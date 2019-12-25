Speedtest'in mobil uygulamasına VPN özelliği eklendi

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İnternet hızımızı test etmek için kullandığımız servislerin başında gelen Speedtest'in mobil uygulaması yeni bir özellik kazandı. ABD merkezli Ookla'nın geliştirdiği servisin mobil uygulamalarına VPN özelliği eklendi.

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Ücret ödemeden kullanılabiliyor

Speedtest'in şimdilik Beta aşamasında olan VPN özelliği, Android ve iOS uygulamalarının bir parçası olarak sunulmuş durumda. VPN özelliğini aktif duruma getirdiğinizde, internet hızınızın yavaşlayacağı ancak engellenen web sitelerine erişebileceğiniz belirtiliyor. Şimdilik beta aşamasında olan özellik ücretsiz olacak ancak yapılan açıklamaya göre şirket önümüzdeki dönemde ücretli abonelikler de sunmayı planlıyor.

Her VPN servisinde olduğu gibi gizlilik konusunda da kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini de belirtelim. Zira yüksek hızda VPN hizmeti sunan şirketler bunun için hatırı sayılır bir ücret talep ediyorlar. Ancak bu tarz ücretsiz servislerin ise başka iş modellerinin olması muhtemel. Ookla, her ne kadar Speedtest VPN'in herhangi bir kullanıcı verisini kaydetmeyeceğini açıklamış olsa da kullanıcıların yine de temkinli yaklaşmasında fayda olacağı ise ortak görüş.

Speedtest by Ookla Ookla Araçlar Ücretsiz Cihaza göre değişir

Speedtest by Ookla Ookla Yardımcılar Ücretsiz 117.3 MB

https://www.gsmarena.com/speedtest_app_gets_vpn_functionality_on_ios_and_android-news-40726.php