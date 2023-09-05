Tam Boyutta Gör MSI'ın AM5 anakartları, en son AMD AGESA 1.0.0.7c BIOS güncellemesi sayesinde büyük bir DDR5 bellek hızı desteği artışı elde etti. Yeni BIOS güncellemesi sadece DDR5 bellek performansını iyileştirmekle kalmadı, aynı zamanda çeşitli uyumluluk düzeltmeleri ve oyun performansını yüzde 12'ye kadar artıran Yüksek Verimlilik Modu gibi yeni özelliklere de sahip.

MSI AM5 anakartlar DDR5-8000 dönemi başladı

Yayınlanan AGESA 1.0.0.7c güncellemesiyle birlikte MSI’ın AM5 anakart serilerinde ciddi bir DDR5 frekans artışı mümkün oluyor. Serinin en üstündeki MEG X670E GODLIKE ve X670E ACE için artık DDR5-8000 belleğe kadar destek sağlanıyor. Daha önce bu kartların her ikisi de DDR5-6666+ ve DDR5-6600+ bellekleri destekliyordu, bu nedenle yeni hızlar büyük bir gelişme anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Sıralamada aşağı doğru ilerlediğimizde, bellek desteğinde büyük bir artış gören çok sayıda MPG ve MAG serisi anakartı bulunuyor. Neredeyse tüm segmentin DDR5-7000 DRAM'i desteklediği elde ettiğini görüyoruz. Giriş seviyesi modeli olan MSI Pro A620M-E'ye bile en son AGESA 1.0.0.7c BIOS güncellemesi sayesinde DDR5-6800 DRAM desteği elde ediyor. Bu anakart daha önce DDR5-6000 belleğe kadar destek veriyordu.

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Yeni AMD AGESA 1.0.0.7c BIOS güncellemesi artık yalnızca yüksek frekanslı bellek desteğini iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda çok daha yüksek hız aşırtmalara da izin veriyor. Daha önce platform için imkansız olan DDR5-9000 frekanslarının üzerine kolayca çıkan birkaç AM5 kartını şimdiden gördük. BIOS güncellemesine ilgili ürününüzün destek sayfasından ulaşabilirsiniz. Eğer nasıl güncelleme yapılacağını bilmiyorsanız "BIOS güncellemesi nasıl yapılır, ne işe yarar?" rehberimizi kullanabilirsiniz.

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MSI AM5 anakartlar artık daha hızlı DDR5 desteğine sahip