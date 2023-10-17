MSI, Quantum Dot tabanlı yeni Rapid VA oyun monitörlerini piyasaya sürdü

- MSI, yeni Rapid VA oyun monitörlerini tanıttı
- MSI MAG 275CQRF-QD, MAG 325CQRF-QD, MAG 275CQRXF ve MAG 325CQRXF özellikleri
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MSI, yeni Rapid VA oyun monitörlerini tanıttı
Renk konusunda, yeni panellerin dördü de Adobe RGB ve DCI-P3 renk alanının yüzde 90’ından fazlasını sunuyor. Bunun da ötesinde, parlaklığı ve canlı renkleri artırmak için Quantum Dot teknolojisine de yer veriliyor. Dört ekran da, ayarlar ve profiller üzerinde uygulama kontrolü için MSI'ın oyun zekasını ve ayrıca karanlık sahnelerde parlaklığı dinamik olarak ayarlayan ve hatta isteğe bağlı Smart Crosshair'in rengini o anda oynadığınız oyuna uyacak şekilde ayarlayan akıllı özellikleri destekliyor.
|Özellik/Model
|MAG 275CQRF-QD
|MAG 325CQRF-QD
|MAG 275CQRX
|MAG 325CQRX
|Tazeleme hızı
|170Hz
|170Hz
|240Hz
|240Hz
|Ekran boyutu
|27''
|31,5''
|27''
|31,5''
|Kavis
|Curve 1000R
|Curve 1000R
|Curve 1000R
|Curve 1000R
|Panel tipi
|Rapid VA
|Rapid VA
|Rapid VA
|Rapid VA
|Çözünürlük
|2560x1440 (WQHD)
|2560x1440 (WQHD)
|2560x1440 (WQHD)
|2560x1440 (WQHD)
|En boy oranı
|16:9
|16:9
|16:9
|16:9
|HDR
|HDR Ready
|HDR Ready
|VESA DisplayHDR 400
|VESA DisplayHDR 400
|Parlaklık
|300
|300
|300
|400
|Kontrast oranı
|4000:1
|3500:1
|2500:1
|4000:1
|Tepki süresi
|1ms (GTG)
|1ms (GTG)
|1ms (GTG)
|1ms (GTG)
|sRGB / Adobe RGB / DCI-P3
|127% / 94% / 96%
|129% / 94% / 97%
|116% / 90% / 92%
|115% / 90% / 91%
|Bağlantı
|DisplayPort (1.2a) HDMI™ (2.0b) x 2 USB Type-C (DP alt mode with PD 15W) USB 2.0 Type-B USB 2.0 Type-A x 2
|DisplayPort (1.2a) HDMI™ (2.0b) x 2 USB Type-C (DP alt mode with PD 15W) USB 2.0 Type-B USB 2.0 Type-A x 2
|DisplayPort (1.4a) HDMI™ (2.0b) x 2 USB Type-C (DP alt mode with PD 15W) USB 2.0 Type-B USB 2.0 Type-A x 2
|DisplayPort (1.4a) HDMI™ (2.0) x 2 USB Type-C (DP alt mode with PD 15W) USB 2.0 Type-B USB 2.0 Type-A x 2
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.