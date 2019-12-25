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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Speedtest'in mobil uygulamasına VPN özelliği eklendi

    Kullanıcıların internet hızlarını test etmek için kullandıkları servislerin başında gelen Speedtest, Android ve iOS uygulamalarına VPN özelliği eklediğini açıkladı.
    3 sa.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Speedtest'in mobil uygulamasına VPN özelliği eklendi
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    İnternet hızımızı test etmek için kullandığımız servislerin başında gelen Speedtest'in mobil uygulaması yeni bir özellik kazandı. ABD merkezli Ookla'nın geliştirdiği servisin mobil uygulamalarına VPN özelliği eklendi.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite, CES 2020'de tanıtılabilir"

    Ücret ödemeden kullanılabiliyor

    Speedtest'in şimdilik Beta aşamasında olan VPN özelliği, Android ve iOS uygulamalarının bir parçası olarak sunulmuş durumda. VPN özelliğini aktif duruma getirdiğinizde, internet hızınızın yavaşlayacağı ancak engellenen web sitelerine erişebileceğiniz belirtiliyor. Şimdilik beta aşamasında olan özellik ücretsiz olacak ancak yapılan açıklamaya göre şirket önümüzdeki dönemde ücretli abonelikler de sunmayı planlıyor.

    Speedtest'in mobil uygulamasına VPN özelliği eklendi

    Her VPN servisinde olduğu gibi gizlilik konusunda da kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini de belirtelim. Zira yüksek hızda VPN hizmeti sunan şirketler bunun için hatırı sayılır bir ücret talep ediyorlar. Ancak bu tarz ücretsiz servislerin ise başka iş modellerinin olması muhtemel. Ookla, her ne kadar Speedtest VPN'in herhangi bir kullanıcı verisini kaydetmeyeceğini açıklamış olsa da kullanıcıların yine de temkinli yaklaşmasında fayda olacağı ise ortak görüş.

    Speedtest by Ookla Speedtest by Ookla Speedtest by Ookla Speedtest by Ookla Ookla Araçlar Ücretsiz Cihaza göre değişir

    Speedtest by Ookla Speedtest by Ookla Speedtest by Ookla Speedtest by Ookla Ookla Yardımcılar Ücretsiz 117.3 MB



    https://www.gsmarena.com/speedtest_app_gets_vpn_functionality_on_ios_and_android-news-40726.php Yorum Yaz
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    The Hollow 45 dk.
    Editör son cümlelerinde zaten her şeyi açıklamış. Hız ve kayıt/günlük tutuyor mu sıkıntısı yaşamayacağınız doğru düzgün VPN istiyorsanız, aylık en az $10 talep eden bir VPS satın alıp içerisine kendi VPN serverınızı kurabilirsiniz. Bunlarla uğraşmak istemiyorum, parası neyse veririm diyorsanız "boutique" diyebileceğimiz hazır VPN hizmetleri de var. Fiyatları diğer VPN hizmetlerinden daha pahalıdır. Bunlardan en popüleri Perfect Privacy VPN diyebilirim.
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    labtek38 1 sa.
    2 GB sınırlı sanırım.
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    ShapeD-WuSSy 2 sa.
    Vpn rengide pornhub renginde olmuş.
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    castigatetr 2 sa.
    Hey dostum bu çok güzel haber 😉
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    keremec 2 sa.
    Sadece hız testi uygulaması arayanlar btk nın uygulamasını kullanabilir. Reklam yok, gereksiz özellikler vs yok sadece işini yapıyor.

    play.google.com/...

    itunes.apple.com/...
    2 Yanıt Yanıtla
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    emrhyldrm 2 sa. keremec
    Play store yorumlarını okuyunca yüklemekten vazgeçtim.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Galatas4ray 2 sa. keremec
    O uygulama yanlış sonuçlar veriyor en sağlıklısı Speedtest her zaman.
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    bio technolog 3 sa.
    geçen hafta geldi günaydın
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