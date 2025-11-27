Dünyanın en büyük katlanabilir çatı tipi güneş enerjisi sistemi kuruldu

700 eve enerji verecek kadar üretim yapacak
Sistem, ARA Thunersee Wastewater Treatment Plant üzerinde konumlandırılarak hem altyapı bütünleşmesini hem de geniş yüzey kullanımını bir araya getiriyor. Katlanabilir güneş çatısı, 23.000 metrekarelik alanı kaplayarak yaklaşık üç standart futbol sahasına denk büyüklükte bir üretim yüzeyi oluşturuyor. Arıtma tesisleri Avrupa genelinde toplam elektrik tüketiminin yüzde 1’inden fazlasını oluşturan önemli enerji kullanıcıları arasında yer aldığından, çatının bu noktalara kurulması enerji verimliliği açısından stratejik değer taşıyor.
Projenin en kritik unsurlarından biri, çatının tamamen otomatik şekilde geri katlanabilmesi. Şiddetli fırtına, yoğun kar veya dolu gibi hava koşullarında HORIZON yapısı kendini güvenli bir depolama konumuna alıyor. Bu hareketli mimari, hem dayanıklılığı artırıyor hem de uzun vadede yapı üzerinde oluşabilecek riskleri azaltıyor. Sonuç olarak proje, geleneksel çelik kafesli büyük yapıların gerektirdiği ağır altyapı ihtiyacını ortadan kaldırarak malzeme kullanımını optimize eden kablo destekli tasarımıyla öne çıkıyor.Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2025/11/18/worlds-largest-foldable-rooftop-pv-system-comes-online-in-switzerland/ https://parametric-architecture.com/worlds-largest-foldable-solar-roof/