kullanıcılara yönelik bir çözüm olarak dikkat çekiyor. 3.1 inç boyutunda 65k renkli 320x480 piksel çözünürlüğünü destekleyen kapasitif (sığasal) TFT ekrana sahip olan Devour'da yandan kaydırmalı QWERTY fiziksel klavyenin yanı sıra üzerinde dokunmaya duyarlı optik işaretleme birimi konumlandırılmış. Devour'un dedikodularda Motorola'nın MotoBlur arayüzüne sahip Android 2.x'li ilk akıllı telefonu olması bekleniyordu ancak telefon Android'in "Donut" kod adlı 1.6 sürümüyle geliyor.

Verizon aracılığıyla satışa sunulacağından anlayacağınız gibi Devour, CDMA iletişim ağında çalışıyor, Wi-Fi (802.11b/g), Bluetooth gibi standart kablosuz teknolojilerini ve AGPS'i destekliyor.. Kutu içeriğinde 8GB'lık microSD karta sahip olan Devour'da 3 megapiksellik kameraya yer verilmiş. Telefonun kütlesinin 180 gram, boyutlarınınsa 61.0 x 115.5 x 15.4 mm olduğunu belirtmeyi unutmayalım.

Bütün teknik detaylarını buradan ulaşabileceğiniz Devour'un ne kadarlık bir satış fiyatına sahip olacağı şimdilik bilinmiyor.

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