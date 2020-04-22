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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MSI’dan AMD tabanlı Bravo 15 ve 17 dizüstü bilgisayarlar

    MSI Bravo 15 ve Bravo 17 oyuncu dizüstü bilgisayarları AMD Ryzen 7 4800H APU'su ile gelen Vega grafik birimi yanında Navi grafik birimini de oyunculara sunacak.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    MSI’dan AMD tabanlı Bravo 15 ve 17 dizüstü bilgisayarlar
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    AMD’nin yeni nesil Ryzen 4000 APU serisini duyurmasının ardından üreticiler birbiri ardına yeni dizüstü modellerini duyurmaya devam ediyor. MSI hem harici hem de dahili AMD grafik birimi olan Bravo serisini tanıttı.

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    MSI Bravo 15 ve Bravo 17 fiyatı

    MSI Bravo 15 ve Bravo 17 oyuncu dizüstü modelleri genel anlamda aynı donanımı paylaşıyor. AMD’nin 8 çekirdekli ve 16 izlek birimli Ryzen 7 4800H APU modelinin güç verdiği modeller Vega 7 dahili grafik birimine sahip. Firma üzerine bir de Radeon RX 5500M ekran kartı eklemiş. AMD SmartShift teknolojisi sayesinde yük durumuna göre birimler arasında akıcı bir geçiş sağlanıyor.

    AMD FreeSync teknolojisi sayesinde 144Hz seviyesine kadar tazeleme hızları yakalamak mümkün. Klavyeler ise arka aydınlatmalı. Ekran çerçeveleri ince olduğu için kasa da bir miktar kompakt olmayı başarmış.

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    16GB DDR4 3200MHz bellek, 512GB NVMe SSD depolama ve Full HD ekran çözünürlüğünün ortak olduğu seride ekran boyutları ve haliyle fiyatlar farklı. Bravo 17 modelinde 17.3 inçlik IPS ekran ve ekstra 1TB 7200RPM HDD yer alıyor. Başlangıç fiyatı 1099$. Bravo 15 ise 15.6 inçlik panel ile geliyor ve fiyatı 929$ seviyesinden başlıyor.



    https://www.techpowerup.com/266048/msi-announces-bravo-15-and-bravo-17-notebooks-with-4800h-and-rx-5500m Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    mczaga 2 sa.
    Msi'yi severim normalde ama bu olmamış keza Asus tarafında 999 dolara 1660 Ti 'li 8-16 işlemcili bir versiyon çıkartmış TUF bilmem ne ismi.Ha işin şu tarafı var oyun laptoplarında çok iyi derecede soğutucu düzeneği yoksa yalan o laptop.
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    ebavamqko 2 sa.
    RX 5500M nedir ya bu pcye ...

    5600 koyaydınız bari ...
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