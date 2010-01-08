MSI 6 çekirdekli işlemci desteği sunan X58 anakartlarını açıkladı

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Intel 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 6 çekirdekli yeni işlemcisini, endüstrinin masaüstü sistemler için hazırlanan 6 çekirdekli ilk işlemcisi olarak lanse etmeye hazırlanıyor. Gulftown kod adıyla anılan 6 çekirdekli Core i7 980X Extreme Edition, 3.33GHz'de çalışıyor ve LGA1366 formundaki soket yapısıyla X58 anakartlarda kullanılabiliyor. Mart ayında pazara sürülmesi beklenen yeni işlemci için üreticiler, uyumluluk durumlarını açıklamaya devam ediyor. Anakart üretiminde pazarın güçlü isimlerinden birisi olan MSI, X58 çipsetli anakartlarının tamamında 6 çekirdekli işlemci desteği sunulduğunu duyurdu.

Eclipse Plus, Eclipse SLI, X58 Platinum SLI, X58 Platinum, X58 Pro, X58 Pro-E ve X58M gibi farklı özelliklere sahip X58 anakartları için 6 çekirdekli işlemcilere destek veren BIOS sürümlerinin hazır olduğunu belirten MSI, kullanıcıların resmi internet sitesi üzerinde sahip oldukları modele uygun BIOS sürümünü çekerek anakartlarına Core i7 98X Extreme Edition desteği kazandırabileceklerini belirtti.