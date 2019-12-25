MSI dünyanın ilk mini-LED ekranlı dizüstü bilgisayarını CES 2020'de tanıtacak

Tam Boyutta Gör

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden MSI, geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile birlikte Ocak ayında Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2020'de, mini-LED ekranlı Creator 17 dizüstü bilgisayarını tanıtacağını duyurdu.

Ayrıca Bkz. "Speedtest'in mobil uygulamasına VPN özelliği eklendi"

Daha doğru ve canlı görüntüler

MSI Creator 17'nin yaratıcı ruhlar için birinci sınıf renk doğruluğu ve görsel eğlence deneyimi sağlayabilen, dünyanın mini-LED ekranlı ilk dizüstü bilgisayarı olduğunu açıklandı. Şimdiye kadar, mini-LED teknolojisi bazı TV'lerde kullanıldı, ancak önde gelen küresel ekran üreticilerinin, üretim odağını mini-LED'e kaydırmasıyla birlikte tahmini piyasa değerinin 1 milyar dolara ulaştığı ve önümüzdeki birkaç yıl içinde endüstri tarafından benimseneceği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör

Creator 17, 1.000 nit parlaklık sunan 17 inçlik bir mini-LED ekrana sahip. Bu teknolojinin 240 bölgeye yerel karartma ve aydınlatma kontrolü sağladığı açıklanırken, en parlak beyazlarla canlı görüntüler, en derin siyahlarla ise daha keskin ve daha ayrıntılı görüntüler sunduğu ifade ediliyor. mini-LED ekranın yanı sıra en son CPU ve GPU teknolojisinin kullanıldığı açıklanan Creator 17, 8K görüntü çıkışını destekleyen ilk Type-C bağlantı noktasına ve 624 MB/s'ye kadar hıza sahip dünyanın en hızlı UHS-III SD kart okuyucusuna da sahip olacak. Dizüstü bilgisayarın hangi tarihte ve nasıl bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği konusunda ise şimdilik bir bilgi yok.

https://hothardware.com/news/msi-creator-17-ces-2020-worlds-first-mini-led-laptop