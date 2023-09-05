MSI AM5 anakartlar artık daha hızlı DDR5 desteğine sahip

MSI AM5 anakartlar DDR5-8000 dönemi başladı
Yayınlanan AGESA 1.0.0.7c güncellemesiyle birlikte MSI’ın AM5 anakart serilerinde ciddi bir DDR5 frekans artışı mümkün oluyor. Serinin en üstündeki MEG X670E GODLIKE ve X670E ACE için artık DDR5-8000 belleğe kadar destek sağlanıyor. Daha önce bu kartların her ikisi de DDR5-6666+ ve DDR5-6600+ bellekleri destekliyordu, bu nedenle yeni hızlar büyük bir gelişme anlamına geliyor.
Yeni AMD AGESA 1.0.0.7c BIOS güncellemesi artık yalnızca yüksek frekanslı bellek desteğini iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda çok daha yüksek hız aşırtmalara da izin veriyor. Daha önce platform için imkansız olan DDR5-9000 frekanslarının üzerine kolayca çıkan birkaç AM5 kartını şimdiden gördük. BIOS güncellemesine ilgili ürününüzün destek sayfasından ulaşabilirsiniz. Eğer nasıl güncelleme yapılacağını bilmiyorsanız "BIOS güncellemesi nasıl yapılır, ne işe yarar?" rehberimizi kullanabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Emin misiniz? Kasım 2020'de 2900TL'ye (350 dolar) Xiaomi portatif süpürge aldık. 3 ay bile olmadan bataryası çok hızlı bitmeye başladı. Batarya en önemli parça ve kalitesiz. Yedek parça olarak yeni batarya almak istedim Türkiye'de bulamadık AB'de 99 avroya bulduk Türkiyeye göndermiyorlardı. Tam güçte bir odayı temizleyecek şarj tutmuyor, düşük güçte sigara külü, çerez kabuğu gibi basit temizlikler için kullanıyoruz,
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.