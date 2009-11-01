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MSI, AMD işlemciler için "çekirdek aşırtma" rehberi hazırladı

9 yıl
7,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI, AMD işlemciler için
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Çift ve üç çekirdekli Phenom II işlemcilerinde, çekirdekleri kapatılmış Deneb tasarımına (dört çekirdekli) yer veren AMD cephesinde Advanced Clock Calibration teknolojisiyle kapalı çekirdeklerin açılabilmesi işlemci satışlarını arttırırken anakart üreticileri arasında da yeni bir rekabet ortamı oluşturdu. Sadece SB710 ve SB750 köprülerini kullanan anakartlarla gerçekleştirilebilen "çekirdek aşırtma" uygulaması için daha önceki haberlerimizde Asus'un özel bir BIOS sürümü hazırlandığını ve çekirdek aşırtma uygulamasında olası stabilite sıkıntılarına yeni bir önlem getirmeyi hedeflediğinden bahsetmiştik.

Asus'un yanı sıra Gigabyte da çekirdek aşırtma uygulaması için bir açıklama yapmış ve AMD'nin bu uygulamayı engelleyi bir BIOS yaptırımda bulunması halinde, kullanıcıların Gigabyte anakartlarında Dual BIOS teknolojisinden faydalanarak işleme devam edebileceklerine dikkat çekmtişti. Asus ve Gigabyte'tan sonra MSI da kolları sıvadı ve "çekirdek aşırtma" rehberini içeren yeni bir internet sayfası hazırladı. 785G çipsetli anakartları için hazırladığı internet sayfasında kullanıcıların kapalı gelen çekirdekleri nasıl açabileceğini anlatan MSI, basit iki adımla işlemin tamamlanabileceğini belirtiyor.

MSI'dan yapılan açıklamaya göre firmanın uyumlu herhangi bir anakartına sahip olan kullanıcıların, uygun bir işlemci ile (Phenom II X2 veya Phenom II X3 serisi) iki adımda çekirdek aşırtma işlemini tamamlayabileceklerine dikkat çekiyor. Hazırlanan rehbere göre, BIOS ekranındaki Cell menüsü altında yer alan EC Firmware seçeneğinin Normal'dan Special'a getirilmesi ve ardından standart olarak disable yani kapalı olarak gelen Advanced Clock Calibration seçeneğinin Auto moda alınması ile bilrikte çekirdek aşırtma işlemi tamamlanabiliyor. Merak edenler için tüm detaylara buradan ulaşılabilir.


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VenomS 9 yıl
pazarlama için iyi taktik
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Confusion 9 yıl
mali kısıtlamalar nedeniyle rahat yatırım yapamayan kullanıcılara potansiyel sistemler aldırmak ve onları overclock//çekirdek açma yöntemlerine motive etmek için iyi bir taktik
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