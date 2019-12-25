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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MSI dünyanın ilk mini-LED ekranlı dizüstü bilgisayarını CES 2020'de tanıtacak

    Tayvan merkezli teknoloji devi MSI, CES 2020'de dünyanın ilk mini-LED ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıtmaya hazırlanıyor. Creator 17 olarak adlandırılan model yüksek görsel deneyim sunacak.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    MSI dünyanın ilk mini-LED ekranlı dizüstü bilgisayarını CES 2020'de tanıtacak
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    Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden MSI, geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile birlikte Ocak ayında Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2020'de, mini-LED ekranlı Creator 17 dizüstü bilgisayarını tanıtacağını duyurdu.

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    Daha doğru ve canlı görüntüler

    MSI Creator 17'nin yaratıcı ruhlar için birinci sınıf renk doğruluğu ve görsel eğlence deneyimi sağlayabilen, dünyanın mini-LED ekranlı ilk dizüstü bilgisayarı olduğunu açıklandı. Şimdiye kadar, mini-LED teknolojisi bazı TV'lerde kullanıldı, ancak önde gelen küresel ekran üreticilerinin, üretim odağını mini-LED'e kaydırmasıyla birlikte tahmini piyasa değerinin 1 milyar dolara ulaştığı ve önümüzdeki birkaç yıl içinde endüstri tarafından benimseneceği belirtiliyor.

    MSI dünyanın ilk mini-LED ekranlı dizüstü bilgisayarını CES 2020'de tanıtacak
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    Creator 17, 1.000 nit parlaklık sunan 17 inçlik bir mini-LED ekrana sahip. Bu teknolojinin 240 bölgeye yerel karartma ve aydınlatma kontrolü sağladığı açıklanırken, en parlak beyazlarla canlı görüntüler, en derin siyahlarla ise daha keskin ve daha ayrıntılı görüntüler sunduğu ifade ediliyor. mini-LED ekranın yanı sıra en son CPU ve GPU teknolojisinin kullanıldığı açıklanan Creator 17, 8K görüntü çıkışını destekleyen ilk Type-C bağlantı noktasına ve 624 MB/s'ye kadar hıza sahip dünyanın en hızlı UHS-III SD kart okuyucusuna da sahip olacak. Dizüstü bilgisayarın hangi tarihte ve nasıl bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği konusunda ise şimdilik bir bilgi yok.



    https://hothardware.com/news/msi-creator-17-ces-2020-worlds-first-mini-led-laptop Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 28 dk.
    Ara gecis ekran teknolojisi ideal olani elbette MicroLED lerdir lakin Mini LED ler de sonuc itbariyle anlasilan daha kaliteli ve daha dayankli imis.

    Dikkatimi cekti. Umarim gercek 10 bit lik tir yani cakma 8+2 FRC li leri 10 bit diye pazarlayanlar gibi de olmaz umarim ..
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    viper17 1 sa.
    " Bu teknolojinin 240 bölgeye yerel karartma ve aydınlatma kontrolü sağladığı açıklanırken"

    Neden 240 bölge, oled gibi her led kendini açıp kapatamıyor mu ?

    Edit: Backlight çözümü olarak mini led kullanmışlar, biz micro led bekliyorduk, arka aydınlatma olmadan.
    esdled.com/...

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    1 Yanıt Yanıtla
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    ahmet1905_47 44 dk. viper17
    zaten haberde de micro led demiyor mini-led diyor . ama içeri dalalım fazla okunsun diye elinden geleni yapıyor arkadaşlar sağolsunlar. ayda 1-2 kere faydalı haber geliyor artık..

    Faydalı haberden kastım okuyunca yeni birşey öğrenebileceğimiz ya bu boylemi oluyormuş yada şuna şöyle bir çözüm getirmişler iyi oldu okuduğum denilecek türden.
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