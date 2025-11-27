Giriş
    Dünyanın en büyük katlanabilir çatı tipi güneş enerjisi sistemi kuruldu

    İsviçre’de su arıtma tesisinin üzerine kurulan ve 23 bin metrekarelik katlanabilir güneş enerjisi sistemi devreye alındı. Sistem yıllık 3,4 GWh’e enerji üreterek tesisin ihtiyacını karşılayacak.

    İşte dünyanın en büyük katlanabilir çatı tipi PV sistemi Tam Boyutta Gör
    Bir atık su arıtma tesisinde kurulan ve dünyadaki en büyük katlanabilir çatı tipi güneş enerjisi sistemi olarak gösterilen proje, İsviçre’de resmen devreye alındı. Proje, dhp Technology tarafından geliştirilen ve firmanın patentli HORIZON platformunu temel alan yenilikçi bir yapıya dayanıyor. Çatı, geniş arıtma havzaları ve servis alanlarının üzerini çok amaçlı bir örtü gibi sararak tesis alanının ek arazi gerektirmeden enerji üretimine dahil edilmesini sağlıyor.

    700 eve enerji verecek kadar üretim yapacak

    Sistem, ARA Thunersee Wastewater Treatment Plant üzerinde konumlandırılarak hem altyapı bütünleşmesini hem de geniş yüzey kullanımını bir araya getiriyor. Katlanabilir güneş çatısı, 23.000 metrekarelik alanı kaplayarak yaklaşık üç standart futbol sahasına denk büyüklükte bir üretim yüzeyi oluşturuyor. Arıtma tesisleri Avrupa genelinde toplam elektrik tüketiminin yüzde 1’inden fazlasını oluşturan önemli enerji kullanıcıları arasında yer aldığından, çatının bu noktalara kurulması enerji verimliliği açısından stratejik değer taşıyor.

    İşte dünyanın en büyük katlanabilir çatı tipi PV sistemi Tam Boyutta Gör
    Teknik açıdan bakıldığında proje, HORIZON sisteminin kablo destekli hafif yapısını ve patentli katlanabilir mekanizmasını kullanıyor. Toplam 23.000 metrekarelik panel alanı ve 3,6 MWp kurulu güç sunan çatı, yılda 3,0 ila 3,4 GWh arasında elektrik üretme kapasitesine sahip. Bu üretim miktarı, yaklaşık 700 hanenin yıllık tüketimine karşılık geliyor. Üretilen elektriğin büyük kısmı tesis için kullanılacak. Ek olarak sistemin tasarımı, benzer sabit yapılara göre yüzde 50’ye varan malzeme tasarrufu da sağlıyor.

    Projenin en kritik unsurlarından biri, çatının tamamen otomatik şekilde geri katlanabilmesi. Şiddetli fırtına, yoğun kar veya dolu gibi hava koşullarında HORIZON yapısı kendini güvenli bir depolama konumuna alıyor. Bu hareketli mimari, hem dayanıklılığı artırıyor hem de uzun vadede yapı üzerinde oluşabilecek riskleri azaltıyor. Sonuç olarak proje, geleneksel çelik kafesli büyük yapıların gerektirdiği ağır altyapı ihtiyacını ortadan kaldırarak malzeme kullanımını optimize eden kablo destekli tasarımıyla öne çıkıyor.

    Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2025/11/18/worlds-largest-foldable-rooftop-pv-system-comes-online-in-switzerland/ https://parametric-architecture.com/worlds-largest-foldable-solar-roof/
