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    MSI, Quantum Dot tabanlı yeni Rapid VA oyun monitörlerini piyasaya sürdü

    MSI'ın OLED'leri gündemde olsa da şirket halen geniş bir Rapid VA monitör yelpazesine sahip. Firma bu yelpazeyi QHD çözünürlüklü MAG serisi yeni monitörlerle güncelledi.
    MSI, Quantum Dot tabanlı yeni oyun monitörlerini piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    MSI, halihazırda 2024’ün başına kadar UltraWide ve 360 Hz yenileme hızına sahip bir çift QHD 1440p model de dahil olmak üzere en az altı adet yeni OLED oyuncu monitörü piyasaya sürmeyi planlıyor. OLED yelpazesini genişletmeye çalışan firma şimdi ise Rapid VA teknolojisine sahip OLED olmayan bir dizi oyuncu monitörünü de piyasaya sürdü.

    MSI, yeni Rapid VA oyun monitörlerini tanıttı

    MSI, Quantum Dot tabanlı yeni oyun monitörlerini piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Hafif bir kavise sahip olan bu WQHD (2560x1440) oyuncu monitörleri, 170 Hz ve 240 Hz yenileme hızlarıyla 27 inç ve 32 inç boyutlarında olacak. VA panel teknolojisi, mükemmel kontrast sunma yeteneği sayesinde birkaç yıldır oyun odaklı olarak tercih ediliyor. MSI'ın bu yeni ekranları, renk doğruluğunun yanı sıra tepki süreleri (1ms GtG) söz konusu olduğunda da iddialı bir noktada bulunuyor.

    Renk konusunda, yeni panellerin dördü de Adobe RGB ve DCI-P3 renk alanının yüzde 90’ından fazlasını sunuyor. Bunun da ötesinde, parlaklığı ve canlı renkleri artırmak için Quantum Dot teknolojisine de yer veriliyor. Dört ekran da, ayarlar ve profiller üzerinde uygulama kontrolü için MSI'ın oyun zekasını ve ayrıca karanlık sahnelerde parlaklığı dinamik olarak ayarlayan ve hatta isteğe bağlı Smart Crosshair'in rengini o anda oynadığınız oyuna uyacak şekilde ayarlayan akıllı özellikleri destekliyor.

    MSI MAG 275CQRF-QD, MAG 325CQRF-QD, MAG 275CQRXF ve MAG 325CQRXF özellikleri
    Özellik/Model MAG 275CQRF-QD MAG 325CQRF-QD MAG 275CQRX MAG 325CQRX
    Tazeleme hızı 170Hz 170Hz 240Hz 240Hz
    Ekran boyutu 27'' 31,5'' 27'' 31,5''
    Kavis Curve 1000R Curve 1000R Curve 1000R Curve 1000R
    Panel tipi Rapid VA Rapid VA Rapid VA Rapid VA
    Çözünürlük 2560x1440 (WQHD) 2560x1440 (WQHD) 2560x1440 (WQHD) 2560x1440 (WQHD)
    En boy oranı 16:9 16:9 16:9 16:9
    HDR HDR Ready HDR Ready VESA DisplayHDR 400 VESA DisplayHDR 400
    Parlaklık 300 300 300 400
    Kontrast oranı 4000:1 3500:1 2500:1 4000:1
    Tepki süresi 1ms (GTG) 1ms (GTG) 1ms (GTG) 1ms (GTG)
    sRGB / Adobe RGB / DCI-P3 127% / 94% / 96% 129% / 94% / 97% 116% / 90% / 92% 115% / 90% / 91%
    Bağlantı DisplayPort (1.2a) HDMI™ (2.0b) x 2 USB Type-C (DP alt mode with PD 15W) USB 2.0 Type-B USB 2.0 Type-A x 2 DisplayPort (1.2a) HDMI™ (2.0b) x 2 USB Type-C (DP alt mode with PD 15W) USB 2.0 Type-B USB 2.0 Type-A x 2 DisplayPort (1.4a) HDMI™ (2.0b) x 2 USB Type-C (DP alt mode with PD 15W) USB 2.0 Type-B USB 2.0 Type-A x 2 DisplayPort (1.4a) HDMI™ (2.0) x 2 USB Type-C (DP alt mode with PD 15W) USB 2.0 Type-B USB 2.0 Type-A x 2
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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