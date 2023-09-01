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    MSI Z790 MAX anakart fiyatları sızdı: RTX 4080’den pahalı!

    MSI’ın Z790 MAX serisine ait yeni üst seviye anakartlarının fiyatı sızdı. Ortaya çıkan bilgilere göre MEG Z790 Godlike Max modelinin fiyatı RTX 4080 veya RX 7900 XTX’ten daha pahalı.
    MSI’ın Z790 MAX serisi üst seviye anakart fiyatları sızdı Tam Boyutta Gör
    MSI'ın yeni Z790 MAX serisi anakartlarının fiyatları belli oldu ve en basit ifadeyle yeni kartlar oldukça pahalılar. Tamamıyla üst seviyeye hitap eden yeni seri, en modern özelliklerin yanı sıra geliştirilmiş tasarımlarla geliyor.

    MSI Z790 MAX serisinin fiyatları belli oldu

    MSI'ın Intel'in 14. Nesil CPU'ları için tasarlanan ve aynı zamanda mevcut 13. ve 12. Nesil masaüstü işlemcilerini de destekleyen yeni Z790 MAX anakartları ortaya çıktı. Yeni MAX serisi, gelişmiş güç dağıtımı, soğutma, I/O ve WiFi 7 desteği gibi yeni özelliklerle geliyor. Öte yandan kartların fiyatları da gün yüzüne çıktı.

    Serinin en üst modeli olan MSI MEG Z790 Godlike Max, şaşırtıcı bir şekilde 1.299 dolar fiyat etiketine sahip gibi görünüyor. Kıyaslama yapabilmek açısından Nvidia GeForce RTX 4080 piyasaya 1.199 dolardan AMD Radeon RX 7900 XTX ise 999 dolardan giriş yapmıştı. Ek olarak mevcut Z790 Godlike’a göre de yeni anakart 100 dolar daha pahalı. Aşağıdaki tabloda yer alan diğer modellerde oluşan fiyat farklılıklarını inceleyebilirsiniz.

    MSI Z790 MAX serisi anakartların bu ay içinde piyasaya sürülmesi ve Intel'in 14. Nesil Raptor Lake Refresh serisi işlemcilerini desteklemesi bekleniyor.

    MSI Z790 MAX serisi fiyatları
    Anakart modeli Fiyat MAX olmayan anakart Fiyat Fiyat farkı
    MEG Z790 GODLIKE MAX 1299 dolar   MEG Z790 GODLIKE 1199dolar  %8.3
    MEG Z790 ACE MAX 699 dolar  MEG Z790 ACE 609 dolar  %14.7
    MPG Z790 CARBON MAX 499 dolar  MPG Z790 CARBON 479 dolar  %4.1
    MPG Z790 EDGE TI MAX 399 dolar  MPG Z790 EDGE TI 379 dolar  %5.2
    MAG Z790 Tomahawk MAX 329 dolar  MAG Z790 Tomahawk 289 dolar  %13.8
    Pro Z79-A MAX 279 dolar  Pro Z79-A 239 dolar  %16.7
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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