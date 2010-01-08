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MSI 6 çekirdekli işlemci desteği sunan X58 anakartlarını açıkladı

9 yıl
13,1b
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15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI 6 çekirdekli işlemci desteği sunan X58 anakartlarını açıkladı
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Intel 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 6 çekirdekli yeni işlemcisini, endüstrinin masaüstü sistemler için hazırlanan 6 çekirdekli ilk işlemcisi olarak lanse etmeye hazırlanıyor. Gulftown kod adıyla anılan 6 çekirdekli Core i7 980X Extreme Edition, 3.33GHz'de çalışıyor ve LGA1366 formundaki soket yapısıyla X58 anakartlarda kullanılabiliyor. Mart ayında pazara sürülmesi beklenen yeni işlemci için üreticiler, uyumluluk durumlarını açıklamaya devam ediyor. Anakart üretiminde pazarın güçlü isimlerinden birisi olan MSI, X58 çipsetli anakartlarının tamamında 6 çekirdekli işlemci desteği sunulduğunu duyurdu.

Eclipse Plus, Eclipse SLI, X58 Platinum SLI, X58 Platinum, X58 Pro, X58 Pro-E ve X58M gibi farklı özelliklere sahip X58 anakartları için 6 çekirdekli işlemcilere destek veren BIOS sürümlerinin hazır olduğunu belirten MSI, kullanıcıların resmi internet sitesi üzerinde sahip oldukları modele uygun BIOS sürümünü çekerek anakartlarına Core i7 98X Extreme Edition desteği kazandırabileceklerini belirtti.


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kuruerhan 9 yıl
Biz ne zaman görürüz böyle bir anakartı allah bilir :D
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DH Misafiri 9 yıl
daha altı çekirdek işlemci görmedik :D
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DH Misafiri 9 yıl
daha altı çekirdek işlemci görmedik :D
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sertacaygun 9 yıl
MSI son zamanlarda şaşırdı, sapıttı... Çok iyi işler yapmaya başladı.
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nofix 9 yıl
Cepleri yakacağı kesin ama gerçekten güzel bir kart.
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No Way Out 9 yıl
''6 çekirdekli işlemci desteği sunan'' diyerek insanların gözü boyanıyor şu an tüm x58 anakartlar 6 cekirdek destekliyor.

Unutmadan 6 cekirdek i7 1000dolardan başlıyor.

Anakarta yorum ancak fiyatına göre yapabiliriz.
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beytekin45 9 yıl
İşlemciyi alabilirseniz kulllanırsınız.
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sadtneverdie 9 yıl
güzel benim x58pro daha 3 sene gider :)
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sp1tf1re 9 yıl
Vay be sonunda anakart değiştirmeden yeni işlemciler kullanılacak
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yusufcik82 9 yıl
msi dka 790gx platinium kullanmaktayım,kesinlikle sonraki anakartımda önceliğimi msi den yana kullanıcağım.anakart sektöründe bence çok iyiler..
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berdush42 9 yıl
yazılımlar donanımlara yetişemedikten sonra isterse 100 çekirdek olsun.
tebrikler msi.

bol bol çekirdek çitletelim.
haydi hep beraber.
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