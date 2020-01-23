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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MSI 4 yeni oyuncu monitörünü duyurdu

    Oyuncu ekipmanları arasında başı çeken monitörler üreticiler tarafından da büyük rağbet görüyor. MSI yüksek tazeleme hızlarına sahip 4 yeni modelini duyurdu.
    1 sa.
    174
    16
    Monitör
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    MSI 4 yeni oyuncu monitörünü duyurdu
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    Bilgisayar bileşenleriyle yakından tanıdığımız MSI monitör ürün gamını 4 yeni modelle genişletti. Oyuncu sınıfına konumlandırılan kavisli çözümler yüksek tazeleme hızlarıyla alanına yönelik detaylara sahip.

    Temel olarak 4’ü de 27’’ ebatında 1500R kavise sahip 3000:1 kontrast oranında VA panellerden oluşan modeller tazelem hızı ve çözünürlük kanadında ayrışıyor. Giriş seviyesi MAG272C 1080p çözünürlükte 165 Hz tazeleme hızına sahip. MAG272CR’de ise aynı detaylara yüksek ve açı ayarlamasına sahip standa ek olarak RGB aydınlatmaları eklenmiş.

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    MSI 4 yeni oyuncu monitörünü duyurdu
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    MSI Optix MAG272CRX

    Optix MAG272CRX’te tazeleme hızı CS:GO oyuncularının iştahını kabartan 240 Hz’e yükselirken DCI-P3 / sRGB kapsama oranı giriş seviyesindeki sırasıyla %90/%120’lik değerden %89/ %113’e düşmüş.

    Optix MAG272CQR

    Tepe model Optix MAG272CQR’da ise 2560x1440 çözünürlüğe terfi edilirken 165 Hz tazeleme hızı sunulmuş. Samsung’un paneline yer verilen monitörde yükselirken DCI-P3 / sRGB paletlerinin sırasıyla %90/%100’ü kapsanıyor.

    MSI 4 yeni oyuncu monitörünü duyurdu
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    Son olarak titreşim önleyici, düşük mavi ışık, kulaklık tutacağı gibi ek özelliklere sahip monitörler FreeSync desteği ile akıcı oyun deneyimi de vadediyor. 1 DP 1.2 ve 2 HDMI 2.0 girişlerine USB Type-C portunun eşlik eden monitörler 349 dolardan başlayan fiyatlarla e-perakendecilerde listelenmiş durumda.



    https://hexus.net/tech/news/monitors/139094-msi-launches-quartet-optix-mag272-series-monitors/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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